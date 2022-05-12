Theo đó trong đoạn clip chứa nhiều câu hỏi này, Lương Bằng Quang và Ngân 98 đã bị chủ clip 'tóm dính' trước cổng bệnh viện, diện mạo với khẩu trang kín mít. Người nam trong video được cho là Lương Bằng Quang, anh đang trao đổi với nhân viên y tế tại cổng bệnh viện, trông giống như đang chờ lấy số thứ tự để dẫn Ngân 98 vào thăm khám.

Cư dân mạng mới đây đã chia sẻ rầm rộ một clip có những khoảnh khắc được cho là Lương Bằng Quang hộ tống Ngân 98 đến bệnh viện phụ sản ở TP HCM bởi cả hai đã cùng nhau xuất hiện trước cổng bệnh viện.

Sau khi lấy số thứ tự, cặp đôi đã cùng nhau tiến vào sảnh bệnh viện để tiến hành quy trình thăm khám. Suốt thời gian có mặt tại bệnh viện phụ sản, cả hai người vẫn luôn đeo khẩu trang kín như bưng, dường như để tránh thu hút sự chú ý của khán giả.

Loạt khoảnh khắc nghi vấn Lương Bằng Quang tháp tùng Ngân 98 đến bệnh viện phụ sản - Ảnh cắt từ clip

Việc cặp đôi cùng xuất hiện ở một bệnh viện phụ sản thành phố khiến cộng đồng mạng nổi sóng và bàn luận sôi nổi trên các diễn đàn, netizen cho rằng, cả hai dường như sắp đón tin vui. Một số bình luận từ dân tình:

- “Thế này thì chắc có tin vui rồi”.

- “Hóng ngày anh chị thông báo thông tin có em bé”.

- “Trông bệnh viện này quen thật, dường như là bệnh viện chuyên dành cho thăm khám sản nhi”.

- “Không lẫn vào đâu được, Ngân 98 chắc có tin vui với Lương Bằng Quang rồi”.

- “Đi khám thai hay đi xin giống đấy?”,

- “Hay là đi xin giống như tuyên bố trước đó cũng chẳng nên”.

Một số phản ứng của CĐM trước clip Lương Bằng Quang hộ tống Ngân 98 đến bệnh viện phụ sản - Ảnh: Internet

Đoạn clip này mới xuất hiện và đang là chủ đề được netizen bàn tán sôi nổi tuy hiện tại Ngân 98 hay Lương Bằng Quang vẫn chưa lên tiếng xác nhận về đoạn clip kể trên.

Lương Bằng Quang và Ngân 98 là một trong những cặp đôi thị phi nhất nhì showbiz. Cả hai thường xuyên xuất hiện với những hình ảnh hở bạo, đặc biệt là các phát ngôn gây sốc. Từ khi công khai hẹn hò vào năm 2016 đến nay, cả hai luôn nhận nhiều chỉ trích của khán giả khi thể hiện tình cảm hay PR quá đà trên mạng xã hội. Thậm chí, cặp đôi còn liên tục "gương vỡ lại lành" gây ồn ào dư luận khiến khán giả ngán ngẩm.

Cách đây chưa lâu, Lương Bằng Quang và Ngân 98 đã đăng tải hàng loạt hình cưới ở nước ngoài, cặp đôi cho biết sẽ sớm về chung một nhà trong năm 2022.

Cặp đôi tung loạt ảnh cưới, cho biết sẽ sớm kết hôn trong năm 2022 - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, trước sự thúc giục lên xe hoa, Ngân 98 đã bất ngờ có màn đáp trả gay gắt với netizen. Theo đó tài khoản này cho rằng Ngân 98 nói một đằng làm một nẻo, lúc thì bảo chưa cưới, lúc thì đi chụp ảnh cưới để chuẩn bị cho ngày trọng đại.

Trước bình luận này, Ngân 98 cũng không ngần ngại lên tiếng cho rằng hiện cô đang rất bận, đặc biệt là bận việc kiếm tiền, thế nên đến giờ vẫn chưa cưới.

“Khi nào rảnh thì cưới, giờ bận lắm, bận ăn, bận ngủ, bạn chơi, bận kiếm tiền. Tại sao đàn ông người ta có quyền lựa chọn rất nhiều thứ, phụ nữ mình cũng vậy. Nhiều người đàn ông người ta không cưới mình thì người ta nói là bận công việc, bận kiếm tiền, thì phụ nữ mình cũng như vậy thôi…”, Ngân 98 cho biết.