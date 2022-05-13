Chia sẻ về con riêng của Phương Trinh Jolie, Lý Bình gây xúc động: 'Con nào thì cũng là con, còn sống ngày nào thì yêu thương ngày đó'

Sau khi công khai con gái riêng, cuộc sống của Phương Trinh Jolie nhận được rất nhiều khán giả quan tâm. Đặc biệt, mối quan hệ giữa Lý Bình và bé Mia cũng được dân tình gây chú ý.

Cuộc sống sau khi kết hôn của Phương Trinh Jolie và Lý Bình vô cùng viên mãn. Cặp đôi thường xuyên khoe những khoảnh khắc hạnh phúc lên mạng xã hội khiến nhiều người hâm mộ không khỏi trầm trồ và ngưỡng mộ. Ngoài mối quan hệ giữa nữ ca sĩ và mẹ chồng thì mối quan hệ giữa Lý Bình và bé Mia cũng được dân tình đặc biệt chú ý.

Mới đây, chia sẻ về chuyến du lịch gần đây trên trang cá nhân, Lý Bình khiến mọi người xuýt xoa với lời nhắn nhủ đầy yêu thường đến hai mẹ con Phương Trinh Jolie. Anh viết: "Khởi nghiệp từ bàn tay trắng và gây dựng được hai cục vàng này".

Lý Bình chia sẻ về chuyến du lịch gần đây trên trang cá nhân - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, Lý Bình cũng chia sẻ về mối quan hệ này trên trang cá nhân: "Con nào cũng là con. Còn sống ngày nào thì yêu thương ngày đó. Cuộc đời vô thường lắm. sao phải bớt đi sự yêu thương...". Dòng trạng thái này của Lý Bình khiến nhiều người cảm động vì tình yêu thương mà anh dành tặng cho cô bé. Có thể thấy, dù Mia là con gái riêng của Phương Trinh Jolie nhưng Lý Bình vẫn hết lòng yêu thương, quan tâm, chăm sóc từng li từng tí và xem bé như con ruột.

Lý Bình luôn có những cử chỉ quan tâm dành cho bé Mia - Ảnh: FBNV

Qua những hình ảnh được đăng tải, Lý Bình luôn có những cử chỉ quan tâm dành cho bé Mia. Bên cạnh đó, không khí ấm áp, cách trò chuyện gần gũi, xưng hô "ba - con" của Lý Bình và con gái riêng của Phương Trinh Jolie khiến người hâm mộ cũng cảm thấy vui mừng. Ngoài ra, khán giả dành nhiều sự ngưỡng mộ cho Phương Trinh Jolie vì đã tìm được người chồng vừa điển trai, chân thành.

Nam diễn viên Lý Bình từng chia sẻ rằng anh biết Phương Trinh Jolie có con gái riêng ngay từ khi bắt đầu hẹn hò và sẵn sàng đón nhận điều đó. Không chỉ vậy, cô bé còn được mẹ ruột Lý Bình hết lòng yêu thương và xem như cháu nội.

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