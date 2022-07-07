Rộ thông tin Thiếu gia Đỗ Vinh Quang cầu hôn hoa hậu Đỗ Mỹ Linh khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ

Theo nguồn tin riêng của 2Sao.vn, trong chuyến đi Đà nẵng mới đây, thiếu gia Đỗ Vinh Quang đã cầu hôn hoa hậu Đỗ Mỹ Linh. Đám cưới của cặp trai tài gái sắc có thể diễn ra trong tương lai gần.

Ngày 3/7, truyền thông ghi được hình ảnh hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và thiếu gia Đỗ Vinh Quang cùng sánh đôi tại Đà Nẵng.

Cụ thể, “cặp đôi tin đồn” cùng xuất hiện trên sân vận động Hòa Xuân để theo dõi trận đấu giữa CLB Hà Nội và Đà Nẵng tại khuôn khổ vòng 5 V-League 2022.

Hai người chẳng những mặc trang phục "tông xuyệt tông" mà Đỗ Mỹ Linh và con trai út của bầu Hiển còn có những cử chỉ thân mật, vui vẻ và rất hạnh phúc bên nàng hậu.

Đỗ Mỹ Linh bên cạnh thiếu gia Đỗ Vinh Quang tại Đà Nẵng.

Theo nhiều nguồn tin thiếu gia Đỗ Vinh Quang đã cầu hôn hoa hậu Đỗ Mỹ Linh trong chuyến đi Đà Nẵng nói trên, buổi cầu hôn diễn ra tại N.R - khu nghỉ dưỡng hạng sang nổi tiếng ở Đà Nẵng.

Dịp Valentine năm 2022 đã rộ lên tin đồn Hoa hậu Việt Nam 2016 đang hẹn hò với thiếu gia Đỗ Vinh Quang. Cả hai được cho là có chuyến du lịch nghỉ dưỡng ở Phú Quốc.

"Cặp đôi tin đồn" thường xuất hiện cùng nhau trong thời gian gần đây.

Đỗ Vinh Quang sinh năm 1995, là con trai út của bầu Hiển. Anh hiện là Chủ tịch CLB Bóng đá Hà Nội. Thiếu gia từng có thời gian du học tại Anh trước khi về nước làm việc.

Mặc dù vướng tin đồn hẹn hò đã lâu, nhưng Đỗ Mỹ Linh và Đỗ Vinh Quang đều không lên tiếng phủ nhận. Với thông tin cầu hôn mới này, người hâm mộ có thể chờ đợi vào đám cưới của cặp trai tài gái sắc trong tương lai gần.

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