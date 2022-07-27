Mới đây trong buổi tiệc sinh nhật, Chi Pu trổ tài ca hát tặng quan khách có mặt tại buổi tiệc bài hát "Anh ơi ở lại". Đây cũng là một trong số ít những lần Chi Pu thể hiện ca khúc này.

ChiPu trong buổi tiệc sinh nhật Ceo Lê Thị Xuân

Trong đoạn clip được khán giả quay lại, có thể thấy Chi Pu đã cùng một bạn nữ song ca bài hát này. Được biết đây là một tiết mục góp vui không có sự chuẩn bị trước. Nhưng với vai trò là một ca sĩ tự xưng, việc giọng hát của cô nàng được phô trương có phần yếu ớt thều thào khiến khán giả ngán ngẩm. Một số ý kiến còn cho rằng bạn nữ hát cùng cô nàng có phần nhỉnh hơn, thậm chí có đôi lức bạn nữ chỉ dám hát bè để có thể tôn giọng hát của nữ ca sĩ nếu không muốn nói là "lấn át".