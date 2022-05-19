Nàng dâu 'sướng nhất' Vbiz: Dù đã có con riêng, Phương Trinh Jolie vẫn được mẹ chồng đến ông xã cưng chiều hết nấc

Có lẽ không ngoa khi gọi Lý Bình là "anh chồng quốc dân" bởi hầu hết các đoạn clip được nữ diễn viên chia sẻ thì thấy được Lý Bình luôn chăm chu đáo chăm sóc, cưng chiều Phương Trinh Jolie, đặc biệt còn dành sự yêu thương không kém cho con riêng của nữ diễn viên là bé Mia.

Sau đám cưới "trĩu vàng" từng gây xôn xao, hiện vợ chồng son Phương Trinh Jolie - Lý Bình đang tận hưởng cuộc sống hôn nhân vô cùng hạnh phúc, viên mãn khiến ai nấy cũng ghen tỵ. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên cũng thường xuyên chia sẻ về các hoạt đồng thường ngày của gia đình nhỏ nhận được rất nhiều sự quan tâm.

Lý Bình chăm chút bé Mia như con ruột của mình - Ảnh: Cắt từ clip

Bên cạnh sự yêu thương, chăm chút của chồng, người đẹp còn may mắn có thêm một người mẹ chồng vô cùng tâm lý, hỗ trợ mọi thứ từ miếng ăn, giấc ngủ của 2 vợ chồng và cả chăm sóc, nuôi dạy Mia nên người. Không chỉ vậy, bà còn luôn tôn trọng, ủng hộ sự nghiệp của cô cũng như thường xuyên hỗ trợ, khích lệ tinh thần Trinh như là 1 người bạn và là hậu phương tinh thần vững chắc.

Mẹ chồng cũng cưng chiều nàng dâu Phương Trinh Jolie hết mực - Ảnh: FBNV

Trước đó, trong một bài phỏng vấn với truyền thông, nữ diễn viên đã có chia sẻ về người mẹ chồng quá tuyệt vời: “Mẹ là người rất tâm lý, suy nghĩ hiện đại. Ngày xưa, mẹ không phải làm dâu nên giờ cũng không bắt tôi phải thế này thế kia. Tôi và Lý Bình quyết định sau khi cưới sẽ ở chung với bà. Tôi không áp lực chuyện phải sống chung dưới một mái nhà với mẹ chồng. Tôi cũng không bị nặng nề chuyện phải giỏi nội trợ, ngược lại rất yên tâm vì đã có mẹ ở cạnh”.