Ngân 98 chính thức 'vén màn' sự thật đằng sau clip nghi cùng Lương Bằng Quang đi khám thai dù chưa cưới hỏi, cương quyết từ chối 'giống' của bạn trai đến cùng

Hậu trường 13/05/2022 17:33

Dù yêu đương tha thiết, nhưng "hot girl ngực khủng" vẫn không muốn sinh con cho Lương Bằng Quang bởi vì bạn trai... xấu.

Ngân 98 - Lương Bằng Quang là cặp đôi thị phi trong showbiz Việt. Họ thường xuyên có những chiêu trò khiến cư dân mạng chú ý. Thậm chí có không ít lần khán giả phải ngán ngẩm vì độ hở bạo của cả hai.

Mới đây, Ngân 98 gây sốc khi tuyên bố sẽ không sinh con mang huyết thống bạn trai Lương Bằng Quang. Bởi vì "hotgirl thị phi" lo sợ sinh con ra sẽ giống như Lương Bằng Quang lúc chưa phẫu thuật thẩm mỹ. Cô và nam nhạc sĩ có ý định qua nước ngoài mua tinh trùng về cấy để có con đẹp.

Ngân 98 chính thức 'vén màn' sự thật đằng sau clip nghi cùng Lương Bằng Quang đi khám thai dù chưa cưới hỏi, cương quyết từ chối 'giống' của bạn trai đến cùng - Ảnh 1
Ngân 98 không có ý định mang con cùng dóng máu với Lương Bằng Quang vì sợ sau này con xấu - Ảnh: FBNV

"Về chuyện sinh con thì hiện tại Ngân vẫn chưa sinh, tại vì Ngân sợ sinh ra nó bị giống chú Quang. Sợ nó bị giống chú Quang lúc mà chưa thẩm mỹ. Ngân thật sự rất là thích gái đẹp, cái gì đẹp Ngân thích ngắm lắm. Ngân sợ đẻ con ra giống chú Quang. Hồi xưa ổng chưa thẩm mỹ sợ lắm.

Cho nên Ngân với chú Quang đang có ý định qua nước ngoài để mua tinh trùng của người nước ngoài về cấy, sinh con ra cho nó đẹp. Những lúc mình bực tức mình thấy con mình dễ thương quá, đẹp quá sao mình nỡ bực với nó được, mình nỡ tức với nó được?", Ngân 98 nói trên Thể Thao & Văn Hóa.

Hậu phát ngôn “chọn giống” nước ngoài gây sốc, Ngân 98 và Lương Bằng Quang bị bắt gặp dắt tay nhau vào một viện phụ sản. Điều này khiến nhiều người cho rằng, Ngân 98 có thể đã mang thai nên đến bệnh viện để khám thai. Hoặc cô đã quyết định "quay xe", muốn sinh con cùng Lương Bằng Quang, nên cả hai đến bệnh viện để khám sức khỏe trước khi bước vào giai đoạn bầu bí.

Ngân 98 chính thức 'vén màn' sự thật đằng sau clip nghi cùng Lương Bằng Quang đi khám thai dù chưa cưới hỏi, cương quyết từ chối 'giống' của bạn trai đến cùng - Ảnh 2
Ngân 98 chính thức 'vén màn' sự thật đằng sau clip nghi cùng Lương Bằng Quang đi khám thai dù chưa cưới hỏi, cương quyết từ chối 'giống' của bạn trai đến cùng - Ảnh 3
Ngân 98 cùng bạn trai bị phát hiện đến một bệnh viện phụ sản tại TPHCM - Ảnh: Internet

Giữa hàng loạt nghi vấn về chuyện đến bệnh viện phụ sản cùng Lương Bằng Quang, thì mới đây, "hotgirl ngực khủng" đã chính lên tiếng. Ngân 98 cho biết, vẫn giữ lập trường không sinh con mang huyết thống Lương Bằng Quang, nên không có chuyện đến bệnh viện để thực hiện mục đích khám phụ khoa. Cô và bạn trai đến bệnh viện để thăm bạn. Người đẹp Bình Định cũng tiết lộ hiện đang tiết kiệm tiền để tương lai sang Mỹ "xin giống".

"Dạ ai quay lén em đi khám thai chi ác vậy. Em đi thăm bạn đẻ ở bệnh viện, chớ em còn đang góp tiền để qua Mỹ mua tinh trùng của sao Hollywood đây này", Ngân 98 cho biết.

Ngân 98 chính thức 'vén màn' sự thật đằng sau clip nghi cùng Lương Bằng Quang đi khám thai dù chưa cưới hỏi, cương quyết từ chối 'giống' của bạn trai đến cùng - Ảnh 4
Hotgirl Bình Định phủ nhận đi khám thai - Ảnh: Chụp màn hình

Lương Bằng Quang và Ngân 98 công khai hẹn hò từ năm 2016, sau khi nam nhạc sĩ chia tay bạn gái cũ Yaya Trương Nhi. Họ dọn về sống chung ngay khi bắt đầu mối quan hệ dù chưa cưới hỏi, từng có thời gian chia tay song quay lại.

Tháng 2 vừa qua, Lương Bằng Quang thông báo sắp kết hôn với Ngân 98 sau 6 năm hẹn hò.

Lộ clip Lương Bằng Quang hộ tống Ngân 98 đến bệnh viện phụ sản: CĐM rộn ràng đồn đoán 'đây là có tin vui rồi?'

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Lộ clip nghi vấn Lương Bằng Quang và Ngân 98 cùng nhau xuất hiện tại cổng một bệnh viện phụ sản ở TP HCM. Sự việc này đã thu hút không ít sự quan tâm của cư dân mạng.

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