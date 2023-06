Hình ảnh Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng bị nhiều nhãn hàng gỡ xuống

Được biết, ngoài giảng dạy tại Học viện Âm nhạc Quốc gia, Hồ Hoài Anh còn làm việc tại công ty Cát Tiên Sa. Anh nắm giữ vai trò giám đốc âm nhạc và giám khảo tại nhiều chương trình do công ty này sản xuất và phát trên sóng truyền hình như Giọng hát Việt, Giọng hát Việt nhí, Sing My Song, King of Rap. Đại diện Cát Tiên Sa cho biết hiện công ty chưa có dự án liên quan đến Hồ Hoài Anh nên không có thông tin để phản hồi.

Cuối năm 2021, Hồ Hoài Anh, Lưu Hương Giang kết hợp với một bệnh viện để thực hiện MV quảng cáo. Hiện, MV được đưa về chế độ không công khai, chỉ những người có đường link mới xem được.

Talk show Học yêu do Prudential sản xuất và phát hành trên YouTube tháng 6/2021 với sự tham gia của vợ chồng Hồ Hoài Anh cũng bị chuyển về chế độ riêng tư. Riêng video talk show trên fanpage Prudential vẫn tồn tại. Ngoài ra, cuối năm 2021, Hồ Hoài Anh còn sáng tác bài hát Học yêu để quảng cáo cho công ty bảo hiểm này.

Ngoài ra, hai nghệ sĩ còn đại diện hình ảnh cho hàng loạt hãng khác như thuốc ho thảo dược Prospan, Coca Cola, Tupperware, Bia Hà Nội, SEA bank… Hiện nay các hình ảnh quảng cáo này vẫn xuất hiện trên trang cá nhân của vợ chồng nghệ sĩ.

Hồng Đăng hợp tác quảng cáo với thương hiệu thời trang YODY, Lof… Hồng Đăng cùng Hồng Diễm hợp tác với YODY từ cuối năm 2020 để quảng bá dòng trang phục mới. Hiện tại, hình ảnh quảng cáo của Hồng Đăng vẫn xuất hiện nhiều trên trang fanpage chính thức của nhãn hàng. Hiện cả trang cá nhân lẫn fanpage của nam diễn viên đều bị ẩn các bài viết liên quan.