Lương Bằng Quang trước phẫu thuật thẩm mỹ ra sao mà Ngân 98 đòi 'mua giống' vì lo ngại hậu duệ 'kém xinh'?

Ngân 98 và Lương Bằng Quang vừa tiết lộ sắp kết hôn, tuy nhiên Ngân 98 cho biết cô sẽ "mua giống" vì lo ngại nhan sắc trước khi phẫu thuật thẩm mỹ của chồng sẽ ảnh hưởng đến những đứa con sau này.

Lương Bằng Quang và Ngân 98 được xem là một trong những cặp đôi thị phi hàng đầu trong showbiz Việt. Từ khi công khai quan hệ, cặp đôi liên tục bị cộng đồng mạng ném đá vì những lần thể hiện tình cảm quá đà, phô bày cơ thể quá mức. Họ được cho là lợi dụng câu chuyện tình cảm để PR tên tuổi. Đối diện với những gièm pha đó, họ luôn chủ động phản pháo cộng đồng mạng và bảo vệ tình cảm của cả hai. Bên cạnh đó, quá trình phẫu thuật thẩm mỹ của Lương Bằng Quang để xứng lứa vừa đôi với Ngân 98 cũng được dư luận bàn tán xôn xao. Nhan sắc được đánh giá là xứng lứa vừa đôi của Lương Bằng Quang và Ngân 98. Ảnh: Internet Tuy nhiên, khi bị chụp lén thì nhan sắc 1 trời 1 vực với ảnh qua chỉnh sửa. Ảnh: Internet Mới đây, chia sẻ với Thể thao văn hóa, Ngân 98 cho biết:

"Ngân thật sự rất là thích gái đẹp, cái gì đẹp Ngân thích ngắm lắm. Ngân sợ đẻ con ra giống chú Quang. Hồi xưa ổng chưa thẩm mỹ sợ lắm. Cho nên Ngân với chú Quang đang có ý định qua nước ngoài để mua tinh trùng của người nước ngoài về cấy, sinh ra con cho nó đẹp. Những lúc mình bực tức mình thấy con mình dễ thương quá, đẹp quá sao mình nỡ bực với nó được, mình nỡ tức với nó được?". Trước chia sẻ khá sốc của Ngân 98, cộng đồng mạng đã khá tò mò về nhan sắc của Lương Bằng Quang ra sao trước khi phẫu thuật thẩm mỹ đến nỗi Ngân 98 lại muốn tìm "giống" khác thay thế. Và quả thật, nếu so với trước khi thẩm mỹ thì nhan sắc của chàng nhạc sỹ một trời một vực so với bây giờ.

Lương Bằng Quang là nhạc sỹ khá nổi tiếng vào những năm 2000, tuy nhiên ngoại hình của anh không được đánh giá cao. Ảnh: Internet Nam nhạc sỹ thừa nhận mũi to, mắt nhỏ là điểm xấu trên khuôn mặt. Ảnh: Internet Thời còn quen Yaya Trương Nhi, Lương Bằng Quang luôn bị mỉa mai vì ngoại hình không tương xứng với bạn gái. Ảnh: Internet Mãi đến sau này, khi yêu Ngân 98, Lương Bằng Quang đã quyết định "đập đi xây lại" khuôn mặt của mình. Cả quá trình phẫu thuật anh đều công khai lên mạng xã hội. Tại thời điểm cặp đôi "dắt díu" nhau đi phẫu thuật, không ít netizen đã chỉ trích, mỉa mai. Dù vậy, không thể phủ nhận, hậu tân trang, vẻ ngoài của Lương Bằng Quang lên hương thấy rõ, thậm chí còn có nhận định cho rằng nam nhạc sĩ trông "tây" hơn trước rất nhiều. Lương Bằng Quang tự tin công khai quá trình thẩm mỹ khuôn mặt. Ảnh minh họa: Internet Ngân 98 luôn đồng hành với Lương Bằng Quang suốt quá trình trùng tu nhan sắc. Ảnh minh họa: Internet Và kết quả phẫu thuật của Lương Bằng Quang khiến nhiều người bất ngờ. Ảnh minh họa: Internet Những tấm ảnh với Visual đỉnh cao được anh liên tục tung lên mạng xã hội. Ảnh minh họa: FBNV Ở tuổi 40, sau màn đại phẫu khuôn mặt, Lương Bằng Quang vẫn xứng lứa vừa đôi với bạn gái mới ngoài 20 tuổi. Ảnh minh họa: Internet

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/luong-bang-quang-truoc-phau-thuat-tham-my-ra-sao-ma-ngan-98-doi-mua-giong-vi-lo-ngai-hau-due-kem-xinh-466229.html