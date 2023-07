Song Hye Kyo từng được đánh giá rất cao về diễn xuất

Song Hye Kyo nổi tiếng khắp Châu Á qua Hậu duệ mặt trời đóng cặp cùng Song Joong ki

Sau ly hôn với chồng cũ, Song Hye Kio liên túc ra mắt phim mới, đóng cặp cùng các nam diễn viên trẻ tuổi. Nhưng điều khiến khán giả ngán ngẩm là diễn xuất của cô nang mãi dậm chân một chỗ, việc cứ đóng cặp cùng "trai trẻ" càng khiến khán giả thắc mắc "Liệu cô đang muốn tìm kiếm một Song Joong Ki thứ hai?".

Hậu chia tay chồng cũ Song Hye Kyo được cho là diễn xuất thụt lùi

Hai bộ phim gần đây nhất là Now We Are Breaking Up và Encounter của cô nàng đều thất bại thảm hại. Công chúng khuyên cô nên bứt phá khỏi hình ảnh cũ và tìm bạn diễn phù hợp, không nên lựa chọn những nam diễn viên trẻ đang hot và trông chờ họ kéo khán giả về.