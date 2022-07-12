Sau sự cố nhầm nhân vật Disney, trong lần phỏng vấn thứ 2, Kim Duyên nói ước được trở thành Doraemon

Sao Việt 12/07/2022 14:50

Đến với cuộc thi Miss Supranational, Kim Duyên đã nỗ lực hết mình để chứng minh thực lực và nhan sắc của bản thân trên đấu trường quốc tế. Ở lần phỏng vấn thứ 2, người đẹp rực rỡ, thần thái và tự tin hơn, Kim Duyên cũng đã không ngại nhắc về sự cố cũ.

Đại diện Việt Nam vừa trải qua vòng phỏng vấn thứ 2 của cuộc thi Miss Supranational, người đẹp này đã hoàn thành câu trả lời xuất sắc hơn trước.

Được biết, trong lần phỏng vấn thứ 2, Kim Duyên đã nhận rất nhiều câu hỏi từ ban giám khảo như: "Lý do nào bạn có thể chiến thắng?", "Lý do tôi có thể trao vương miện cho bạn?", "Bạn thấy mình có tiềm năng gì để hợp tác với chúng tôi 1 năm?",...

Sau sự cố nhầm nhân vật Disney, trong lần phỏng vấn thứ 2, Kim Duyên nói ước được trở thành Doraemon - Ảnh 1

Kim Duyên tự tin hơn trong phần phỏng vấn lần 2, Người đẹp mong muốn được làm Doraemon.

Ảnh minh họa: Internet

Trong đó có một câu: "Nếu trở thành một loài động vật, bạn sẽ làm con vật gì?", Kim Duyên đã nhắc về loài cún với những đức tính đáng quý, tuy nhiên người đẹp này lại chọn con vật khác: "Nhưng mà hiện tại em thích trở thành Doraemon".

Sau sự cố nhầm nhân vật Disney, trong lần phỏng vấn thứ 2, Kim Duyên nói ước được trở thành Doraemon - Ảnh 2

Trong lần phỏng vấn này Kim Duyên rất tự tin khi dám nhắc về sự cố cũ

Ảnh minh họa: Internet

Khi nhắc đến Doraemon, ban giám khảo đều biết sự cố nhầm lẫn vừa qua của Kim Duyên, mọi người đều động viên cô nàng vượt qua và khẳng định cô rất tự tin khi dám nhắc về sự cố cũ. Á hậu sinh năm 1995 cho biết có nhiều lời khen dành cho mình: "Cho đến khi bạn nói về chuyện đó, kể cả tôi cũng không biết về Disneyland. Dù sao bạn cũng đã vào Top 5, kết quả như vậy là rất tốt rồi".

Sau sự cố nhầm nhân vật Disney, trong lần phỏng vấn thứ 2, Kim Duyên nói ước được trở thành Doraemon - Ảnh 3

Kim Duyên thần thái, tự tin và tràn đầy năng lượng tại Miss Supranational

Ảnh minh họa: Internet

Trước đó, trong phần thi SUPRA CHAT vòng 2 của Kim Duyên - đại diện Việt Nam. Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 đã gây tranh cãi bởi câu hỏi nhanh: ''Nhân vật Disney yêu thích nhất'', Kim Duyên đáp: "Tôi rất yêu thích Doraemon, nhân vật đó đến từ Nhật Bản"

Sau sự cố nhầm nhân vật Disney, trong lần phỏng vấn thứ 2, Kim Duyên nói ước được trở thành Doraemon - Ảnh 4

Ở lần phỏng vấn trước, Kim Duyên đã gây phản ứng trái chìu khi trả lời sai câu hỏi nhanh "Nhân vật Disney yêu thích nhất?'

Ảnh minh họa: Internet

Câu trả lời của Kim Duyên khiến MC phải mở to mắt ngạc nhiên, bởi Doraemon vốn không phải nhân vật thuộc hãng phim hoạt hình Disney. Sau khi nhận được những phản ứng trái chiều từ công chúng, người đẹp gốc Cần Thơ đã lên tiếng xin lỗi, Cô nói rất thất vọng về bản thân vì đây là một câu hỏi về lĩnh vực văn hoá, điện ảnh nhưng vì không nghe rõ câu hỏi nên trả lời sai.

Sau sự cố nhầm nhân vật Disney, trong lần phỏng vấn thứ 2, Kim Duyên nói ước được trở thành Doraemon - Ảnh 5
Người đẹp phải lên tiếng xin lỗi sau sự cố nhầm câu hỏi. (Ảnh: FB Nguyễn Huỳnh Kim Duyên)

'Không chỉ hôm nay mà ngay từ lúc quay hình xong ngẫm lại Duyên biết phần thi của mình có lỗi lớn. Duyên rất buồn. Ngay bây giờ Duyên chỉ muốn gửi lời xin lỗi tận lòng mình đến tất cả những người yêu thương, ủng hộ mình  suốt thời gian vừa qua. Mang trên mình dải sash Việt Nam, Duyên luôn muốn đem về sự tự hào, vậy nên trong chặng đường còn lại tại Miss Supranational 2022, Duyên sẽ không để mình mắc lỗi lầm nào nữa và sẽ cố gắng hết mình học hỏi, trau dồi nhiều hơn để không phụ lòng của tất cả những người đang tin yêu bên cạnh ủng hộ Duyên'' - Á hậu Kim Duyên viết.

Sau sự cố nhầm nhân vật Disney, trong lần phỏng vấn thứ 2, Kim Duyên nói ước được trở thành Doraemon - Ảnh 6

Kim Duyên đã khiến fan sắc đẹp tự hào khi được trao danh hiệu Supra Model Asia bởi kỹ năng catwalk ấn tượng.

Ảnh minh họa: Internet

Không nhắc đến lỗi của Kỳ Duyên trong phần thi ứng xử lần trước, Kim Duyên đã khiến fan sắc đẹp tự hào khi được trao danh hiệu Supra Model Asia bởi kỹ năng catwalk ấn tượng. Đại diện Việt Nam - Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 Nguyễn Huỳnh Kim Duyên tham gia cuộc thi với tinh thần ấn tượng. Cô đặt niềm tin sẽ mang về chiếc vương miện đầu tiên cho Việt Nam tại đầu trường sắc đẹp này. Chung kết Miss Supranational sẽ chính thức diễn ra vào ngày 15/7/2022. 

Sau gần một tháng về chung một nhà, Minh Hằng tiết lộ vài điều về ông xã doanh nhân khiến fan ngưỡng mộ

Sau gần một tháng về chung một nhà, Minh Hằng tiết lộ vài điều về ông xã doanh nhân khiến fan ngưỡng mộ

Sau gần 1 tháng về chung một nhà, cuộc sống của cặp chồng son của Minh Hằng và ông xã doanh nhân đã thu hút sự quan tâm từ fan. Gần đây, Minh hằng đã chia sẻ được tận hưởng cuộc sống như bà hoàng bên ông xã khiến ai nấy cũng đều ngưỡng mộ.

Xem thêm
Từ khóa:   Nguyễn Huỳnh Kim Duyên Á Hậu Kim Duyên Kim Duyên trả lời sai câu hỏi Kim Duyên nói ước trở thành Doremon Kim Duyên trả lời vòng phỏng vấn thứ 2

TIN MỚI NHẤT

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 55 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 29 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 44 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 3 giờ 59 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

Đời sống 4 giờ 3 phút trước
Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 29 phút trước
Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Đời sống 4 giờ 39 phút trước
TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

Đời sống 5 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"