Hơn 2 năm kể từ ngày nữ vlogger Lạp Mỗ bị chính tay chồng mình thiêu chết, hung thủ cuối cùng cũng đã phải đền tội.

Tờ Sinchew đưa tin, chồng của nữ vlogger Lạp Mỗ đã chấp hành án tử hình theo phán quyết của Tòa án Nhân dân Trung cấp tỉnh A Bá, Tây Tạng đã đưa ra trước đây. Trước khi bị hành quyết, phạm nhân này đã được phép gặp lại gia đình mình lần cuối.

Chồng của Lạp Mỗ bị kết án tử hình vào cuối năm 2021 - Ảnh: Internet

Chồng Lạp Mỗ và con trai út của cô - Ảnh: Internet

Vào năm 2020, vụ án tẩm xăng giết vợ này đã khiến dư luận toàn Trung Quốc xôn xao. Theo đó, khi Lạp Mỗ đang livestream thì chồng của cô - Tang - đã bất ngờ xuất hiện sau lưng cô, tạt xăng rồi châm lửa thiêu sống cô.

Lạp Mỗ sau đó được người thân đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị bỏng 90% rồi chuyển từ Bệnh viện Nhân dân tỉnh A Bá đến Bệnh viện Nhân dân Tứ Xuyên trong tình trạng hôn mê. Không may, chỉ nửa tháng sau đó, Lạp Mỗ đã ra đi mãi mãi. Hung thủ của vụ án bị bắt và bị kết án tử hình vào tháng 10/2021.

Lạp Mỗ bị bỏng tới 90% và không thể qua khỏi - Ảnh: Internet

Theo chia sẻ của chị gái Lạp Mỗ, vợ chồng em gái cô thường xuyên xảy ra trục trặc, Tang là một người đàn ông bê tha, lại có thói quen hay đánh vợ. Lạp Mỗ vì không chịu đựng được nên đã nộp đơn xin ly hôn vào năm 2020, Tang sau đó nhiều lần đòi quay lại nhưng bị vợ khước từ. Cũng vì vậy mà anh ta đã xuống tay giết cô.

Cái chết của Lạp Mỗ đã gây xôn xao dư luận xứ Trung trong suốt một thời gian dài - Ảnh: Internet

Cái chết của Lạp Mỗ đã gây xôn xao dư luận xứ Trung trong suốt một thời gian dài và làm dấy lên nhiều chủ đề xung quanh chuyện bạo lực và lạm dụng phụ nữ. Nhiều nghệ sĩ cũng đã bày tỏ bức xúc trước sự ra đi đầy bất hạnh của Lạp Mỗ.

'Hoa Phi' Tưởng Hân khoe nhan sắc đằm thắm, trẻ trung như thiếu nữ dù đang ở ngưỡng 40 Diễn viên Tưởng Hân - người đảm nhận vai Hoa Phi nổi tiếng trong tác phẩm cổ trang Chân Hoàn Truyện gây chú ý khi đăng tải bộ ảnh mới nhất của mình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vu-nu-vlogger-bi-chong-minh-thieu-chet-hung-thu-bi-hanh-quyet-486865.html