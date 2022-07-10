Sinh nhật diễn viên Hà Trí Quang được "nóc nhà" tặng bó hoa tiền “khủng”, hạnh phúc trọn vẹn cùng với cha mẹ hai bên

Sao Việt 10/07/2022 12:38

Nhân ngày sinh nhật 36 tuổi, nam diễn viên Hà Trí Quang được “nóc nhà” Thanh Đoàn tặng món quà cực “khủng”. Cặp đôi này có những hành động cử chỉ ngọt ngào khiến cư dân mạng ghen tị Không chỉ vậy, nam diễn viên cũng có một ngày sinh nhật vui vẻ và hạnh phúc trọn vẹn cùng gia đình 2 bên.

Cặp đôi Hà Trí Quang - Thanh Đoàn là hai cái tên nhận được nhiều sự quan tâm của netizen Việt gần đây, từ những tin đồn tình cảm vây quanh khi cả hai nhiều lần chia sẻ hình ảnh tình tứ thì hiện tại, không còn úp mở mà nhiều người đã mặc định vào mối quan hệ tình cảm của cặp đôi khi cả hai công khai ra mắt gia đình hai bên. 

Sinh nhật diễn viên Hà Trí Quang được 'nóc nhà' tặng bó hoa tiền “khủng”, hạnh phúc trọn vẹn cùng với cha mẹ hai bên - Ảnh 1

Mới đây, Hà Trí Quang vừa đón tuổi mới rất ấm áp khi "nóc nhà" chuẩn bị quà đặc biệt, niềm vui được nhân đôi khi ba mẹ 2 bên lần đầu gặp gỡ nhau.

Cặp đôi thu hút nhiều sự chú ý khi Hà Trí Quang khoe món quà "khủng" mà Thanh Đoàn đã kỳ công chuẩn bị làm tặng anh trong ngày sinh nhật. Theo đó, Hà Trí Quang nhận được bó hoa tiền với nhiều tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng. Ngoài ra, Thanh Đoàn còn không tiếc tặng Hà Trí Quang thêm nhiều tờ ngoại tệ khiến cư dân mạng không khỏi xuýt xoa ghen tị.

Sinh nhật diễn viên Hà Trí Quang được 'nóc nhà' tặng bó hoa tiền “khủng”, hạnh phúc trọn vẹn cùng với cha mẹ hai bên - Ảnh 2

Được biết, Thanh Đoàn còn cất công tự tay làm bánh kem cho Hà Trí Quang và đăng bài chúc mừng sinh nhật vào đúng 12 giờ đêm. Thanh Đoàn còn tiết lộ mặc dù anh đã bỏ nghề làm bánh kem 6 năm nhưng giờ vẫn "luyện lại" để tự tay làm chiếc bánh kem đặc biệt nhất trong ngày nửa kia đón tuổi mới, còn công khai hôn Hà Trí Quang cực ngọt ngào đốn tim người hâm mộ.

Sinh nhật diễn viên Hà Trí Quang được 'nóc nhà' tặng bó hoa tiền “khủng”, hạnh phúc trọn vẹn cùng với cha mẹ hai bên - Ảnh 3

Nam diễn viên chia sẻ: "Một sinh nhật đặc biệt từ trước tới giờ. Đến giờ vẫn thấy rất hạnh phúc và rất vui khi đã qua 1 ngày vẫn nhận được những món quà của ba mẹ 2 bên, anh chị, bạn bè và nhất là món quà ý nghĩa của cậu út Thanh Đoàn".

Sinh nhật diễn viên Hà Trí Quang được 'nóc nhà' tặng bó hoa tiền “khủng”, hạnh phúc trọn vẹn cùng với cha mẹ hai bên - Ảnh 4

Đối với Hà Trí Quang, niềm vui không chỉ đơn thuần là những món quà do đối phương chuẩn bị mà niềm vui thật sự khi gia đình 2 bên được gặp gỡ nhau lần đầu tiên. Theo lời Thanh Đoàn chia sẻ, dù phụ huynh lần đầu tụ họp nhưng cứ ngỡ đã thân nhau từ rất lâu.

Sinh nhật diễn viên Hà Trí Quang được 'nóc nhà' tặng bó hoa tiền “khủng”, hạnh phúc trọn vẹn cùng với cha mẹ hai bên - Ảnh 5

Trong dịp đón sinh nhật thứ 36 của Hà Trí Quang, 2 người mẹ có thể cùng đi chợ, nấu nướng còn 2 người cha hàn huyên, tâm sự. Mọi thứ rất gần gũi khiến Hà Trí Quang và Thanh Đoàn càng cảm thấy hạnh phúc hơn.

Sinh nhật diễn viên Hà Trí Quang được 'nóc nhà' tặng bó hoa tiền “khủng”, hạnh phúc trọn vẹn cùng với cha mẹ hai bên - Ảnh 6

Thời gian gần đây, mạng xã hội gần đây còn râm ran tin đồn Hà Trí Quang và Thanh Đoàn đang chuẩn bị để đón con chung vào cuối năm nay. Tất cả những chi tiết diễn ra trong cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc gần đây được Hà Trí Quang chia sẻ, nhiều fan hâm mộ mong cả hai sẽ sớm thông báo tin vui và chính thức về chung một nhà.

Hình ảnh Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng bị nhiều nhãn hàng gỡ xuống

Hình ảnh Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng bị nhiều nhãn hàng gỡ xuống

Nhiều doanh nghiệp đang hợp tác với diễn viên Hồng Đăng và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đã xóa bài viết liên quan đến hai người này sau những lùm xùm cá nhân.

Xem thêm
Từ khóa:   Hà Trí Quang cặp đôi Hà Trí Quang Thanh Đoàn Sinh nhật Hà Trí Quang Hà Trí Quang và Thanh Đoàn đã công khai với gia đình

TIN MỚI NHẤT

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 55 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 30 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 45 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 4 giờ 0 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

Đời sống 4 giờ 3 phút trước
Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 30 phút trước
Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Đời sống 4 giờ 40 phút trước
TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

Đời sống 5 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"