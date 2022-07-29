Vương Nhất Bác được khen hết lời vì tập luyện chăm chỉ ở hậu trường phim mới

Sao quốc tế 29/07/2022 15:40

Dù vẫn còn nhiều tranh cãi xung quay việc Vương Nhất Bác hợp tác với "ông hoàng phòng vé" Hoàng Bột, nhưng nam diễn viên trẻ tuổi vẫn nhận về nhiều lời khen bởi sự chuyên nghiệp và chăm chỉ của mình ở hậu trường bộ phim.

Cách đây không lâu, Vương Nhất Bác bất ngờ xác nhận tham gia vào bộ phim điện ảnh Nhiệt Liệt cùng với "ông hoàng phòng vé" Hoàng Bột. Cũng vì lý do này mà dù chỉ đang trong quá trình quay hình thì Nhiệt Liệt đã được khán giả quan tâm vô cùng.

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Vương Nhất Bác hợp tác với Hoàng Bột trong tác phẩm điện ảnh Nhiệt Liệt - Ảnh: Internet

Mới đây, mạng xã hội xứ Trung đã truyền tay nhau một đoạn clip ghi lại cảnh tập luyện của Vương Nhất Bác cho dự án Nhiệt Liệt. Theo đó, nam diễn viên đã tập luyện động tác Headspin (xoay đầu), anh được trang bị đồ bảo hộ an toàn và thực hiện động tác này khá thuần thục. Dù nhiều lần thất bại, nhưng Vương Nhất Bác vẫn vô cùng bình tĩnh và trấn an đạo diễn Đại Bằng: "Không sao, em không sao cả".

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Vương Nhất Bác được khen chuyên nghiệp khi luyện tập chăm chỉ động tác Headspin - Ảnh: Internet

Ngay sau khi đoạn video này được lan truyền rộng rãi trên diễn đàn mạng Trung Hoa, Vương Nhất Bác đã nhanh chóng nhận được rất nhiều lời khen từ phía công chúng bởi sự chuyên nghiệp và chăm chỉ của mình. Bên cạnh đó cũng có không ít người hâm mộ bày tỏ sự đau lòng và lo lắng cho sức khỏe của nam diễn viên.

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Vương Nhất Bác sẽ vào vai Thần Thước trong dự án Nhiệt Liệt - Ảnh: Internet

Những thông tin ban đầu của dự Nhiệt Liệt cho biết, Vương Nhất Bác sẽ vào vai Thần Thước - một thanh niên dù đang trong tình cảnh khốn cùng thì vẫn kiên trì với ước mơ của mình. Tình cờ, Thần Thước gặp được Đinh Lôi (do Hoàng Bột thủ vai) - Bá Nhạc (ngụ ý một người giỏi biết phát hiện và sử dụng tài năng) của cuộc đời mình. Đối diện với nhiều trở ngại và khó khăn, hai người họ đã cùng nhau lật ngược tình thế và đánh bại những khó khăn trên con đường sự nghiệp của mình.

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Từ khóa:   Vương Nhất Bác Hoàng Bột Nhiệt Liệt sao Hoa ngữ sao châu Á

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