Con gái đầu lòng của Phương Trinh Jolie xuất hiện tại lễ cưới: Tiết lộ mối quan hệ giữa Lý Bình và ba ruột

Hậu trường 26/04/2022 09:54

Xuất hiện bên cạnh cô dâu và chú rể, một nhân vật khác cũng chiếm spotlight đó chính là Nam Phương - con gái cưng của Phương Trinh Jolie.

Vào ngày 25/4, cư dân mạng choáng ngợp trước lễ cưới đình đám của ca sĩ Phương Trinh Jolie Lý Bình. Để chuẩn bị cho đám cưới cổ tích của mình, nữ ca sĩ đã đặt tổng cộng 11 chiếc váy cưới từ 3 nhà thiết kế nổi tiếng để chụp ảnh và sử dụng trong hôn lễ.

Đồng thời, người hâm mộ còn choáng ngợp trước dàn khách mời "cực khủng" trong làng giải trí Việt cũng có mặt tham dự ngày vui này của cặp đôi. Tuy nhiên, một nhân vật khác cũng chiếm "spotlight" bên cạnh cô dâu và chú rể. Đó chính là Nam Phương - con gái cưng của Phương Trinh Jolie. Nhóc tỳ có tên gọi ở nhà là Mia, hiện nay 9 tuổi.

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Phương Trinh Jolie công bố con gái riêng đã được 9 tuổi - Ảnh: Thanh niên

Đáng chú ý hơn nữa, vị MC này tiết lộ cả ba và bà nội ruột của Mia đều quý mến Lý Bình. Cả gia đình ba ruột của Mia đều vui mừng vì Phương Trinh Jolie đã gặp được ông xã hiện tại và yêu thương cô bé. Vị MC buổi tiệc cũng cho biết bà nội ruột của Mia cũng có mặt trong hôn lễ. Với những gì được chia sẻ ở buổi lễ, có thể thấy nữ ca sĩ gốc An Giang đang sở hữu một cuộc sống khá hạnh phúc.

Con gái Mia là kết quả của mối tình trước đó của Phương Trinh Jolie. Song, từ trước đến nay, nữ ca sĩ không công khai con trước truyền thông. Sự xuất hiện của cô bé 9 tuổi trong lễ cưới là lần đầu tiên người đẹp 8X chia sẻ với mọi người. Cũng trong đám cưới, Mia tâm sự bé rất thân thiết với diễn viên Lý Bình. 

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Người thân Phương Trinh Jolie và bố mẹ Lý Bình nâng ly chúc mừng hạnh phúc - Ảnh: VNExpress

Thời gian trước đó, nữ ca sĩ cũng từng vướng tin đồn bí mật sinh con vào năm 2016. Phương Trinh Jolie vốn là một nghệ sĩ khá kín tiếng trong làng giải trí. Cô hiếm khi chia sẻ các thông tin về đời tư. Từ sau khi công khai hẹn hò với Lý Bình, nữ ca sĩ dần cởi mở và thoải mái hơn. Do vậy, việc nữ ca sĩ giới thiệu con gái ruột trước khán giả và đồng nghiệp khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ và ngỡ ngàng. 

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