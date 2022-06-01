Bị bắt gặp đi mua đồ cho em bé nhưng Ngân 98 vẫn gây bất ngờ về chuyện cưới xin: 'Tôi không ham cưới, cưới sớm làm chi cho khổ'

Chia sẻ của Ngân 98 mới đây về chuyện cưới xin không khỏi khiến nhiều người bất ngờ.

Được coi là cặp đôi thị phi nhất nhì showbiz khi thường xuyên có những hành động gây phản cảm hoặc gây nhiều tai tiếng như việc hồi năm 2020, cả hai vấp phải nhiều chỉ trích nặng nề từ công chúng bởi loạt scandal như bị nghi sử dụng ma túy, bị cấm diễn vì ăn mặc phản cảm...Vì vậy mà hình ảnh của cặp đôi trong mắt công chúng đã đi xuống trầm trọng. Ngân 98 và Lương Bằng Quang - Ảnh: Internet Dẫu vậy câu chuyện tình cảm của cả 2 vẫn luôn bền chặt dù gặp nhiều sóng gió, cụ thể chia sẻ với Thanh Niên, Lương Bằng Quang cho biết anh và Ngân 98 quyết định lên xe hoa cùng nhau sau 6 năm hẹn hò. Tuy nhiên, cả hai chưa quyết định ngày cưới vì tình hình dịch phức tạp. "Chúng tôi đang chờ tình hình dịch ổn định mới tính tiếp. Hình cưới thì chúng tôi chụp rất nhiều bộ rồi nhưng vẫn chần chừ chưa tổ chức được. Hiện tại chúng tôi cũng chưa đăng ký kết hôn nhưng sẽ tổ chức đám cưới sau khi tình hình dịch ổn hơn", anh nói.

Trải qua nhiều sóng gió cả 2 vẫn giữ được mối quan hệ bền lâu - Ảnh: Internet Tuy nhiên mới đây nhất, Ngân 98 lại có những lời phát biểu đi ngược lại câu nói của nam ca sĩ. Cụ thể trên sóng livestream với khán giả, khi được đặt câu hỏi rằng bao giờ sẽ tổ chức lễ cưới với Lương Bằng Quang, Ngân 98 cho hay bản thân không vội cưới và hiện chưa muốn cưới. Ngân 98 trong buổi livestream mới đây - Ảnh: chụp màn hình ''Khi nào mình sẵn sàng thì mình mới cưới cả nhà ơi chứ cưới sớm làm chi cho khổ vậy nè. Nói chung là ai ham cưới chứ Ngân thì Ngân không ham cưới rồi đó. Ngân chỉ cưới khi nào bản thân Ngân mong muốn và thật sự cần thì Ngân mới cưới thôi, thật sự sẵn sàng thì mình mới cưới", Ngân 98 chia sẻ.

Thế nhưng một số bộ phận netizen tin rằng đám cưới của cặp đôi thị phi nhất nhì showbiz không sớm hay muộn cuối cùng cũng sẽ diễn ra, bởi mới đây cả 2 còn bị người hâm mộ phát hiện đang sắm sửa đồ cho em bé tại trung tâm thương mại. Cả 2 liên đăng tải khoảnh khắc vui vẻ bên cạnh nhau - Ảnh: chụp màn hình Hiện cả Lương Bằng Quang và Ngân 98 đang tận hưởng những giây phút hạnh phúc bên cạnh nhau và thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc ngọt ngào trên MXH.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-bat-gap-di-mua-do-cho-em-be-nhung-ngan-98-van-gay-bat-ngo-ve-chuyen-cuoi-xin-toi-khong-ham-cuoi-cuoi-som-lam-chi-cho-kho-472755.html