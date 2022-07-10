Sinh nhật diễn viên Hà Trí Quang được "nóc nhà" tặng bó hoa tiền “khủng”, hạnh phúc trọn vẹn cùng với cha mẹ hai bên

Cặp đôi Hà Trí Quang - Thanh Đoàn là hai cái tên nhận được nhiều sự quan tâm của netizen Việt gần đây, từ những tin đồn tình cảm vây quanh khi cả hai nhiều lần chia sẻ hình ảnh tình tứ thì hiện tại, không còn úp mở mà nhiều người đã mặc định vào mối quan hệ tình cảm của cặp đôi khi cả hai công khai ra mắt gia đình hai bên.

Cặp đôi thu hút nhiều sự chú ý khi Hà Trí Quang khoe món quà "khủng" mà Thanh Đoàn đã kỳ công chuẩn bị làm tặng anh trong ngày sinh nhật. Theo đó, Hà Trí Quang nhận được bó hoa tiền với nhiều tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng. Ngoài ra, Thanh Đoàn còn không tiếc tặng Hà Trí Quang thêm nhiều tờ ngoại tệ khiến cư dân mạng không khỏi xuýt xoa ghen tị.

Mới đây, Hà Trí Quang vừa đón tuổi mới rất ấm áp khi "nóc nhà" chuẩn bị quà đặc biệt, niềm vui được nhân đôi khi ba mẹ 2 bên lần đầu gặp gỡ nhau.

Được biết, Thanh Đoàn còn cất công tự tay làm bánh kem cho Hà Trí Quang và đăng bài chúc mừng sinh nhật vào đúng 12 giờ đêm. Thanh Đoàn còn tiết lộ mặc dù anh đã bỏ nghề làm bánh kem 6 năm nhưng giờ vẫn "luyện lại" để tự tay làm chiếc bánh kem đặc biệt nhất trong ngày nửa kia đón tuổi mới, còn công khai hôn Hà Trí Quang cực ngọt ngào đốn tim người hâm mộ.

Nam diễn viên chia sẻ: "Một sinh nhật đặc biệt từ trước tới giờ. Đến giờ vẫn thấy rất hạnh phúc và rất vui khi đã qua 1 ngày vẫn nhận được những món quà của ba mẹ 2 bên, anh chị, bạn bè và nhất là món quà ý nghĩa của cậu út Thanh Đoàn".

Đối với Hà Trí Quang, niềm vui không chỉ đơn thuần là những món quà do đối phương chuẩn bị mà niềm vui thật sự khi gia đình 2 bên được gặp gỡ nhau lần đầu tiên. Theo lời Thanh Đoàn chia sẻ, dù phụ huynh lần đầu tụ họp nhưng cứ ngỡ đã thân nhau từ rất lâu.

Trong dịp đón sinh nhật thứ 36 của Hà Trí Quang, 2 người mẹ có thể cùng đi chợ, nấu nướng còn 2 người cha hàn huyên, tâm sự. Mọi thứ rất gần gũi khiến Hà Trí Quang và Thanh Đoàn càng cảm thấy hạnh phúc hơn.

Thời gian gần đây, mạng xã hội gần đây còn râm ran tin đồn Hà Trí Quang và Thanh Đoàn đang chuẩn bị để đón con chung vào cuối năm nay. Tất cả những chi tiết diễn ra trong cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc gần đây được Hà Trí Quang chia sẻ, nhiều fan hâm mộ mong cả hai sẽ sớm thông báo tin vui và chính thức về chung một nhà.