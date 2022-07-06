Angela Baby thừa nhận trang phục để mặc lên show và thảm đỏ toàn là đồ mượn, cô thích mặc lại đồ của mình hơn

Trong lần xuất hiện này Angela Baby đã khiến cư dân mạng trầm trồ tán thưởng, một lần nữa khẳng định vị trí "tượng đài nhan sắc" của nữ diễn viên. Không chỉ vậy, trong cuộc nói chuyện với MC Trương Đại Đại về sự khác biệt giữa cuộc sống ngôi sao và bình thường, Angela Baby đã có những chia sẻ gây chú ý và trở thành một chủ đề bàn tán xôn xao trên khắp các diễn đàn xã hội Trung Quốc.

Angelababy - mỹ nhân hạng A trong làng giải trí Hoa ngữ luôn ghi điểm trong lòng khán giả bởi vẻ ngoài đẹp tựa búp bê. Angela Baby đã hóa thân vào vai Nữ hoàng Galadriel của bộ phim đình đám Chúa tể những chiếc nhẫn trong chương trình Manh thám tra ấn.

Cụ thể, MC Trương Đại Đại đã nói rằng: “Angela Baby trong show và ngoài đời như hai người khác nhau hoàn toàn. Ở ngoài đời cô ấy có thể mặc một cái áo T-shirt trong 5 năm liền. Nhưng một khi tham dự một show diễn hay đến những chương trình như thế này, cô ấy lại trở thành một ngôi sao thứ thiệt".

Angela Baby ngay sau đó đã thừa nhận rằng: "Đúng là tôi có thể giữ trang phục của mình đến 5 năm. Còn những trang phục tôi mặc lên show là đồ đi mượn hết".

Nam MC khen ngợi: "Nếu không tính trong show thì những trang phục thảm đỏ của Angela Baby cũng rất xinh đẹp".

Nữ diễn viên nhấn mạnh lần nữa rằng: “Thực ra những bộ trang phục đó đều là đồ đi mượn. Tôi có thể mặc những mẫu thiết kế mới nhất, nhưng tôi vẫn thích mặc đồ cũ của mình hơn".

Ảnh: Facebook

Sau những chia sẻ trên của nữ diễn viên, nhiều cư dân mạng đã để lại những bình luận bày tỏ sự bất ngờ trước độ tiết kiệm của nữ minh tinh nổi tiếng.

Angela Baby hiện đang là ngôi sao hạng A, vừa là diễn viên, vừa là người mẫu nổi tiếng tại Trung Quốc với hơn 100 triệu người theo dõi trên mạng xã hội Weibo và là gương mặt được nhiều thương hiệu cao cấp chọn làm người đại diện.

Ảnh: Facebook

Nữ minh tinh từng gây mê đắm với nhan sắc siêu thực và lối diễn xuất xuất sắc trong rất nhiều bộ phim điện ảnh và truyền hình đình đám như: Lần Đầu Tiên, Vân Trung Ca, Bên Nhau Trọn Đời, Người Bạn Thật Sự Của Tôi,... Được biết, Angela Baby đang trở lại màn ảnh nhỏ với bộ phim Dáng hình tình yêu cùng bạn diễn kém 13 tuổi Lại Quán Lâm.