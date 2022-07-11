Ngày 8/7 vừa qua, "Hoa hậu Hoà bình quốc tế 2021" Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên đã bay sang Angola để thực hiện chuỗi chương trình từ thiện của mình tại đây. Với năng lượng tràn trề, nàng hậu sinh năm 1998 vui vẻ "check-in" khắp nơi sẵn sàng tham gia các hoạt động thiện nguyện nhiều ý nghĩa.

Mới đây, Thùy Tiên đã đăng tải đoạn clip call video cho Quang Linh Vlog để hẹn gặp mặt cùng nhau hợp tác cho nhiều dự án tại Angola được nàng hậu chia sẻ trên trang cá nhân. Cuộc trò chuyện thân mật của cặp đôi ngay lập tức thu hút sự quan tâm từ khán giả.

Trong cuộc trò chuyện, Thùy Tiên thông báo với Quang Linh rằng sau khi đáp chuyến bay đến Angola, cô sẽ tới thẳng bản làng nơi Linh đang sinh sống để thăm mọi người. Nam Youtuber vui vẻ nhận lời và còn hứa sẽ đón nàng hậu đi ăn trước khi bắt đầu công việc.

Trước khi kết thúc cuộc trò chuyện, Quang Linh Vlog cẩn thận dặn dò Thùy Tiên: "Nhớ mặc ấm nha, ở đây trời đang lạnh". Sự quan tâm đầy ngọt ngào của Quang Linh dành cho nàng hậu Thùy Tiên khiến fan thả "bão tim" và "đẩy thuyền" lần nữa vì cả 2 quá tình cảm.

Thùy Tiên nói với Quang linh rằng cô chỉ mang toàn đồ bình thường vì nghĩ Châu Phi rất nóng. Nam Youtuber ngay sau đó còn sẵn sàng cho nàng hậu mượn áo ấm khiến ai nấy nghe xong đều "rụng tim" vì sự chu đáo pha lẫn sự đáng yêu của anh chàng.

Được biết, trước đây Hoa hậu Thùy Tiên và Quang Linh Vlog - chàng Youtuber nổi tiếng với các video thiện nguyện giúp đỡ người nghèo tại châu Phi đã từng hợp tác ăn ý trong dự án kinh doanh nhỏ để tạo quỹ từ thiện giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn trong và ngoài nước.

Sự kết hợp khá ăn ý của đương kim Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 Nguyễn Thúc Thùy Tiên và Quang Linh Vlogs khiến người hâm mộ cả hai phấn khích. Nhiều fan tích cực "đẩy thuyền" cho cặp đôi "trai tài gái sắc" này và mong chờ dự án đặc biệt của cả hai thời gian tới.