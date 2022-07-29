'Đại hoa đán TVB' Tuyên Huyên phủ nhận chuyện yêu Cổ Thiên Lạc, khẳng định chỉ là 'huynh đệ tốt'

Sao quốc tế 29/07/2022 11:21

Vì có mối quan hệ thân thiết suốt nhiều năm, Cổ Thiên Lạc và Tuyên Huyên luôn bị đồn là yêu nhau.

HK01 đưa tin, mới đây khi xuất hiện trong chương trình About A Day, nữ diễn viên Tuyên Huyên đã chia sẻ về mối quan hệ của cô và Cổ Thiên Lạc.

Được biết, Cổ Thiên Lạc và Tuyên Huyên đã được gán ghép với nhau kể từ lần hợp tác trong bộ phim Hạnh Phúc Đâu Tự Có (1994). Khán giả luôn hy vọng cặp đôi sẽ nên duyên với nhau, nhưng theo nữ minh tinh sinh năm 1970 thì chuyện này sẽ không xảy ra.

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Tuyên Huyên bác bỏ thông tin hẹn hò với Cổ Thiên Lạc - Ảnh: Internet

"Tôi và Cổ Thiên Lạc chưa từng phim giả tình thật. Chúng tôi xem nhau như 2 người đàn ông. Ở bên Cổ Tử, tôi thoải mái, suồng sã. Chúng tôi chưa từng nói chuyện dịu dàng với nhau. Với anh ấy, tôi chỉ có sự khâm phục." - Tuyên Huyên bày tỏ.

Trong quá khứ, Tuyên Huyên từng trải qua nhiều mối tình khác nhau nhưng đều kết thúc trong dang dở. Hiện tại, ở độ tuổi ngũ tuần, nữ diễn viên cho biết bản thân hài lòng với mối quan hệ có một người ở bên cạnh đồng hành hơn là hẹn hò rồi kết hôn.

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Tuyên Huyên từng hẹn hò với Trương Vệ Kiện nhưng chia tay sau đó 2 năm vì không có cùng quan điểm trong sự nghiệp - Ảnh: Internet
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Ở độ tuổi ngũ tuần, Tuyên Huyên vẫn một mình, chưa kết hôn - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, Tuyên Huyên cũng có nỗi lo khi tuổi tác của cô ngày càng tăng. Nữ diễn viên đã phải từ chối vai chính trong To Grow With Love của TVB vì sợ gặp những rủi ro sức khỏe thi cân nặng của cô lên xuống thất thường.

Tuyên Huyên cho biết, kể từ khi bước qua tuổi 40, cô nhận được ít kịch bản phim hơn hẳn. Nữ minh tinh từng khóc rất nhiều và suy sụp khi bị quản lý cũ khuyên nên lên kế hoạch chuyển nghề vì tuổi tác ngày càng lớn và việc cân nặng thất thường cũng gây ra nhiều điều không thuận lợi cho sự nghiệp diễn xuất của cô.

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Nhan sắc kiều diễm của Tuyên Huyên khi còn xuân xanh - Ảnh: Internet
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chấp nhận việc mình đã không còn trẻ và ít có cơ hội lựa chọn vai diễn, kịch bản hơn - Ảnh: Internet

Mất một thời gian dài, Tuyên Huyên mới có thể vượt qua nỗi bận tâm về tuổi tác, cô chấp nhận việc mình đã không còn trẻ và ít có cơ hội lựa chọn vai diễn và kịch bản hơn. Tuyên Huyên sau đó cũng lựa chọn rời bỏ công ty quản lý cũ và chuyển sang một công ty khác để tránh xa những điều tiêu cực.

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