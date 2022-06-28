Góc khuất hôn nhân của Võ Hạ Trâm và chồng Ấn Độ: Không ngồi chung mâm, mạnh ai người nấy ăn

Hậu trường 28/06/2022 20:54

Nhiều người khá bất ngờ trước chia sẻ này của Võ Hạ Trâm.

Tháng 1/2019, Võ Hạ Trâm kết hôn cùng doanh nhân Vikas, người Ấn Độ, hơn cô 12 tuổi, sau một năm hẹn hò. Trước đó, họ gặp nhau tại một bữa tiệc diễn ra năm 2017 và Vikas đã chủ động xin số điện thoại làm quen. Ban đầu, cô giao tiếp với anh trong giới hạn bạn bè chứ chưa mở lòng. Khoảng ba tháng sau, bằng sự kiên trì và dịu dàng, Vikas khiến Hạ Trâm thay đổi. Cô thấy Vikas tốt, đáng tin nên thử cho bản thân đón nhận mối quan hệ.

Góc khuất hôn nhân của Võ Hạ Trâm và chồng Ấn Độ: Không ngồi chung mâm, mạnh ai người nấy ăn - Ảnh 1
Võ Hạ Trâm và chồng người Ấn Độ. Ảnh: FBNV

 

Cuộc hôn nhân hạnh phúc của Võ Hạ Trâm được đông đảo cư dân mạng ngưỡng mộ, dành lời khen ngợi. Thế nhưng ít ai biết rằng nữ ca sĩ và chồng hầu như không ăn cơm chung với nhau kể từ khi kết hôn. Trong một bài phỏng vấn với Người đưa tin, Võ Hạ Trâm thừa nhận: "Có một điều tôi muốn chia sẻ là từ lúc kết hôn đến bây giờ, tôi và Vikas hầu như không có bữa ăn nào ăn chung hết và chúng tôi cảm thấy bình thường.

Việc ăn uống là một phần rất rất nhỏ, không phải là một cái gì đó mà có thể giúp cho 2 người hạnh phúc hơn. Vì tôi ăn một giờ khác, Vikas ăn một giờ khác và món ăn cũng khác nhau cho nên mạnh ai nấy ăn. Thế nhưng tôi nghĩ là khi Moon lớn lên, tôi sẽ cố gắng có 1 buổi ăn chung vào mỗi bữa tối để có không khí gia đình hơn và sẽ tập cho con mình tính đoàn kết, kết nối những thành viên trong gia đình qua bữa ăn".

Góc khuất hôn nhân của Võ Hạ Trâm và chồng Ấn Độ: Không ngồi chung mâm, mạnh ai người nấy ăn - Ảnh 2
Cặp đôi rất thoải mái trong vấn đề ăn uống, không ép buộc vợ phải nấu ăn cho chồng và ngược lại. Ảnh: FBNV

 

Theo quan niệm của người Á Đông thì bữa cơm gia đình rất quan trọng, giúp gắn kết các thành viên trong nhà, xây dựng sự thấu hiểu lẫn nhau nên chia sẻ của Võ Hạ Trâm có phần khiến người hâm mộ ngạc nhiên. Mặc dù vậy, trong xã hội hiện đại, khi guồng quay công việc căng thẳng và cùng một gia đình nhưng không phải ai cũng có chung múi giờ sinh hoạt nên ăn cơm không chung mâm đã trở nên phổ biến hơn. Hơn nữa, Võ Hạ Trâm là người Việt nên sẽ có khẩu vị khác với chồng Ấn nên điều đó có lẽ là giải pháp tốt nhất.

Mặc khác, việc xuất thân từ hai nền văn hóa khác nhau thì việc tôn trọng sở thích ăn uống cũng là điều giúp vợ chồng Võ Hạ Trâm hòa hợp hơn.

Nữ ca sĩ từng cho biết khi lấy chồng và sống chung, cô thấy cuộc sống không có nhiều khác biệt so với thời độc thân. Chồng chu đáo, giúp đỡ cô nhiều từ việc rửa chén, lau nhà đến ngồi xếp son cho cô. Anh luôn hỏi cô "cần phụ gì không?", không nề hà bất kể việc gì dù của phụ nữ hay đàn ông, miễn có thể giúp đỡ vợ.

Góc khuất hôn nhân của Võ Hạ Trâm và chồng Ấn Độ: Không ngồi chung mâm, mạnh ai người nấy ăn - Ảnh 3
Cuộc hôn nhân viên mãn của Võ Hạ Trâm khiến nhiều người ngưỡng mộ. Ảnh: FBNV

 

Tháng 7/2021, cặp đôi đón “trái ngọt” tình yêu là cô con gái nhỏ Chaudhary Vaishali Tây Phương (tên thân mật là Moon) chào đời. Sự xuất hiện của thiên thần nhỏ càng khiến cuộc hôn nhân của Võ Hạ Trâm và ông xã thêm ngọt ngào hơn.

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