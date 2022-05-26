Thái độ mẹ chồng của Phương Trinh Jolie gây chú ý tại lễ cưới ở biển

Hậu trường 26/05/2022 20:53

Sau hôn lễ hoành tráng tại TP.HCM, Phương Trinh Jolie và Lý Bình tiếp tục có một buổi tiệc dành cho bạn bè và người thân ở biển.

Sau đám cưới ở TP.HCM, Phương Trinh Jolie và Lý Bình tiếp tục tổ chức lễ cưới ở biển bên gia đình, người thân. Nữ diễn viên cho biết buổi tiệc được tổ chức ấm cúng, trang trọng, giới hạn 20 khách mời là bạn bè, người thân của vợ chồng cô.

Tiệc cưới trên biển của cặp đôi được chuẩn bị với concept trắng sang trọng, khách mời cũng mặc trang phục trắng chủ đạo. Mẹ chồng Phương Trinh Jolie nổi bật với bộ váy ôm dáng, dù đã lớn tuổi nhưng sắc vóc của phụ huynh Lý Bình khiến nhiều người ghen tị vì trẻ trung.

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Phương Trinh Jolie và Lý Bình cùng yêu biển nên từ lâu đã lên kế hoạch tổ chức tiệc cưới ở không gian này - Ảnh: FBNV

Mẹ Lý Bình viết: "Tiệc cưới biển của hai con, ngập tràn niềm vui và hạnh phúc. Yêu các con". Cùng với dòng trạng thái là loạt hình ảnh với nhiều cung bật cảm xúc của gia đình, trong khi Phương Trinh Jolie và Lý Bình vô cùng ngọt ngào thì mẹ và con gái cũng nổi bật không kém.

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 Phương Trinh dành cho mẹ chồng một cái ôm và gửi lời cảm ơn bà - Ảnh: FBNV

 

Bên cạnh đó, trong buổi tiệc cưới lãng mạn, Lý Bình bày tỏ mong muốn có con với Phương Trinh Jolie để xây dựng tổ ấm trọn vẹn. Riêng mẹ chồng nữ diễn viên nhắn nhủ các con: "Hai con giỏi nên mẹ rất yên tâm. Mẹ mong lúc nào hai đứa cũng 'tương kính như tân' vì cuộc sống vợ chồng đôi lúc sẽ có những trục trặc, phải nắm tay nhau vượt qua thì hôn nhân mới vững bền, hạnh phúc. Mẹ chỉ có một mình Lý Bình, giờ có thêm Trinh và Mia. Đặc biệt Mia là cục cưng của mẹ. Hai bà cháu lúc nào cũng có nhau, thủ thỉ bên nhau".

Ngay sau khi nghe những lời bộc bạch từ mẹ chồng, Phương Trinh dành cho mẹ chồng một cái ôm và gửi lời cảm ơn bà. Cô nói mình mất mẹ từ sớm nên xem mẹ chồng như mẹ ruột. Đặc biệt, cô hứa sẽ luôn yêu thương, hiếu thảo với bà.

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Phương Trinh Jolie và chồng chụp hình cùng các khách mời - Ảnh: FBNV

Ngoài ra, con gái Phương Trinh Jolie cũng không thể thiếu trong buổi tiệc, bé Mia diện chiếc váy trắng đáng yêu tạo dáng bên ba mẹ và bà nội. Cô bé lúc nào cũng quấn quýt với mẹ Lý Bình, điều này khiến nhiều người khó tin rằng cả hai không có quan hệ huyết thống.

Đám cưới ở biển của Phương Trinh Jolie và Lý Bình, cô dâu diện váy siêu gợi cảm

Đám cưới ở biển của Phương Trinh Jolie và Lý Bình, cô dâu diện váy siêu gợi cảm

Sau hôn lễ đình đám ở TP.HCM, Phương Trinh Jolie và chồng đã có buổi tiệc ấm cúng cùng gia đình ở biển.

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