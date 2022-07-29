Hậu giảm cân thành công, Lưu Diệc Phi khiến dân tình 'choáng ngợp' với thân hình lẫn đường nét gương mặt tiên tử

Mới đây, thân hình của Lưu Diệc Phi bất ngờ "gây bão" sau khi giảm cân thành công.
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Mới đây, Lưu Diệc Phi đã chia sẻ loạt hình ảnh trên trang cá nhân khiến cư dân mạng không khỏi bất ngờ về nhan sắc "khác lạ". Cư dân mạng dành nhiều lời khen cho "thần tiên tỷ tỷ". Khí chất của nữ diễn viên vẫn là điều gì đó người ta khó lòng bắt chước. Đặc biệt, nữ diễn viên cũng đã giảm cân nên đường nét gương mặt lại càng rõ ràng.
Khi nhắc đến những nữ diễn viên Trung Quốc xinh đẹp người ta không thể quên Lưu Diệc Phi. Cô sinh năm 1987 tại Vũ Hán, Hồ Bắc. Lưu Diệc Phi từng đóng nhiều phim như "Kim phấn thế gia", "Thiên long bát bộ", "Tiên kiếm kỳ hiệp",...
Đặc biệt phải nhắc đến "Thần điêu đại hiệp" phiên bản năm 2006 giúp Lưu Diệc Phi gắn liền với cái tên "thần tiên tỷ tỷ". Cách đây ít lâu, bộ phim "Mộng hoa lục" đánh dấu sự trở lại với phim truyền hình cổ trang của Lưu Diệc Phi cũng tạo được những hiệu ứng nổi bật.
Sau "Mộng Hoa Lục", tên tuổi Lưu Diệc Phi càng được quan tâm. Cô hiện đắt show quảng cáo, chụp hình tạp chí cho những thương hiệu quốc tế.
Với tên tuổi và hình ảnh đẹp trong suốt nhiều năm, Lưu Diệc Phi hiện là ngôi sao được nhiều thương hiệu quốc tế "chọn mặt gửi vàng" như Adidas, Shiseido, Louis Vuitton, Tissot... Cô được đánh giá là một trong những nghệ sĩ Trung Quốc có giá trị thương hiệu cao nhất giới sao Hoa ngữ hiện nay.