Khi Á hậu Thúy Vân lấn sân làm ca sĩ, khán giả nói gì?

Sao Việt 13/07/2022 10:17

Chỉ sau 24h phát hành trên YouTube, MV “Trái Tim Yêu Thương" của Thúy Vân nhận về gần 1.3 triệu lượt xem. Đây được xem là thành tích đáng tự hào của một người đẹp đi hát.

Sau thời gian chuẩn bị, Thúy Vân ra mắt với vai trò ca sĩ vào 6/7/2022. Dù từng tự sáng tác và thực hiện các sản phẩm âm nhạc trước đây, nhưng quyết định nghiêm túc theo đuổi âm nhạc của cô vẫn khiến fan hâm mộ bất ngờ. 

“Với tôi, không bao giờ là quá trễ để thực hiện ước mơ. Làm ca sĩ là điều tôi luôn ấp ủ và đây là thời điểm tôi cảm thấy tự tin nhất, nhiều động lực nhất để bắt đầu", cô chia sẻ. 

Khi Á hậu Thúy Vân lấn sân làm ca sĩ, khán giả nói gì? - Ảnh 1

Khán giả bày tỏ sự thích thú với nội dung, có cơn mưa lời khen đối vwois thông điệp của MV

Ảnh minh họa: Internet

Trong phần bình luận của MV, khán giả bày tỏ sự thích thú với nội dung, ca từ mang ý nghĩa tích cực. Một khán giả chia sẻ: “Là một fan ủng hộ Thúy Vân nhiều năm qua, sản phẩm này khiến tôi không khỏi tự hào. MV được đầu tư rất chỉn chu, chuyên nghiệp với hình ảnh đẹp, ca từ ý nghĩa và tinh thần nữ quyền. Những thông điệp được Thúy Vân cài cắm cũng rất thông minh, khéo léo”. 

Một bình luận khác nhận xét: “Sản phẩm chứa đựng nhiều tầng ý nghĩa được cô đọng trong hơn 4 phút, nội dung và bối cảnh cực chuyên nghiệp”.

Khi Á hậu Thúy Vân lấn sân làm ca sĩ, khán giả nói gì? - Ảnh 2

Không chỉ được khen ngợi về nội dung mà về bối cảnh và hình ảnh trong MV cũng được khán giả khen hết lời

Ảnh minh họa: Internet

Sau gần một tuần, MV vẫn duy trì thứ hạng trên Tab Thịnh Hành của Youtube. Sa Hậu Thúy Vân nhận được rất nhiều lời khen về thông điệp truyền cảm hứng của cô. 

Bình luận của một khán giả có tài khoản Tấn Phát Phạm“Người thành công không phải người chiến thắng mà là luôn chiến đấu. Chị luôn phát triển, cống hiến và mang lại nhiều giá trị cho nữ quyền mới là điều mọi người luôn nhớ đến chị” – là bình luận của tài khoản Tấn Phát Phạm.

Khán giả Hồ Nam Trân chia sẻ: “Mình ít khi bình luận sản phẩm của ai nhưng Thúy Vân thực sự đã truyền cảm hứng cho chị em phụ nữ để không ngừng phấn đấu trên hành trình theo đuổi ước mơ. MV này đã nói thay bạn tất cả mọi điều với khán giả. Hãy tiếp tục lên tiếng thay cho chúng tôi, những người phụ nữ bình thường đang ấp ủ giấc mơ phi thường nhé Vân”.

Khi Á hậu Thúy Vân lấn sân làm ca sĩ, khán giả nói gì? - Ảnh 3

Thúy Vân mời Hoa hậu Khánh Vân, Vũ Thu Phương diễn xuất trong MV "Trái tim yêu thương"

Ảnh minh họa: Internet

 

Khi Á hậu Thúy Vân lấn sân làm ca sĩ, khán giả nói gì? - Ảnh 4

Nhạc sĩ trẻ Minchu - người sáng tác ca khúc 'Trái Tim Yêu Thương' nói về Thúy Vân: “Là người trực tiếp đồng hành, nhìn thấy mọi quá trình luyện tập, chuẩn bị của chị Thúy Vân, tôi cảm thấy chị rất tuyệt vời. Bên cạnh tài năng, chị còn quyết tâm và nỗ lực không ngừng, điều này khiến tôi tin tưởng chị sẽ tiếp tục thành công với những sản phẩm tiếp theo”.

Chia sẻ về sự thành công vượt của ca khúc “Trái Tim Yêu Thương” vừa phát hành, Á Hậu Thúy Vân nói rằng, bản thân cô cũng vô cùng bất ngờ trước những kết quả này. Dù khá tự tin vào chất lượng sản phẩm, nhưng cô và ekip không nghĩ khán giả sẽ có phản hồi tích cực nhiều đến vậy. Trong họp báo, cô cũng bật mí mình đang trong quá trình chuẩn bị cho sản phẩm tiếp theo. Với mỗi đứa con tinh thần, Thúy Vân khẳng định mình sẽ luôn dành tất cả tâm huyết để mang đến khán giả những tác phẩm chỉn chu, hoàn hảo.

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