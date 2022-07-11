Sau gần một tháng về chung một nhà, Minh Hằng tiết lộ vài điều về ông xã doanh nhân khiến fan ngưỡng mộ

Sao Việt 11/07/2022 12:18

Sau gần 1 tháng về chung một nhà, cuộc sống của cặp chồng son của Minh Hằng và ông xã doanh nhân đã thu hút sự quan tâm từ fan. Gần đây, Minh hằng đã chia sẻ được tận hưởng cuộc sống như bà hoàng bên ông xã khiến ai nấy cũng đều ngưỡng mộ.

Vừa qua, sau thời gian dài tìm hiểu, Minh Hằng và ông xã doanh nhân đã quyết định về chung một nhà trong sự chúc phúc của toàn thể người hâm mộ.

Sau gần một tháng về chung một nhà, Minh Hằng tiết lộ vài điều về ông xã doanh nhân khiến fan ngưỡng mộ - Ảnh 1

Minh Hằng hạnh phúc bên ông xã doanh nhân

Ảnh: Internet

Ông xã của nữ Minh Hằng tên Nguyễn Quốc Bảo, hơn nữ ca sĩ 10 tuổi. Anh là Phó Tổng giám đốc một công ty dệt lớn ở Long An, cặp đôi đã yêu nhau được 6 năm và đã sống chung một thời gian trước khi quyết định cưới hỏi để đảm bảo đối phương là người có thể gắn bó với mình trọn đời trước khi quyết định lên xe hoa.

Sau gần một tháng về chung một nhà, Minh Hằng tiết lộ vài điều về ông xã doanh nhân khiến fan ngưỡng mộ - Ảnh 2

Nữ ca sĩ được ông xả cưng như "nữ hoàng"

Ảnh: Internet

Trước khi cưới, Minh Hằng cho biết cô được ông xã tương lai xem như "nữ hoàng":  "Tôi không biết đối với người khác thế nào nhưng đối với tôi, anh ấy làm cho tôi cảm thấy mình như một nữ hoàng. Tôi được chiều 1 cách tuyệt đối. Nhưng tôi đủ lớn để biết rằng tất cả mọi thứ đều có giới hạn của nó. Tôi vẫn có luật lệ riêng luôn tuân theo để luôn là nữ hoàng. Tôi quan tâm những điều nhỏ nhặt hơn trong cuộc sống".

Sau gần một tháng về chung một nhà, Minh Hằng tiết lộ vài điều về ông xã doanh nhân khiến fan ngưỡng mộ - Ảnh 3

Sau kết hôn Minh Hằng dành thời gian cho gia đình nhỏ nhiều hơn

Ảnh: Facebook Minh Hằng

Nữ ca sĩ chia sẻ, sau kết hôn, cuộc sống của cô có nhiều thay đổi. Cô đang làm tốt nhiệm vụ làm dâu, làm vợ của mình. Mỗi khi xong công việc, Minh Hằng đều tranh thủ về nhà sớm để nấu ăn cho chồng. Cô vun vén cho gia đình nhỏ của mình bằng nhiều điều đơn giản nhất.

Được biết, sau khi đám cưới, nữ ca sĩ bắt tay luôn vào dự án nghệ thuật chứ không đi nghỉ tuần trăng mật. Minh Hằng cho biết: “Trong mọi hoạt động nghệ thuật, tôi luôn được ông xã hết lòng hỗ trợ, ủng hộ cô trong công việc và luôn vui vẻ, nhiệt tình chào đón các đồng nghiệp của vợ.”

Sau gần một tháng về chung một nhà, Minh Hằng tiết lộ vài điều về ông xã doanh nhân khiến fan ngưỡng mộ - Ảnh 4

Nữ ca sĩ có cuộc sống viên mãn bên ông xã mới cưới

Ảnh: Internet

"Tôi vẫn sẽ tiếp tục cống hiến hết mình trong hành trình mới chỉ là sẽ có thêm 1 người tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho tôi để làm những điều lớn lao hơn trong tương lai. Hãy chúc phúc cho Minh Hằng và anh ấy nhé. Cám ơn mọi người rất nhiều". Nữ ca sĩ chia sẻ

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