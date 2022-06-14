Dung mạo điển trai như tài tử của bố ruột Lưu Diệc Phi

Ngoài gia đình ngoại toàn là mỹ nhân, Lưu Diệc Phi còn có một người bố ruột điển trai như tài tử điện ảnh.

Nhờ thành công của Mộng Hoa Lục, Lưu Diệc Phi trở thành Hoa đán được nhắc đến nhiều nhất ở thời điểm hiện tại. Dù đã bước sang tuổi 35 và lâu không đóng phim truyền hình, nữ minh tinh vẫn được khen ngợi hết lời nhờ nhan sắc xinh đẹp và khí chất riêng biệt giữa dàn mỹ nhân Hoa ngữ. Được biết, dung nhan xinh đẹp của cô là được thừa hưởng từ cả bố lẫn mẹ. Dung nhan xinh đẹp của Lưu Diệc Phi là được thừa hưởng từ cả bố lẫn mẹ - Ảnh: Internet Theo đó, mẹ ruột của Lưu Diệc Phi là bà Lưu Hiểu Lợi, có xuất thân là một nghệ sĩ múa. Trong suốt 20 năm sự nghiệp của con gái, bà luôn kề cận và theo sát, vì vậy người hâm mộ đã không còn xa lại với bà nữa.

Trước đây, khi chia sẻ về việc thừa hưởng nhan sắc từ gia đình, Lưu Diệc Phi từng tiết lộ rằng, cô là người xấu nhất nhà. Ai cũng cho rằng đây chỉ là một câu nói khiêm tốn mang tính chất đùa giỡn mà thôi, nhưng khi được thấy ảnh của bà, dì, và mẹ của cô thì mọi người đều phải nghĩ lại. Gia đình toàn mỹ nhân của Lưu Diệc Phi - Ảnh: Internet Ngoài họ ngoại sở hữu "gen" đẹp, Lưu Diệc Phi cũng có một người bố mang nhan sắc "không phải dạng vừa đâu". Theo đó, ông tên là An Thiếu Khang, từng làm giảng viên tiếng Pháp tại Đại học Vũ Hán, nhưng sau đó làm việc ở lãnh sự quán Trung Quốc tại Pháp.

Bố mẹ của Lưu Diệc Phi đã ly hôn từ khi cô còn nhỏ, vì vậy cô cũng ít khi nhắc đến bố mình. Trước đây, "thần tiên tỷ tỷ" có tên là An Phong, nhưng sau này khi sang Mỹ cùng mẹ, cô đã được bà ngoại đặt tên là Lưu Tây Mỹ Tử. Vẻ điển trai thời trẻ của bố ruột Lưu Diệc Phi - Ảnh: Internet Cư dân mạng gần đây đã xôn xao với loạt ảnh dung nhan của bố ruột Lưu Diệc Phi, netizen không khỏi xuýt xoa trước vẻ ngoài điển trai không thua kém bất kỳ tài tử nào của ông thời trẻ. Nhiều người cũng nhận xét "thần tiên tỷ tỷ" thừa hưởng đôi mắt từ bố của mình. Không những vậy, có bình luận còn cho rằng ông có gương mặt toát lên vẻ thông minh, khí chất nho nhã, hao hao diễn viên Trần Hiểu.

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