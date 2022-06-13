Diễn viên Hữu Tín từng bỏ dở ước mơ ca hát vì chiều cao khiêm tốn

Hậu trường 13/06/2022 20:07

Trước khi "bén duyên" với nghề diễn, Hữu Tín từng có đam mê ca hát. Tuy nhiên, anh đành từ bỏ vì ngoại hình thấp bé của mình.

Theo Zing News, vào ngày 12/6, diễn viên hài Hữu Tín đã bị lực lượng chức năng phát hiện sử dụng ma túy tại căn hộ chung cư thuộc quận 8, TP.HCM. Tin tức này đã khiến cho dư luận xôn xao không ngừng.

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Hữu Tín đã bị phát hiện sử dụng ma túy tại căn hộ chung cư thuộc quận 8, TP.HCM - Ảnh: Internet

Nhiều cư dân mạng cho biết rất thất vọng vì từng dành tình cảm yêu mến Hữu Tín. Thậm chí, có người còn kêu gọi tẩy chay nam diễn viên vì cho rằng với cương vị là một người có sức ảnh hưởng đến công chúng, việc vi phạm pháp luật lại càng không thể dung tha.

Trước khi thành công với vai trò một diễn viên hài, Hữu Tín từng chia sẻ anh trong chương trình Bộ 3 Siêu Đẳng rằng anh có ước mơ ca hát, thậm chí đi học thanh nhạc, học đàn để phục vụ cho đam mê của mình.

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Vì ngoại hình thấp bé mà Hữu Tín từ bỏ ước mơ ca hát - Ảnh: Internet

“Đam mê đầu đời của tôi là làm ca sĩ nên học hát, đàn… đủ cả. Nói chung, tôi đam mê âm nhạc dữ lắm. Gia đình cũng cho tôi đi hát thử ở mấy nơi nhỏ nhỏ nhưng lên sân khấu thì tôi sợ quá và không còn nhớ một chữ nào trong lời bài hát. Cứ đi hát là run, là quên lời." - Nam diễn viên nói

Tuy nhiên, Hữu Tín cũng từng tâm sự trong chương trình Người Nghệ Sĩ Đa Tài mùa 2, việc ngoại hình thấp bé đã khiến anh thấy tự tin và đành bỏ dở việc trở thành ca sĩ. Nam diễn viên còn đùa rằng ước gì anh cao 1,7m (Hữu Tín cao 1,58m).

Diễn viên Hữu Tín khai gì tại cơ quan điều tra sau khi bị tạm giữ do phát hiện sử dụng chất 'kích thích'?

Diễn viên Hữu Tín khai gì tại cơ quan điều tra sau khi bị tạm giữ do phát hiện sử dụng chất 'kích thích'?

Liên quan đến vụ diễn viên Hữu Tín bị phát hiện chơi đồ ''kích thích'', mới đây qua bước sơ khảo ban đầu số ma túy trên được dùng tại quán bar, sau khi chơi xong nam diễn viên đã mang về căn hộ của mình tại quận 8 để tiêu thụ.

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