Lên tiếng cảm ơn đến Ngân 98 vì điều này, Lương Bằng Quang khiến netizen choáng váng với số tài sản 'khổng lồ'

Luôn bị mang tiếng là cặp đôi thị phi nhất nhì showbiz nhưng tài sản của Lương Bằng Quang và Ngân 98 lại khiến người hâm mộ bất ngờ.
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Lương Bằng Quang và Ngân 98 từ trước tới nay luôn được xem là cặp đôi thị phi nhất nhì showbiz, bởi cả 2 thường gắn liền với những lùm xùm chẳng đâu vào đâu. Tuy nhiên, nhiều người sẽ phải bất ngờ khi chứng kiến độ giàu có mà đôi uyên ương này có được.
Mới đây nhất, trên trang MXH cá nhân của mình Lương Bằng Quang đã đăng một bài viết dài nói về thành quả của những nỗ lực của bản thân xuyên suốt hơn 1 năm vừa qua. Đáng chú ý, trong bài viết của mình nam ca sĩ không quên nhấn mạnh và cảm ơn đến Ngân 98 vì đã luôn tin tưởng vào anh.
Bài đăng của nam ca sĩ nhanh chóng thu hút nhiều sự quan tâm từ phía cư dân mạng. Nhiều người không khỏi trầm trồ trước khối tài sản mà Lương Bằng Quang - Ngân 98 đang có và không quên dành tặng những lời khen cho cặp đôi.
Được biết, hiện tại ở tuổi 37, Lương Bằng Quang đang có cuộc sống đầy sung túc và giàu có. Bắt đầu từ năm 2016, Lương Bằng Quang đã tự mua một căn chung cư cao cấp ở Q.8, TP.HCM với diện tích lên đến 150m2.
Sau 4 tháng cải tạo theo sở thích cá nhân, căn hộ 2 phòng ngủ và có 1 phòng thu lớn của Lương Bằng Quang được trang trí đầy đủ các thiết bị hiện đại, đạt chuẩn công nghệ thông minh.
Hiện tại, dù không đi hát nhiều nhưng Lương Bằng Quang vẫn kiếm tiền nhờ việc sáng tác, dạy nhạc, quảng cáo...