Vừa 'chung một nhà' với Phương Trinh Jolie, Lý Bình lên tiếng phản hồi về tin đồn đi khách sạn với gái lạ

Mới đây, Lý Bình bất ngờ bị réo tên vào ồn ào sao nam Vbiz đi khách sạn trước ngày tổ chức đám cưới trên các trang mạng xã hội.

Vào ngày 28/4, mạng xã hội xuất hiện tin đồn một sao nam của làng giải trí Việt bị bắt gặp đi khách sạn với gái lạ. Đáng nói là sao nam này đi khách sạn ngay trước ngày tổ chức đám cưới của mình nhưng sau đó vẫn lên mạng khoe đang rất hạnh phúc, còn trong ngày cưới vẫn khóc lóc như thể rất viên mãn với tình yêu.

Dù không rõ nhân vật chính trong câu chuyện này là ai, song nhiều cư dân mạng đã đồn đoán rằng người này có thể là Lý Bình bởi vì anh vừa mới tổ chức đám cưới với Phương Trinh Jolie.

Lên tiếng về việc bị réo tên với truyền thông, phía Lý Bình phủ nhận không liên quan đến câu chuyện mà dân tình đang xôn xao và "bán tính, bánh nghi". Đồng thời, nam diễn viên khẳng định "chắc nịch" rằng bản thân trong sạch trước những đồn đoán của dân mạng.

Lý Bình phủ nhận tin đồn đi khách sạn với gái lạ trước ngày cưới - Ảnh: FBNV

Trong những ngày vừa qua, đám cưới của Phương Trinh Jolie và Lý Bình nhận được sự chú ý của dư luận khi nhà chú rể đem sính lễ khủng gồm 88 cây vàng với hôn lễ vô cùng hoành tráng. Bên cạnh đó, Phương Trinh Jolie cũng không giấu được xúc động trong ngày trọng đại của mình, cô đã khóc trước sự chăm sóc ngọt ngào của người bạn đời.

Con gái của Phương Trinh Jolie xuất hiện trong đám cưới - Ảnh: Internet

Đặc biệt, trong đám cưới, Phương Trinh Jolie còn công khai con gái riêng 9 tuổi cũng như câu chuyện cảm động của Lý Bình dành cho cô bé. Câu chuyện này đã khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ chuyện tình cổ tích có thực. Thêm vào đó, cặp đôi luôn ủng hộ nhau trong công việc và không ngần ngại thể hiện tình cảm công khai.

Con gái đầu lòng của Phương Trinh Jolie xuất hiện tại lễ cưới: Tiết lộ mối quan hệ giữa Lý Bình và ba ruột Xuất hiện bên cạnh cô dâu và chú rể, một nhân vật khác cũng chiếm spotlight đó chính là Nam Phương - con gái cưng của Phương Trinh Jolie.

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