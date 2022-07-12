Sau sự cố nhầm nhân vật Disney, trong lần phỏng vấn thứ 2, Kim Duyên nói ước được trở thành Doraemon

Được biết, trong lần phỏng vấn thứ 2, Kim Duyên đã nhận rất nhiều câu hỏi từ ban giám khảo như: "Lý do nào bạn có thể chiến thắng?", "Lý do tôi có thể trao vương miện cho bạn?", "Bạn thấy mình có tiềm năng gì để hợp tác với chúng tôi 1 năm?",...

Đại diện Việt Nam vừa trải qua vòng phỏng vấn thứ 2 của cuộc thi Miss Supranational, người đẹp này đã hoàn thành câu trả lời xuất sắc hơn trước.

Kim Duyên tự tin hơn trong phần phỏng vấn lần 2, Người đẹp mong muốn được làm Doraemon.

Trong đó có một câu: "Nếu trở thành một loài động vật, bạn sẽ làm con vật gì?", Kim Duyên đã nhắc về loài cún với những đức tính đáng quý, tuy nhiên người đẹp này lại chọn con vật khác: "Nhưng mà hiện tại em thích trở thành Doraemon".

Trong lần phỏng vấn này Kim Duyên rất tự tin khi dám nhắc về sự cố cũ Ảnh minh họa: Internet

Khi nhắc đến Doraemon, ban giám khảo đều biết sự cố nhầm lẫn vừa qua của Kim Duyên, mọi người đều động viên cô nàng vượt qua và khẳng định cô rất tự tin khi dám nhắc về sự cố cũ. Á hậu sinh năm 1995 cho biết có nhiều lời khen dành cho mình: "Cho đến khi bạn nói về chuyện đó, kể cả tôi cũng không biết về Disneyland. Dù sao bạn cũng đã vào Top 5, kết quả như vậy là rất tốt rồi".

Kim Duyên thần thái, tự tin và tràn đầy năng lượng tại Miss Supranational Ảnh minh họa: Internet

Trước đó, trong phần thi SUPRA CHAT vòng 2 của Kim Duyên - đại diện Việt Nam. Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 đã gây tranh cãi bởi câu hỏi nhanh: ''Nhân vật Disney yêu thích nhất'', Kim Duyên đáp: "Tôi rất yêu thích Doraemon, nhân vật đó đến từ Nhật Bản"

Ở lần phỏng vấn trước, Kim Duyên đã gây phản ứng trái chìu khi trả lời sai câu hỏi nhanh "Nhân vật Disney yêu thích nhất?' Ảnh minh họa: Internet

Câu trả lời của Kim Duyên khiến MC phải mở to mắt ngạc nhiên, bởi Doraemon vốn không phải nhân vật thuộc hãng phim hoạt hình Disney. Sau khi nhận được những phản ứng trái chiều từ công chúng, người đẹp gốc Cần Thơ đã lên tiếng xin lỗi, Cô nói rất thất vọng về bản thân vì đây là một câu hỏi về lĩnh vực văn hoá, điện ảnh nhưng vì không nghe rõ câu hỏi nên trả lời sai.

Người đẹp phải lên tiếng xin lỗi sau sự cố nhầm câu hỏi. (Ảnh: FB Nguyễn Huỳnh Kim Duyên)

'Không chỉ hôm nay mà ngay từ lúc quay hình xong ngẫm lại Duyên biết phần thi của mình có lỗi lớn. Duyên rất buồn. Ngay bây giờ Duyên chỉ muốn gửi lời xin lỗi tận lòng mình đến tất cả những người yêu thương, ủng hộ mình suốt thời gian vừa qua. Mang trên mình dải sash Việt Nam, Duyên luôn muốn đem về sự tự hào, vậy nên trong chặng đường còn lại tại Miss Supranational 2022, Duyên sẽ không để mình mắc lỗi lầm nào nữa và sẽ cố gắng hết mình học hỏi, trau dồi nhiều hơn để không phụ lòng của tất cả những người đang tin yêu bên cạnh ủng hộ Duyên'' - Á hậu Kim Duyên viết.

Kim Duyên đã khiến fan sắc đẹp tự hào khi được trao danh hiệu Supra Model Asia bởi kỹ năng catwalk ấn tượng. Ảnh minh họa: Internet

Không nhắc đến lỗi của Kỳ Duyên trong phần thi ứng xử lần trước, Kim Duyên đã khiến fan sắc đẹp tự hào khi được trao danh hiệu Supra Model Asia bởi kỹ năng catwalk ấn tượng. Đại diện Việt Nam - Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 Nguyễn Huỳnh Kim Duyên tham gia cuộc thi với tinh thần ấn tượng. Cô đặt niềm tin sẽ mang về chiếc vương miện đầu tiên cho Việt Nam tại đầu trường sắc đẹp này. Chung kết Miss Supranational sẽ chính thức diễn ra vào ngày 15/7/2022.