Hậu giảm cân thành công, Lưu Diệc Phi khiến dân tình 'choáng ngợp' với thân hình lẫn đường nét gương mặt tiên tử

Mới đây, Lưu Diệc Phi đã chia sẻ loạt hình ảnh trên trang cá nhân khiến cư dân mạng không khỏi bất ngờ về nhan sắc "khác lạ". Cư dân mạng dành nhiều lời khen cho "thần tiên tỷ tỷ". Khí chất của nữ diễn viên vẫn là điều gì đó người ta khó lòng bắt chước. Đặc biệt, nữ diễn viên cũng đã giảm cân nên đường nét gương mặt lại càng rõ ràng.

Khi nhắc đến những nữ diễn viên Trung Quốc xinh đẹp người ta không thể quên Lưu Diệc Phi. Cô sinh năm 1987 tại Vũ Hán, Hồ Bắc. Lưu Diệc Phi từng đóng nhiều phim như "Kim phấn thế gia", "Thiên long bát bộ", "Tiên kiếm kỳ hiệp",...