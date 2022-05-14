Hậu đám cưới với Lý Bình, Phương Trinh Jolie bị soi lại phát ngôn năm xưa, netizen 'cà khịa': 'Cũng còn may là chọn đúng người'

Hậu trường 14/05/2022 15:02

Mới đây những phát ngôn khi xưa của Phương Trinh Jolie đã bị netizen đào mộ lại, trong đó có những câu nói khiến người nghe phải cảm thấy sốc.

Cách đây chưa lâu hay chính xác là vào tối 25/4, lễ cưới của Lý Bình và Phương Trinh Jolie diễn ra với sự chúc phúc của người thân, đồng nghiệp, người hâm mộ. Hôn lễ của họ có khoảng 300 khách mời, trong đó có nhiều đồng nghiệp nổi tiếng như Á hậu Kiều Loan, diễn viên Khả Như, Cao Thái Hà, Hải Băng… Việc Phương Trinh Jolie lần đầu công khai con gái 9 tuổi là một trong những điểm nhấn của buổi lễ.

Hậu đám cưới với Lý Bình, Phương Trinh Jolie bị soi lại phát ngôn năm xưa, netizen 'cà khịa': 'Cũng còn may là chọn đúng người' - Ảnh 1
Hậu đám cưới với Lý Bình, Phương Trinh Jolie bị soi lại phát ngôn năm xưa, netizen 'cà khịa': 'Cũng còn may là chọn đúng người' - Ảnh 2
Phương Trinh Jolie và Lý Bình tại lễ cưới - Ảnh: Internet

Đám cưới của cả 2 được nhiều người thân, khán giả ủng hộ nhiệt liệt bởi sau khoảng thời gian hơn 2 năm cuối cùng cặp đôi cũng đã có một cái kết viên mãn cho câu chuyện tình ''chị chị em em'' này. Tưởng chừng như cuộc sống của Phương Trinh Jolie và Lý Bình sẽ vô cùng hạnh phúc khi mọi thứ từ tiền bạc hay sự nghiệp họ đều đã có trong tay nhưng sóng gió vẫn cứ đang chỉa mũi về phía 2 người.Cụ thể là việc Lý Bình bất ngờ vướng phải ồn ào ngoại tình trước đám cưới. Song nam diễn viên đã lên tiếng phủ nhận.

Chưa dừng lại ở đó mới đây nhất, phát ngôn của Phương Trinh Jolie đã bất ngờ bị netizen "đào" lại. Theo đó trong một talkshow, nữ diễn viên gốc An Giang từng chia sẻ chuyện không chung thủy trong tình yêu.

Hậu đám cưới với Lý Bình, Phương Trinh Jolie bị soi lại phát ngôn năm xưa, netizen 'cà khịa': 'Cũng còn may là chọn đúng người' - Ảnh 3
Phương Trinh Jolie bất ngờ bị đào lại phát ngôn năm xưa - Ảnh: Internet

Phương Trinh Jolie cho biết ngày xưa cô là người không chung thủy: "Tại sao mình phải chung thủy trong khi có quá nhiều sự lựa chọn, tại sao mình phải có một người đưa đón trong khi mình có quá nhiều người đưa đón". Điều này xuất phát từ quá khứ khi cô luôn phải chứng kiến cảnh nhiều người trong gia đình bị đàn ông phản bội nên đã từng có thời điểm nữ diễn viên không tin tưởng bất kỳ ai cho đến khi gặp được Lý Bình.

Một số bộ phận netizen sau khi nghe lại phát ngôn này của cô nàng cũng đã cảm thấy sốc và bất ngờ trước những sự thay đổi của Phương Trinh Jolie ở thời điểm hiện tại. Thậm chí, netizen không quên cà khịa nữ diễn viên ''May là chọn đúng người không thì toang nhang chị''. 

Hậu đám cưới với Lý Bình, Phương Trinh Jolie bị soi lại phát ngôn năm xưa, netizen 'cà khịa': 'Cũng còn may là chọn đúng người' - Ảnh 4
Cuộc sống của cặp đôi vẫn nhận được rất nhiều sự quan tâm từ phía khán giả - Ảnh: Internet

Hiện tại cuộc sống của đôi vợ chồng Phương Trinh Jolie và Lý Bình vẫn đang nhận được rất nhiều sự quan tâm từ phía khán giả. Netizen cũng hy vọng sau những ồn ào không đáng có sau hậu hôn nhân cả 2 sẽ sớm tìm lại được niềm vui và chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc của mình lên MXH. 

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