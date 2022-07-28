Hậu chia tay chồng cũ Song Hye Kyo được cho là diễn xuất thụt lùi

Sao quốc tế 28/07/2022 16:56

Song Hye Kyo được mệnh danh là nữ thần của Hàn Quốc. Ở tuổi 40, cô nàng vẫn khiến khán giả dành nhiều lời có cánh cho nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp của mình. 

Từng là cái tên sáng giá trong nền điện ảnh Hàn Quốc, cái tên Song Hye Kyo nhanh chóng nổi tiếng khắp châu Á, đặc biệt là sau siêu phẩm Hậu duệ mặt trời kết đôi cùng Song Joong Ki

Trước đó nữ diên viên nổi tiếng thông qua những vai chính trong các bộ phim truyền hình Trái Tim mùa thu (2000), Một cho tất cả (2003), Ngôi nhà hạnh phúc (2004), Gió đông năm ấy (2013), Hậu Duệ mặt trời (2016) và Gặp gỡ (2018),...

Hậu chia tay chồng cũ Song Hye Kyo được cho là diễn xuất thụt lùi - Ảnh 1
Song Hye Kyo từng được đánh giá rất cao về diễn xuất
Hậu chia tay chồng cũ Song Hye Kyo được cho là diễn xuất thụt lùi - Ảnh 2
Song Hye Kyo nổi tiếng khắp Châu Á qua Hậu duệ mặt trời đóng cặp cùng Song Joong ki

 Sau ly hôn với chồng cũ, Song Hye Kio liên túc ra mắt phim mới, đóng cặp cùng các nam diễn viên trẻ tuổi. Nhưng điều khiến khán giả ngán ngẩm là diễn xuất của cô nang mãi dậm chân một chỗ, việc cứ đóng cặp cùng "trai trẻ" càng khiến khán giả thắc mắc "Liệu cô đang muốn tìm kiếm một Song Joong Ki thứ hai?".

Hậu chia tay chồng cũ Song Hye Kyo được cho là diễn xuất thụt lùi - Ảnh 3
Hậu chia tay chồng cũ Song Hye Kyo được cho là diễn xuất thụt lùi

Hai bộ phim gần đây nhất là Now We Are Breaking Up và Encounter của cô nàng đều thất bại thảm hại. Công chúng khuyên cô nên bứt phá khỏi hình ảnh cũ và tìm bạn diễn phù hợp, không nên lựa chọn những nam diễn viên trẻ đang hot và trông chờ họ kéo khán giả về. 

Song Hye Kyo được mệnh danh là nữ thần của Hàn Quốc. Ở tuổi 40, cô nàng vẫn khiến khán giả dành nhiều lời có cánh cho nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp của mình. 

Hậu chia tay chồng cũ Song Hye Kyo được cho là diễn xuất thụt lùi - Ảnh 4
Cô nàng vẫn đẹp khen ngợi như nữ thần ở tuổi 40

Nữ diễn viên Hậu Duệ Mặt Trời sắp trình làng một dự án mới mang tên The Glory đóng cặp cùng hậu bối Lee Do Hyun, đây là tác phẩm mới của biên kịch Hậu Duệ Mặt Trời. Phim kể về cuộc đời Moon Dong Eun do Song Hye Kyo thủ vai, cô tồn tại trên cuộc đời chỉ để trả thù những kẻ đã bắt nạt mình thời thơ ấu. Bộ phim có nội dung được xem là khá hấp dẫn, song điều khiến khán giả lắc đầu là sự trở lại của cô bên cạnh một đàn em nhỏ tuổi, khán giả khuyên "đổi người gấp" nếu muốn giữ vị thế trên thị trường phim ảnh Hàn Quốc.

Hậu chia tay chồng cũ Song Hye Kyo được cho là diễn xuất thụt lùi - Ảnh 5
Sắp ra mắt phim mới, fan khuyên cô nên lắng nghe ý kiến khán giả hơn

 Một số bình luận của netizen: “Song Hye Kyo mà cứ tiếp tục hợp tác với đàn em nhỏ tuổi hơn thì sẽ tiếp tục bị chỉ trích thôi”, "Lần nào đóng với đàn em cô ấy cũng có tin đồn phim giả tình thật, đây là sở thích của cô ấy bên cạnh diễn xuất hay sao?”, "Cô này toàn lựa hậu bối hot để đóng cặp, còn diễn xuất của bản thân thì cứ giậm chân tại chỗ”,...

Vị thế của nữ diễn viên Hậu Duệ Mặt Trời đang lung lay khá nhiều bởi cô không lắng nghe ý kiến khán giả, không những thế Song Hye Kyo còn phải đối đầu với nhiều đối thủ vô cùng đáng gờm và những diễn viên trẻ tuổi khác. Liệu cô nàng sẽ giữ được vị trí nữ thần điện ảnh Hàn Quốc?

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Từ khóa:   Song Hye Kyo Song Joong Ki Hậu duệ mặt trời Song Hye Kyo hết thời

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