Nhất Khúc Tam Sanh của Lưu Diệc Phi 'đắp chiếu' 4 năm, nay lại phải cắt bỏ 15 tập để được phát sóng

Sao quốc tế 14/07/2022 11:36

Do liên tục gặp các vấn đề như diễn viên bị cấm sóng và vượt quá số tập quy định nên tác phẩm Nhất Khúc Tam Sanh hiện giờ vẫn chưa được phát sóng.

Sohu đưa tin, dự án Nhất Khúc Tam Sanh (tên cũ là Nam Yên Trai Bút Ký) do Lưu Diệc PhiTỉnh Bách Nhiên đóng chính hiện đang loay hoay tìm hướng đi để có thể phát sóng thuận lợi sau 4 năm đóng máy.

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Nhất Khúc Tam Sanh của Lưu Diệc phi bị 'đắp chiếu' suốt 4 năm qua - Ảnh: Internet

Được biết, Nhất Khúc Tam Sanh vốn đã hoàn thành xong khâu quay hình từ năm 2018 nhưng suốt thời gian qua vẫn không thể phát sóng vì có diễn viên bị cấm sóng. Theo đó, nam tài tử Triệu Lập Tân bị hạn chế hoạt động nghệ thuật, xóa sổ tài khoản mạng xã hội vào năm 2019 do vướng bê bối phát ngôn không chuẩn mực về chính trị.

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Scandal của Triệu Lập Tân đã khiến ê-kíp của Nhất Khúc Tam Sanh phải sử dụng tới công nghệ AI hoán đổi khuôn mặt cho nhân vật của anh - Ảnh: Internet

Vì vậy, ê-kíp của Nhất Khúc Tam Sanh đã phải sử dụng tới công nghệ AI hoán đổi khuôn mặt cho nhân vật của Triệu Lập Tân để phim được qua vòng kiểm duyệt. Bên cạnh đó, do quy định mới về số tập của phim cổ trang nên bộ phim này còn phải cắt bỏ 15 tập từ 70 còn 55 để đáp ứng điều kiện phát sóng.

Đáng lý, Nhất Khúc Tam Sanh sẽ là tác phẩm đánh dấu sự trở lại của Lưu Diệc Phi với mảng truyền hình. Tuy nhiên, vì dự án này bị "đắp chiếu" trong suốt 4 năm nên Mộng Hoa Lục mới chính là bộ phim nhận được vinh hạnh này.

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Mộng Hoa Lục và Lưu Diệc Phi cùng nhau 'oanh tạc' trên mặt trận phim truyền hình nửa đầu năm 2022 - Ảnh: Internet

Mộng Hoa Lục sau khi công chiếu đã đạt được vô số thành tích "khủng" và lập ra nhiều kỷ lục mới, chấm dứt chuỗi thất bại của Lưu Diệc Phi trong lĩnh vực phim ảnh. Nhưng đồng thời thì cũng chính bộ phim này khiến cho hàng loạt thị phi trong quá khứ của cô bị "đào lại", nữ diễn viên vì thế mà chịu nhiều tai tiếng suốt hơn 2 tuần qua.

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