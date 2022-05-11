Bị netizen hỏi khó chuyện cưới xin, Ngân 98 đáp trả 'gay gắt': 'Khi nào rảnh thì cưới, giờ bận lắm, bận ăn, bận ngủ, bạn chơi, bận kiếm tiền'

Hậu trường 11/05/2022 08:52

Vừa qua trong buổi livestream trên trang cá nhân, Ngân 98 sau khi bị một loạt câu bình luận ''cà khịa'' chuyện cưới xin đã có đôi lời đáp trả gay gắt.

Ngân 98 và Lương Bằng Quang có lẽ là cặp đôi nhiều thị phi nhất trong làng giải trí. Bởi lẽ cả 2 thường xuyên có những hành động mà netizen cho là ''quá lố lăng'' trên MXH như chụp ảnh với outfit mặc như không mặc và còn có một số phát ngôn gây sốc cộng đồng mạng. 

Bị netizen hỏi khó chuyện cưới xin, Ngân 98 đáp trả 'gay gắt': 'Khi nào rảnh thì cưới, giờ bận lắm, bận ăn, bận ngủ, bạn chơi, bận kiếm tiền' - Ảnh 1
Lương Bằng Quang và Ngân 98 luôn bị xem là cặp đôi thị phi trong showbiz - Ảnh: Internet

Mới đây, trong một buổi livestream trên MXH của mình Ngân 98 đã liên tục bị một tài khoản liên tục đưa ra câu hỏi khó về việc ''bao giờ thì mới chịu cưới Lương Bằng Quang'', đồng thời cũng đưa ra hàng loạt chỉ trích khi cho rằng cô nàng là kẻ nói không đúng sự thật khi lúc thì chuẩn bị cưới, lúc thì không cưới...Trước bình luận mang tính chất ''gây hấn''. Cô nàng cũng không ngần ngại đáp trả một cách ''gay gắt'' khi cho biết:

“Khi nào rảnh thì cưới, giờ bận lắm, bận ăn, bận ngủ, bạn chơi, bận kiếm tiền. Tại sao đàn ông người ta có quyền lựa chọn rất nhiều thứ, phụ nữ mình cũng vậy. Nhiều người đàn ông người ta không cưới mình thì người ta nói là bận công việc, bận kiếm tiền, thì phụ nữ mình cũng như vậy thôi…”.

Bị netizen hỏi khó chuyện cưới xin, Ngân 98 đáp trả 'gay gắt': 'Khi nào rảnh thì cưới, giờ bận lắm, bận ăn, bận ngủ, bạn chơi, bận kiếm tiền' - Ảnh 2
Ngân 98 - Ảnh: Internet

Ngay sau chia sẻ của Ngân 98, rất nhiều người tỏ ra ủng hộ với quan điểm của cô nàng khi cho rằng trong chuyện kiếm tiền hay lo toang cho sự nghiệp, không chỉ là của riêng người đàn ông mà bản thân phụ nữ cũng có thể làm điều này và không nên vội vã trong mọi chuyện, nhất là chuyện cưới xin. 

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