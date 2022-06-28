Thí sinh thi Hoa hậu bị chê nói không tốt tiếng Anh, Lương Bằng Quang thẳng thắn: 'Đó là một điều hết sức kỳ cục và vô duyên'

Mới đây, ca sĩ Lương Bằng Quang đã chia sẻ đoạn clip nói lê quan điểm của mình trước việc một số thí sinh đi thi Hoa hậu Hoàn Vũ nói không tốt tiếng anh.

Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 nhận được đông đảo sự quan tâm chú ý của cư dân mạng. Sau đêm chung kết, bên cạnh những lời chúc mừng dành cho tân Hoa hậu Ngọc Châu và 2 Á hậu, nhiều người cũng để lại nhiều ý kiến tiêu cực, thất vọng về khả năng nói tiếng anh của một số thí sinh của cuộc thi. Trước những ý kiến trái chiều, mới đây, trên trang TikTok cá nhân, Lương Bằng Quang đã có có đoạn clip nói lên quan điểm của mình. Theo anh, việc một bộ phận cư dân mạng chê cười các thí sinh là "điều hết sức kỳ cục và vô duyên" bởi việc họ nói tiếng anh đã là một nỗ lực tìm hiểu và học hỏi. Quá trình này vẫn được rèn luyện thì mới tốt lên được.

Lương Bằng Quang nói trong clip - Ảnh: Chụp màn hình "Dạo gần đây mình thấy nhiều người hay chê cười các bạn hoa hậu nói tiếng Anh, đó là một điều hết sức kỳ cục và vô duyên. Quang thấy người ta đã chịu mở miệng ra ứng xử, mở miệng ra nói đã là một sự nỗ lực tìm hiểu và học. Quá trình đó nếu họ được làm đi làm lại nhiều lần thì họ sẽ tốt hơn, còn đằng này người ta mới làm lần đầu mà các bạn đã cười chê rồi thì làm sao người ta dám học tiếng Anh nữa" - Lương Bằng Quang cho biết.

Theo nam nghệ sĩ, phải có những sự khơi mào như thế thì những người nói tiếng Anh không tốt mới biết rằng bản thân sai ở đâu từ đó mới giỏi lên được. "Các bạn cứ đặt vấn đề là lên tivi thì phải giỏi, phải hoàn hảo, nếu không có những bước đầu như vậy thì làm sao khá lên được. Dù cho người ta có nói hay nói dở thì cũng ủng hộ người ta, nếu có điều kiện thì hãy hướng dẫn để người ta nói tốt hơn" - Lương Bằng Quang nói thêm. Xuất hiện chung clip với người yên, Ngân 98 cũng bày tỏ sự bức xúc. Theo cô, một số người thậm chí không giỏi nhưng vẫn chê bai người khác: "Thời buổi bây giờ không hơn người khác thì cũng chê người ta à, ngộ vậy đó, chứ không phải hơn mới chê cười đâu". Bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình Đoạn clip sau khi được đăng tải đã nhận về nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ sự ủng hộ với ý kiến của nam nghệ sĩ. Số khác cũng lên tiếng bênh vực các thí sinh khi cho rằng: "Sinh ra xinh đẹp là 1 tài năng rồi".

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