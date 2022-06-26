Dân mạng chỉ trích gay gắt bộ ảnh nóng 'bỏng rẫy' trong nhà tắm của vợ chồng Phương Trinh Jolie - Lý Bình

Hậu trường 26/06/2022 20:38

"Làm riết không giống người đàng hoàng"; "Quá tục tĩu"; "Bớt bớt lại đi"... là bình luận của cư dân mạng dưới những bức ảnh của vợ chồng Phương Trinh Jolie - Lý Bình.

Phương Trinh Jolie là người đẹp có gu ăn mặc nóng bỏng, thích những bộ cánh khoe triệt để lợi thế ngoại hình. Từ ngày yêu và cưới Lý Bình, nhiều người nhận thấy nữ diễn viên ngày càng táo bạo hơn trước.

Mới đây, Phương Trinh tiếp tục hâm nóng mạng xã hội với loạt hình ảnh "không thể tình hơn" bên ông xã Lý Bình. Theo đó, nữ diễn viên mặc bikini, khoe đường cong nóng bỏng cạnh chồng trong nhà tắm. Cô nàng thoải mái áp ngực vào chồng. Người đẹp vui vẻ hỏi các fan của mình nên chỉnh màu thế nào là đẹp nhất. Có thể cảm nhận được nữ ca sĩ đang rất viên mãn bên chồng kém tuổi.

Dân mạng chỉ trích gay gắt bộ ảnh nóng 'bỏng rẫy' trong nhà tắm của vợ chồng Phương Trinh Jolie - Lý Bình - Ảnh 1
Dân mạng chỉ trích gay gắt bộ ảnh nóng 'bỏng rẫy' trong nhà tắm của vợ chồng Phương Trinh Jolie - Lý Bình - Ảnh 2
Phương Trinh Jolie khoe ảnh nóng bỏng bên chồng. Ảnh: FBNV

 

Thế nhưng, hành động "quá bạo" cùng những cử chỉ "chống chỉ định với người dưới 18 tuổi" của cả hai khiến netizen phải đỏ mặt. Nhiều người lên tiếng chê bai những bức ảnh của vợ chồng Phương Trinh Jolie và Lý Bình không mang tính nghệ thuật. Không ít người cho rằng những bức ảnh riêng tư như thế này vợ chồng Phương Trinh Jolie không nên công khai trên mạng xã hội, khi đối tượng khán giả của cô còn có trẻ em.

Nhiều bình luận chỉ trích đã nhắm vào cô như: "Mạng xã hội tràn lan chụp hình thô tục, đầu độc cho mấy đứa trẻ mới lớn, trong đó có con gái của Trinh nữa đó. Bớt bớt lại đi bạn"; "Người nổi tiếng thì kín đáo lại một chút đi chị, hãy tận hưởng những gì mình đã có, đừng nên phô trương quá"; "Làm riết không giống người đàng hoàng gì cả"; "Chụp ảnh kiểu này nên để riêng cho mình xem thôi, đừng đăng lên mạng xã hội con nít xem không hay lắm...".

Dân mạng chỉ trích gay gắt bộ ảnh nóng 'bỏng rẫy' trong nhà tắm của vợ chồng Phương Trinh Jolie - Lý Bình - Ảnh 3
Dân mạng chỉ trích gay gắt bộ ảnh nóng 'bỏng rẫy' trong nhà tắm của vợ chồng Phương Trinh Jolie - Lý Bình - Ảnh 4
Dân mạng chỉ trích gay gắt bộ ảnh nóng 'bỏng rẫy' trong nhà tắm của vợ chồng Phương Trinh Jolie - Lý Bình - Ảnh 5
Dân mạng chỉ trích gay gắt bộ ảnh nóng 'bỏng rẫy' trong nhà tắm của vợ chồng Phương Trinh Jolie - Lý Bình - Ảnh 6
Dân mạng chỉ trích gay gắt bộ ảnh nóng 'bỏng rẫy' trong nhà tắm của vợ chồng Phương Trinh Jolie - Lý Bình - Ảnh 7
Dân mạng phản ứng gay gắt dưới những bức ảnh "nóng bỏng rẫy" của vợ chồng Phương Trinh Jolie. Ảnh: Chụp màn hình

 

Lâu nay, Phương Trinh Jolie nổi tiếng với phong cách ăn mặc gợi cảm, tôn vóc dáng cơ thể. Ngay cả trong ngày cưới, cô cũng mong muốn hình thể bản thân có thể tỏa sáng trong mọi khoảnh khắc. Vì thế, Phương Trinh Jolie đặt hàng riêng những bộ váy cưới sexy hết mức có thể. Chiếc khoét cổ sâu, chiếc hở toàn lưng, chiếc lại phô bày cơ thể rất bạo.

Về phía Phương Trinh Jolie, cô không bận tâm đến những bàn tán về phong cách ăn mặc, cảm thấy bản thân đẹp hơn khi diện những bộ trang phục tôn dáng.

 

 

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Dù Phương Trinh Jolie đã lên tiếng giải thích nhưng dường như vẫn không thể xoa dịu sự phẫn nộ, bức xúc của cư dân mạng.

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Từ khóa:   Phương Trinh Jolie Lý Bình Phương Trinh Jolie - Lý Bình

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