Sau sự cố nhầm nhân vật Disney, trong lần phỏng vấn thứ 2, Kim Duyên nói ước được trở thành Doraemon

Đến với cuộc thi Miss Supranational, Kim Duyên đã nỗ lực hết mình để chứng minh thực lực và nhan sắc của bản thân trên đấu trường quốc tế. Ở lần phỏng vấn thứ 2, người đẹp rực rỡ, thần thái và tự tin hơn, Kim Duyên cũng đã không ngại nhắc về sự cố cũ.
- Vừa sang Châu Phi, nàng hậu Thùy Tiên đã gọi ngay cho Quang Linh Vlog, cuộc trò chuyện ngọt như “mía lùi” khiến fan một lần nữa “đẩy thuyền”
- Gin Tuấn Kiệt công khai nụ hôn sân khấu đầu tiên với Puka, fan nhiệt tình "đẩy thuyền", mong cho cặp đôi này sớm công khai tình cảm
Đại diện Việt Nam vừa trải qua vòng phỏng vấn thứ 2 của cuộc thi Miss Supranational, người đẹp này đã hoàn thành câu trả lời xuất sắc hơn trước.
Được biết, trong lần phỏng vấn thứ 2, Kim Duyên đã nhận rất nhiều câu hỏi từ ban giám khảo như: "Lý do nào bạn có thể chiến thắng?", "Lý do tôi có thể trao vương miện cho bạn?", "Bạn thấy mình có tiềm năng gì để hợp tác với chúng tôi 1 năm?",...
Trong đó có một câu: "Nếu trở thành một loài động vật, bạn sẽ làm con vật gì?", Kim Duyên đã nhắc về loài cún với những đức tính đáng quý, tuy nhiên người đẹp này lại chọn con vật khác: "Nhưng mà hiện tại em thích trở thành Doraemon".
Khi nhắc đến Doraemon, ban giám khảo đều biết sự cố nhầm lẫn vừa qua của Kim Duyên, mọi người đều động viên cô nàng vượt qua và khẳng định cô rất tự tin khi dám nhắc về sự cố cũ. Á hậu sinh năm 1995 cho biết có nhiều lời khen dành cho mình: "Cho đến khi bạn nói về chuyện đó, kể cả tôi cũng không biết về Disneyland. Dù sao bạn cũng đã vào Top 5, kết quả như vậy là rất tốt rồi".
Trước đó, trong phần thi SUPRA CHAT vòng 2 của Kim Duyên - đại diện Việt Nam. Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 đã gây tranh cãi bởi câu hỏi nhanh: ''Nhân vật Disney yêu thích nhất'', Kim Duyên đáp: "Tôi rất yêu thích Doraemon, nhân vật đó đến từ Nhật Bản"
Câu trả lời của Kim Duyên khiến MC phải mở to mắt ngạc nhiên, bởi Doraemon vốn không phải nhân vật thuộc hãng phim hoạt hình Disney. Sau khi nhận được những phản ứng trái chiều từ công chúng, người đẹp gốc Cần Thơ đã lên tiếng xin lỗi, Cô nói rất thất vọng về bản thân vì đây là một câu hỏi về lĩnh vực văn hoá, điện ảnh nhưng vì không nghe rõ câu hỏi nên trả lời sai.
'Không chỉ hôm nay mà ngay từ lúc quay hình xong ngẫm lại Duyên biết phần thi của mình có lỗi lớn. Duyên rất buồn. Ngay bây giờ Duyên chỉ muốn gửi lời xin lỗi tận lòng mình đến tất cả những người yêu thương, ủng hộ mình suốt thời gian vừa qua. Mang trên mình dải sash Việt Nam, Duyên luôn muốn đem về sự tự hào, vậy nên trong chặng đường còn lại tại Miss Supranational 2022, Duyên sẽ không để mình mắc lỗi lầm nào nữa và sẽ cố gắng hết mình học hỏi, trau dồi nhiều hơn để không phụ lòng của tất cả những người đang tin yêu bên cạnh ủng hộ Duyên'' - Á hậu Kim Duyên viết.
Không nhắc đến lỗi của Kỳ Duyên trong phần thi ứng xử lần trước, Kim Duyên đã khiến fan sắc đẹp tự hào khi được trao danh hiệu Supra Model Asia bởi kỹ năng catwalk ấn tượng. Đại diện Việt Nam - Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 Nguyễn Huỳnh Kim Duyên tham gia cuộc thi với tinh thần ấn tượng. Cô đặt niềm tin sẽ mang về chiếc vương miện đầu tiên cho Việt Nam tại đầu trường sắc đẹp này. Chung kết Miss Supranational sẽ chính thức diễn ra vào ngày 15/7/2022.