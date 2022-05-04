Sau khi tuyên bố sẽ 'xin giống' để sinh con, Ngân 98 phải lên tiếng cầu cứu vì bị quấy rối liên tục

Hậu trường 04/05/2022 19:46

Phát ngôn "xin giống" của Ngân 98 vừa qua đã khiến cho người đẹp gặp nhiều rắc rối.

Vừa qua cặp đôi Ngân 98Lương Bằng Quang đã thông báo đang lên kế hoạch kết hôn trong thời gian sắp tới. Vì là những người nổi tiếng và có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội, hôn lễ của cặp đôi nhận được rất nhiều sự chú ý từ phía công chúng.

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Ngân 98 và Lương Bằng Quang chuẩn bị kết hôn trong thời gian sắp tới - Ảnh: Internet

Mới đây, trong buổi phỏng vấn với Thể thao & Văn hóa, Ngân 98 đã chia sẻ nhiều câu chuyện xoay quanh tình cảm của cặp đôi và các dự định sau kết hôn. Trong đó, phát ngôn về việc sinh con của người đẹp đã gây ra nhiều tranh cãi.

"Ngân thật sự rất là thích gái đẹp, cái gì đẹp Ngân thích ngắm lắm. Ngân sợ đẻ con ra giống chú Quang. Hồi xưa ổng chưa thẩm mỹ sợ lắm. Cho nên Ngân với chú Quang đang có ý định qua nước ngoài để mua tinh trùng của người nước ngoài về cấy, sinh ra con cho nó đẹp. Những lúc mình bực tức mình thấy con mình dễ thương quá, đẹp quá sao mình nỡ bực với nó được, mình nỡ tức với nó được?" - Ngân 98 nói.

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Ngân 98 phải 'cầu cứu' sau khi bị quấy rối quá nhiều - Ảnh: Chụp màn hình

Câu trả lời nghe có vẻ bình thường và hài hước của Ngân 98 lại vô tình trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội suốt ngày hôm nay. Sự việc bị đẩy xa tới mức mới đây chính chủ đã phải lên tiếng cầu cứu ngay trên trang cá nhân của mình.

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Người đẹp còn cam kết sẽ 'xin giống' tại bệnh viện - Ảnh: Chụp màn hình

Theo đó, Ngân 98 viết: "Nào mình cần giống Tây thì mình qua Tây mình mua. Các bạn đừng nhắn tin đòi bán cho mình nữa. Ghê quá". Ở dưới phần bình luận, người đẹp Bình Định còn nói tâm sự thêm: "Mình sẽ vào bệnh viện ở nước ngoài mua đàng hoàng. Mấy bạn đừng có quấy rối mình nữa".

Lương Bằng Quang trước phẫu thuật thẩm mỹ ra sao mà Ngân 98 đòi 'mua giống' vì lo ngại hậu duệ 'kém xinh'?

Lương Bằng Quang trước phẫu thuật thẩm mỹ ra sao mà Ngân 98 đòi 'mua giống' vì lo ngại hậu duệ 'kém xinh'?

Ngân 98 và Lương Bằng Quang vừa tiết lộ sắp kết hôn, tuy nhiên Ngân 98 cho biết cô sẽ "mua giống" vì lo ngại nhan sắc trước khi phẫu thuật thẩm mỹ của chồng sẽ ảnh hưởng đến những đứa con sau này.

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Từ khóa:   Ngân 98 Lương Bằng Quang Ngân 98 và Lương Bằng Quang

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