Võ Hạ Trâm làm dâu Ấn Độ: Mẹ chồng 'cưng như trứng', gặp mặt là tặng vàng bạc trang sức cho con dâu

Kết hôn với ông xã người Ấn Độ, dù có nhiều khác biệt về ngôn ngữ và văn hóa nhưng Võ Hạ Trâm vẫn có cuộc sống viên mãn khi được chồng hết mực cưng chiều. Nữ ca sĩ có cuộc sống thoải mái, chồng là một người tâm lý nên cô không cần phải sống khuôn khổ quá nhiều, đặc biệt là chuyện nội trợ trong nhà.

Tuy nhiên, vì ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên đến nay cả gia đình mới được hội ngộ. Hôm ngày 4/7, Võ Hạ Trâm cùng ông xã và con gái ra sân bay Tân Sơn Nhất đón ba thành viên gia đình chồng. Gặp mẹ tại sân bay, cô hạnh phúc vì cuối cùng gia đình cũng được đoàn tụ. Cô và chồng hai năm qua trông chờ ngày được đón mẹ sang Việt Nam.

Không chỉ vậy, nữ ca sĩ 9X còn rất được lòng mẹ chồng, được bà xem như con gái ruột, luôn bênh vực, bảo vệ. "Bà mẹ 1 con" từng kể thời điểm cô mới sinh con, mẹ chồng rất muốn tới Việt Nam để phụ con dâu chăm sóc cháu.

Võ Hạ Trâm đón các thành viên gia đình chồng tới Việt Nam hôm 4/7. Ảnh: FBNV

Mẹ chồng giọng ca Chợt như giấc mơ đã mang nhiều quà từ Ấn Độ sang cho cháu nội, mừng ngày bé Moon tròn 1 tuổi. Cô bé được bà tặng vòng tay bằng vàng và loạt trang sức khác đến từ văn hoá của người Ấn, ái nữ nhà Võ Hạ Trâm được thử nhiều bộ trang phục đáng yêu như nàng công chúa nhỏ. Được biết, gia đình chồng Võ Hạ Trâm đã gần 20 năm chưa có thành viên nhí nào, nên sự xuất hiện của bé Moon là niềm hạnh phúc vô bờ.

Mẹ chồng Võ Hạ Trâm rất cưng chiều cháu nội. Chuyến sang Việt Nam lần này dự định bà sẽ ở lại 1 tháng. Ảnh: FBNV

Bà đã mua nhiều quần áo cho cháu nội cưng. Ảnh: FBNV

Không chỉ có con gái được quà đầy năm mà Võ Hạ Trâm cũng được hưởng ké bé Moon không ít. Đây không phải là lần đầu tiên người đẹp này nhận được sự yêu thương từ mẹ chồng mà trước đó cô cũng có vàng đeo trĩu cổ do chính tay phụ huynh tặng.

Võ Hạ Trâm nhận trang sức bằng vàng của mẹ chồng mang từ Ấn Độ sang. Ảnh: FBNV

Mỗi lần gặp mặt, nữ ca sĩ đều nhận được trang sức bằng vàng từ mẹ chồng. Ảnh: FB Võ Hạ Trâm

Khoảnh khắc thân thiết của Võ Hạ Trâm bên đấng sinh thành của ông xã. Ảnh: FBNV

Võ Hạ Trâm cho biết dù phải làm dâu ở một đất nước xa xôi và có nhiều khác biệt về văn hóa nhưng cô nhận được sự đối đãi rất tốt từ phía gia đình chồng, nữ ca sĩ coi mẹ chồng như mẹ đẻ và cảm thấy may mắn khi được thương yêu, chiều chuộng hết mực: "Trải nghiệm đầu đời làm dâu cũng y chang như ở nhà mẹ ruột, được yêu thương chăm sóc chiều chuộng và thoái mái nhất. Bởi tui hên quá có hai bà mẹ tuyệt vời nhất quả đất".

Năm 2019, Võ Hạ Trâm được chồng đưa về Ấn Độ. Tại đây, nữ ca sĩ đã trải nghiệm nhiều phong tục truyền thống tại quê hương của ông xã. Võ Hạ Trâm chia sẻ cô cảm thấy may mắn khi lấy được một người tâm đầu ý hợp trong mọi chuyện. Chính vì vậy dù có sự khác biệt về văn hóa và cả ngôn ngữ nhưng chắc chắn Võ Hạ và chồng sẽ có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc nhờ sự tin tưởng và hiểu nhau.