Lương Bằng Quang chia sẻ: "Dù không biết mình đã thất lễ gì với em trai này nhưng mình xin lỗi trước để cho em ấy thoả mãn sự hơn thua nhưng em ấy vẫn chuyển hoá thành nắm đấm. Mình vẫn không trả đòn và vẫn gọi em ấy lại hỏi 'Ngoài lời xin lỗi của anh ra, em còn muốn gì khác không?'. Thôi mong em ấy khi ở tuổi mình sẽ hiểu cách xử lý tình huống này của mình...".

Mới đây, trên trang cá nhân, nhạc sĩ Lương Bằng Quang vừa chia sẻ bài viết tiết lộ bản thân bị hành hung khi tháp tùng người yêu - hotgirl Ngân 98 đi diễn. Theo đó, trong đêm diễn tại Bãi Cháy (Hạ Long), một nam MC đã đấm 2 cái vào bụng Lương Bằng Quang với lý do phía bạn trai Ngân 98 thiếu tôn trọng nghệ sĩ biểu diễn.

Hành động này khiến ai nấy đều hốt hoảng bất ngờ. Dù bản thân học boxing và có thể đánh trả nhưng chủ nhân hit Chính em lại lựa chọn bỏ qua.

Đi kèm với bài đăng, Lương Bằng Quang chia sẻ clip tập boxing với huấn luận viên cực mạnh mẽ. Nam ca sĩ cho hay bản thân chỉ học boxing để trị nhức mỏi nhưng nếu ngày hôm đó trả đòn, anh không chắc ai sẽ là người gục. Bạn trai Ngân 98 còn bày tỏ tiếc nuối vì chưa biết danh tính bạn MC trẻ tuổi đã đấm mình.

Bất ngờ, một tài khoản mạng tự nhận là người ra tay đấm Lương Bằng Quang đêm hôm đó cũng đã vào tận bài viết của nam nhạc sĩ, để lại bình luận đáng chú ý.

Người này chia sẻ: “May quá ông chú chưa đánh trả mình mới ù hết tai thôi. Chứ đánh trả là mình niệm luôn rồi. Phải nói thái độ như này lần đầu mình gặp. Vợ đi show mà chồng lên qua bài gãy gập. Chỉ vào mình hét lên Micro, lúc đấy đã cáu lắm rồi.

Lúc sau ổng còn chỉ ra cái quạt kêu 'tắt quạt' nữa thế là mình xuống sân khấu luôn, đổi ca, làm gì nổi nữa. Hôm đó ông hoặc các anh chủ đầu tư có đánh tôi chết tôi cũng phải đánh được ông 1 cái Lương Bằng Quang ạ”.

Thấy đối phương "tự tin" để lại bình luận thế này, Lương Bằng Quang liền thắc mắc: "Em là người đánh anh phải không, thấy em xác nhận hành vi nhưng cũng muốn hỏi lại cho chắc nè?". Nam MC này không ngại hồi đáp: "Dạ đúng nè anh".

Nhiều người bất ngờ khi "người ra đòn" vào tận trang cá nhân của "người chịu đòn" và thẳng thắn nói lý do. Ảnh: Chụp màn hình

Với việc "tự tin" xuất hiện khẳng định chính mình sau khi đấm Lương Bằng Quang, thậm chí còn thoải mái tương tác thế này thì hẳn chàng MC này sẵn sàng đối chất hoặc quá bức xúc trước thái độ kém duyên của nam ca sĩ trong đêm diễn hôm đó rồi.

Hiện tại Lương Bằng Quang và người “ra tay” vẫn chưa có thêm phát ngôn nào về vụ việc. Trước đó, nam nhạc sĩ và Ngân 98 cũng từng bị hành hung ngoài đường mà không rõ lý do. Cặp đôi này có khá nhiều anti fan trên mạng xã hội vì những phát ngôn, hình ảnh táo bạo.