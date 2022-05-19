Nàng dâu 'sướng nhất' Vbiz: Dù đã có con riêng, Phương Trinh Jolie vẫn được mẹ chồng đến ông xã cưng chiều hết nấc

Hậu trường 19/05/2022 09:40

Sau khi về chung một nhà, cuộc sống hôn nhân của nữ diễn viên Phương Trinh với gia đình chồng được netizen vô cùng quan tâm.

Sau đám cưới "trĩu vàng" từng gây xôn xao, hiện vợ chồng son Phương Trinh Jolie - Lý Bình đang tận hưởng cuộc sống hôn nhân vô cùng hạnh phúc, viên mãn khiến ai nấy cũng ghen tỵ. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên cũng thường xuyên chia sẻ về các hoạt đồng thường ngày của gia đình nhỏ nhận được rất nhiều sự quan tâm.

Có lẽ không ngoa khi gọi Lý Bình là "anh chồng quốc dân" bởi hầu hết các đoạn clip được nữ diễn viên chia sẻ thì thấy được Lý Bình luôn chăm chu đáo chăm sóc, cưng chiều Phương Trinh Jolie, đặc biệt còn dành sự yêu thương không kém cho con riêng của nữ diễn viên là bé Mia.

Nàng dâu 'sướng nhất' Vbiz: Dù đã có con riêng, Phương Trinh Jolie vẫn được mẹ chồng đến ông xã cưng chiều hết nấc - Ảnh 1
Lý Bình chăm chút bé Mia như con ruột của mình - Ảnh: Cắt từ clip

Bên cạnh sự yêu thương, chăm chút của chồng, người đẹp còn may mắn có thêm một người mẹ chồng vô cùng tâm lý, hỗ trợ mọi thứ từ miếng ăn, giấc ngủ của 2 vợ chồng và cả chăm sóc, nuôi dạy Mia nên người. Không chỉ vậy, bà còn luôn tôn trọng, ủng hộ sự nghiệp của cô cũng như thường xuyên hỗ trợ, khích lệ tinh thần Trinh như là 1 người bạn và là hậu phương tinh thần vững chắc.

Nàng dâu 'sướng nhất' Vbiz: Dù đã có con riêng, Phương Trinh Jolie vẫn được mẹ chồng đến ông xã cưng chiều hết nấc - Ảnh 2
Mẹ chồng cũng cưng chiều nàng dâu Phương Trinh Jolie hết mực - Ảnh: FBNV

Trước đó, trong một bài phỏng vấn với truyền thông, nữ diễn viên đã có chia sẻ về người mẹ chồng quá tuyệt vời: “Mẹ là người rất tâm lý, suy nghĩ hiện đại. Ngày xưa, mẹ không phải làm dâu nên giờ cũng không bắt tôi phải thế này thế kia. Tôi và Lý Bình quyết định sau khi cưới sẽ ở chung với bà. Tôi không áp lực chuyện phải sống chung dưới một mái nhà với mẹ chồng. Tôi cũng không bị nặng nề chuyện phải giỏi nội trợ, ngược lại rất yên tâm vì đã có mẹ ở cạnh”.

Nàng dâu 'sướng nhất' Vbiz: Dù đã có con riêng, Phương Trinh Jolie vẫn được mẹ chồng đến ông xã cưng chiều hết nấc - Ảnh 3
Bé Mia cũng được mẹ Lý Bình chăm lo từ miếng ăn, giác ngủ và dạy dỗ nên người - Ảnh: Internet

Phải nói, sau nhiều lận đận trong đường tình duyên, người đẹp đã vô cùng may mắn khi tìm được bến đỗ bình yên cho mình khi có gia đình chồng tâm lý, thấu hiểu đồng hành luôn yêu thương nữ diễn viên và con gái riêng.    

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