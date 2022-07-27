Chi Pu lại tiếp tục khiến khán giả thất vọng khi cất giọng hát live. Sau một thời gian nghỉ dưỡng và học tập tại Mỹ, cô nàng quay trở về hoạt động, nhưng điều khiến khán giả đồng loạt quay lưng là giọng hát của cô nàng sau bao năm tập luyện chẳng có gì tiến bộ!
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Mới đây trong buổi tiệc sinh nhật, Chi Pu trổ tài ca hát tặng quan khách có mặt tại buổi tiệc bài hát "Anh ơi ở lại". Đây cũng là một trong số ít những lần Chi Pu thể hiện ca khúc này.
Trong đoạn clip được khán giả quay lại, có thể thấy Chi Pu đã cùng một bạn nữ song ca bài hát này. Được biết đây là một tiết mục góp vui không có sự chuẩn bị trước. Nhưng với vai trò là một ca sĩ tự xưng, việc giọng hát của cô nàng được phô trương có phần yếu ớt thều thào khiến khán giả ngán ngẩm. Một số ý kiến còn cho rằng bạn nữ hát cùng cô nàng có phần nhỉnh hơn, thậm chí có đôi lức bạn nữ chỉ dám hát bè để có thể tôn giọng hát của nữ ca sĩ nếu không muốn nói là "lấn át".
Đa số cộng đồng mạng đều chê bai, thậm chí chỉ trích cô nàng "hát mãi không khá nổi"
Thời gian qua, trong khi các ca sĩ khác đều đã dần "đổ bộ" đường đua Vpop bằng những sản phẩm âm nhạc chất lượng thế nhưng Chi Pu trong năm nay lại khá im ắng trong việc ra mắt sản phẩm âm nhạc mới. Mà thay vào đó, nữ ca sĩ tập trung phần lớn thời gian của mình để tham gia vào một chương trình vũ đạo.
Lần gần đây nhất khi cô nàng kết hợp song ca bản hit "Vì mẹ anh bắt chia tay" cùng ca sĩ Miu Lê, đa số dân mạng đều dành lời khích lệ giọng hát có sự tiến bộ của cô nàng, song cũng có ý kiến cho rằng giọng hát đã thông qua chỉnh sửa mới được như thế.
Trong suốt thời gian dài hoạt động âm nhạc, Chi Pu chưa bao giờ khiến khán giả ngừng tranh cãi về những phát ngôn và giọng hát của mình. Tuy nhiên một điều mà khán giả không thể phủ nhận đó là cô nàng luôn đầu tư rất chỉn chu cho các sản phẩm âm nhạc của mình. Bên cạnh đó nhiều fan yêu mến Chi pu vẫn trông chờ những Mv mới nhất của cô nàng và hy vọng cô nàng sớm quay trở lại thị trường âm nhạc Việt Nam.