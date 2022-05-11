Lên tiếng cảm ơn đến Ngân 98 vì điều này, Lương Bằng Quang khiến netizen choáng váng với số tài sản 'khổng lồ'

Hậu trường 11/05/2022 14:54

Luôn bị mang tiếng là cặp đôi thị phi nhất nhì showbiz nhưng tài sản của Lương Bằng Quang và Ngân 98 lại khiến người hâm mộ bất ngờ.

Lương Bằng Quang và Ngân 98 từ trước tới nay luôn được xem là cặp đôi thị phi nhất nhì showbiz, bởi cả 2 thường gắn liền với những lùm xùm chẳng đâu vào đâu. Tuy nhiên, nhiều người sẽ phải bất ngờ khi chứng kiến độ giàu có mà đôi uyên ương này có được.

Lên tiếng cảm ơn đến Ngân 98 vì điều này, Lương Bằng Quang khiến netizen choáng váng với số tài sản 'khổng lồ' - Ảnh 1
Lên tiếng cảm ơn đến Ngân 98 vì điều này, Lương Bằng Quang khiến netizen choáng váng với số tài sản 'khổng lồ' - Ảnh 2
Lương Bằng Quang và Ngân 98 - Ảnh: Internet

Mới đây nhất, trên trang MXH cá nhân của mình Lương Bằng Quang đã đăng một bài viết dài nói về thành quả của những nỗ lực của bản thân xuyên suốt hơn 1 năm vừa qua. Đáng chú ý, trong bài viết của mình nam ca sĩ không quên nhấn mạnh và cảm ơn đến Ngân 98 vì đã luôn tin tưởng vào anh. 

Lên tiếng cảm ơn đến Ngân 98 vì điều này, Lương Bằng Quang khiến netizen choáng váng với số tài sản 'khổng lồ' - Ảnh 3
Bài đăng của nam ca sĩ trên MXH - Ảnh: chụp màn hình
Lên tiếng cảm ơn đến Ngân 98 vì điều này, Lương Bằng Quang khiến netizen choáng váng với số tài sản 'khổng lồ' - Ảnh 4
Cặp đôi sở hữu trong tay khối tài sản đáng mơ ước - Ảnh: chụp màn hình

Bài đăng của nam ca sĩ nhanh chóng thu hút nhiều sự quan tâm từ phía cư dân mạng. Nhiều người không khỏi trầm trồ trước khối tài sản mà Lương Bằng Quang - Ngân 98 đang có và không quên dành tặng những lời khen cho cặp đôi. 

Được biết, hiện tại ở tuổi 37, Lương Bằng Quang đang có cuộc sống đầy sung túc và giàu có. Bắt đầu từ năm 2016, Lương Bằng Quang đã tự mua một căn chung cư cao cấp ở Q.8, TP.HCM với diện tích lên đến 150m2.

Lên tiếng cảm ơn đến Ngân 98 vì điều này, Lương Bằng Quang khiến netizen choáng váng với số tài sản 'khổng lồ' - Ảnh 5
Dù còn khá trẻ tuổi nhưng Lương Bằng Quang đã sở hữu khối khổng lồ - Ảnh: Internet 

Sau 4 tháng cải tạo theo sở thích cá nhân, căn hộ 2 phòng ngủ và có 1 phòng thu lớn của Lương Bằng Quang được trang trí đầy đủ các thiết bị hiện đại, đạt chuẩn công nghệ thông minh.

Hiện tại, dù không đi hát nhiều nhưng Lương Bằng Quang vẫn kiếm tiền nhờ việc sáng tác, dạy nhạc, quảng cáo...

Lương Bằng Quang trước phẫu thuật thẩm mỹ ra sao mà Ngân 98 đòi 'mua giống' vì lo ngại hậu duệ 'kém xinh'?

Lương Bằng Quang trước phẫu thuật thẩm mỹ ra sao mà Ngân 98 đòi 'mua giống' vì lo ngại hậu duệ 'kém xinh'?

Ngân 98 và Lương Bằng Quang vừa tiết lộ sắp kết hôn, tuy nhiên Ngân 98 cho biết cô sẽ "mua giống" vì lo ngại nhan sắc trước khi phẫu thuật thẩm mỹ của chồng sẽ ảnh hưởng đến những đứa con sau này.

Xem thêm
Từ khóa:   Lương Bằng Quang và Ngân 98 Lương Bằng Quang & Ngân 98 mua xế hộp Lương Bằng Quang kết hôn Nghệ sĩ giàu có

TIN MỚI NHẤT

Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Tâm sự 25 phút trước
Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Tâm sự gia đình 55 phút trước
Lời từ chối đắt giá dành cho người mẹ chồng hụt ngày muốn để lại di sản bạc tỷ

Lời từ chối đắt giá dành cho người mẹ chồng hụt ngày muốn để lại di sản bạc tỷ

Tâm sự gia đình 1 giờ 25 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Đang đưa tin trực tiếp, 2 nhà báo bị xe ô tô đâm trúng và cái kết

Đang đưa tin trực tiếp, 2 nhà báo bị xe ô tô đâm trúng và cái kết

Video 1 giờ 55 phút trước
Phản ứng của gia đình khi người mẹ chồng đột ngột đổi ý về khoản vàng cưới của con dâu

Phản ứng của gia đình khi người mẹ chồng đột ngột đổi ý về khoản vàng cưới của con dâu

Tâm sự 2 giờ 25 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Sao quốc tế 2 giờ 42 phút trước
Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Sao quốc tế 2 giờ 55 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi đi theo tọa độ định vị điện thoại của chồng

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi đi theo tọa độ định vị điện thoại của chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?