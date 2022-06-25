Ngân 98 và Lương Bằng Quang quyết tâm 'lập kỷ lục thế giới' ở khoản này

Hậu trường 25/06/2022 09:06

Mục tiêu mà Ngân 98 đề ra khiến cư dân mạng vô cùng thích thú.

Lương Bằng QuangNgân 98 là cặp đôi nổi tiếng thị phi của showbiz Việt với loạt hình ảnh "thiếu vải" và những phát ngôn gây sốc của mình. Tuy nhiên, chuyện tình kéo dài nhiều năm của họ cũng khiến không ít người ngưỡng mộ.

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Lương Bằng Quang và Ngân 98 trong bộ ảnh cưới mới của mình - Ảnh: FBNV

Mới đây, đôi trẻ lại tiếp tục khiến dân tình được phen ngập trong "cẩu lương" khi đăng tải bộ ảnh cưới mới tinh của mình. Được biết, đây không phải là lần đầu tiên mà Lương Bằng Quang và bạn gái chụp ảnh cưới nhưng cả hai lại chưa từng công bố bất kỳ dự định kết hôn nào.

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Cặp đôi rạng rỡ và ngập trong hạnh phúc - Ảnh: FBNV
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Ngân 98 khoác lên mình chiếc váy trắng vô cùng lộng lẫy, còn Lương Bằng Quang lại diện vest rất bảnh bao - Ảnh: FBNV

Trong bộ ảnh cưới lần này, Ngân 98 khoác lên mình chiếc váy trắng vô cùng lộng lẫy, còn Lương Bằng Quang lại diện vest rất bảnh bao. Cặp đôi trao cho nhau những ánh nhìn rất "tình" và các cử chỉ thân mật, tràn đầy yêu thương.

Kèm theo loạt ảnh cưới này, Ngân 98 còn nửa đùa nửa thật khi tuyên bố bản thân và Lương Bằng Quang là: "Hai bạn trẻ có nhiều bộ hình cưới nhất thế giới".

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Lời tuyên bố hài hước của Ngân 98 - Ảnh: Chụp màn hình
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Lương Bằng Quang từng chia sẻ với truyền thông rằng anh và Ngân 98 sẽ chụp thật nhiều ảnh cưới - Ảnh: FBNV

Trước đây, Lương Bằng Quang từng chia sẻ với truyền thông rằng anh và Ngân 98 sẽ "chụp đủ 100 bộ ảnh cưới và cưới đủ 10 lần" bởi cả hai rất thích được nhận lời chúc online.

"Tụi mình thực hiện cả chục bộ ảnh cưới, dự là sẽ không dừng lại mà sẽ lên hàng trăm, được cưới nhau chục lần, được bạn bè chúc online mỏi tay, cảm giác luôn thấy mới. Rồi bạn sẽ lại hỏi: Khi nào cưới? Câu trả lời là tụi mình đang cưới đấy thôi. 6 năm quen, dự kiến mỗi nơi đến sẽ có một bộ ảnh 'đang cưới nè' của cặp đôi thị phi nhất cái showbiz này." - Nam ca sĩ cho hay.

Hết đòi 'mua giống Tây' để sinh con cho bạn trai, Ngân 98 lại phát ngôn sốc: 'Không thể hy sinh sự nghiệp, thời gian để đẻ được'

Hết đòi 'mua giống Tây' để sinh con cho bạn trai, Ngân 98 lại phát ngôn sốc: 'Không thể hy sinh sự nghiệp, thời gian để đẻ được'

Những phát ngôn liên quan đến việc sinh nở thời gian gần đây của Ngân 98 khiến cộng đồng mạng khó lòng có thể thông cảm, hay sẻ chia vì đi ngược với lẽ thường tình.

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