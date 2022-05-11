Lên tiếng cảm ơn đến Ngân 98 vì điều này, Lương Bằng Quang khiến netizen choáng váng với số tài sản 'khổng lồ'

Lương Bằng Quang và Ngân 98 từ trước tới nay luôn được xem là cặp đôi thị phi nhất nhì showbiz, bởi cả 2 thường gắn liền với những lùm xùm chẳng đâu vào đâu. Tuy nhiên, nhiều người sẽ phải bất ngờ khi chứng kiến độ giàu có mà đôi uyên ương này có được.

Lương Bằng Quang và Ngân 98 - Ảnh: Internet

Mới đây nhất, trên trang MXH cá nhân của mình Lương Bằng Quang đã đăng một bài viết dài nói về thành quả của những nỗ lực của bản thân xuyên suốt hơn 1 năm vừa qua. Đáng chú ý, trong bài viết của mình nam ca sĩ không quên nhấn mạnh và cảm ơn đến Ngân 98 vì đã luôn tin tưởng vào anh.