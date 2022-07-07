Song Hye Kyo xinh đẹp, sang chảnh đốn tim người hâm mộ tại Paris

Giải trí 07/07/2022 09:53

Mặc dù U40 nhưng khi diện trang phục đời thường đơn giản, không trang điểm đậm Hye Kyo vẫn trẻ trung, cuốn hút khiến netizen mê đắm.

Ngày 6/7, Song Hye Kyo chia sẻ ảnh đời thường khi checkin ở Pháp trên trang Instagram cá nhân. Hình ảnh người đẹp Hậu duệ mặt trời dạo phố với phong cách thời trang năng động, khoe cơ thể thon gọn, với phong cách này nữ diễn viên được khen trẻ trung hơn so với tuổi 41.

Song Hye Kyo xinh đẹp, sang chảnh đốn tim người hâm mộ tại Paris - Ảnh 1

Đối với phong cách thời trang mới, Hye Kyo đã kết hợp chiếc áo khoác rộng cùng kính đen càng làm cho người đẹp trở nên "cool ngầu". Khác hẳn với hình tượng "nàng thơ" thường ngày, dù phong cách đầy mạnh mẽ, năng động nhưng cô vẫn vô cùng quyến rũ.

Song Hye Kyo xinh đẹp, sang chảnh đốn tim người hâm mộ tại Paris - Ảnh 2

Mới đây, Song Hye Kyo vừa gây ấn tượng với vẻ đẹp nhẹ nhàng, tự nhiên khi chụp ảnh cùng nữ diễn viên Shin Hyun Ji. Mặc dù Song Hye Kyo hơn Shin Hyun Ji 15 tuổi, nhưng với ngoại hình trẻ trung của Hye Kyo không thấy được khoảng cách tuổi tác trong bức ảnh chụp chung.

Song Hye Kyo xinh đẹp, sang chảnh đốn tim người hâm mộ tại Paris - Ảnh 3

Song Hye Kyo vừa trở lại showbiz từ năm 2021, sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với chồng cũ Song Joong Ki, nữ diễn viên vẫn giữ được thần thái đỉnh cao và sự nghiệp đáng mơ ước. Hiện cô đang tham gia bộ phim truyền hình The Glory - tác phẩm được kỳ vọng mang lại hình ảnh mới mẻ, đột phá diễn xuất cho Song Hye Kyo.

Song Hye Kyo xinh đẹp, sang chảnh đốn tim người hâm mộ tại Paris - Ảnh 4

Trong suốt 20 năm đóng góp cho nghệ thuật, Song Hye Kyo luôn giữ cho mình một chỗ đứng vững chắc trong showbiz, cô từng góp mặt trong rất nhiều tác phẩm đình đám gây thương nhớ trong lòng khán giả như: Trái tim mùa thu, Một cho tất cả, Ngôi nhà hạnh phúc, Hậu duệ mặt trời,...

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