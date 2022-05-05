Bị mỉa mai 'tiên đoán' sớm chuyện hôn nhân, Phương Trinh Jolie đáp trả sâu cay: 'Chỉ có người đang bị tổn thương mới toàn nhìn ai cũng chướng tai gai mắt'

Hậu trường 05/05/2022 20:59

Sau khi trải lòng về chuyện tình cảm của mình, Phương Trinh Jolie bất ngờ bị dân tình cho rằng không nên nói sớm về chuyện tình yêu, mà hãy để thời gian chứng minh tất cả.

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Phương Trinh Jolie nêu lên quan điểm về chuyện hôn nhân. Nữ diễn viên viết: "Đúng là không ai nói trước được điều gì, dĩ nhiên trong cuộc sống vợ chồng không thể không có những sóng gió, thử thách, nhưng hạnh phúc là sự vun đắp, cảm thông và sẻ chia. Mới sáng hôm qua từ Long Hải về Sài Gòn, 2 đứa còn ngồi nói chuyện với nhau để lắng nghe nhau, để không ai làm tổn thương ai dù là việc nhỏ nhất". 

Cô cũng không quên nhắn nhủ đến ông xã của mình: "Không ai sinh ra là hoàn hảo, nhưng chúng ta sẽ vì nhau mà khắc phục những khuyết điểm của nhau mỗi ngày, anh Lý Bình nha".

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Phương Trinh Jolie nêu lên quan điểm về chuyện hôn nhân - Ảnh: Chụp màn hình

Bên cạnh đó, nữ diễn viên cho rằng vợ chồng nên có lòng tin dù làm bất cứ điều gì. Cô giãi bày: "Trước hết khi chúng ta làm bất kỳ điều gì cần có "lòng tin" và vun đắp cho lòng tin đó. Ví dụ muốn giàu, bạn phải tin bạn có khả năng kinh doanh để bạn giàu. Bạn muốn hạnh phúc thì trước tiên bạn hãy tin là bạn được chồng bạn yêu. Và bạn xứng đáng được hạnh phúc. Còn sau đó, khi bạn đã tin tưởng và sống đúng nhưg chồng bạn sống sai với bạn thì lỗi là ở anh ấy và bạn có quyền lựa chọn ở lại hay ra đi khi mình đã sống "phải" và "hết lòng". Hãy tập trao đi yêu thươg, bạn sẽ nhận lại yêu thương. Trinh không buồn khi đọc bình luận tiêu cực của các bạn. Trinh chỉ thấy thương các bạn vì chính các bạn đang bị tổn thương. Chỉ có người đang bị tổn thương mới toàn nhìn thấy thế gian này ai cũng chướng tai gai mắt. Trinh chúc các bạn sẽ sớm tìm được hạnh phúc thật sự trong cuộc sống của mình!".

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Nữ diễn viên bày tỏ thêm về quan điểm tình yêu của mình - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, trong một bài phỏng vấn với truyền thông, Phương Trinh Jolie đã khẳng định rằng "Dù tận thế, Lý Bình vẫn yêu tôi". Đồng thời, cô cũng tiết lộ cưới lý do cưới Lý Bình là bởi vì anh yêu thương cô hết lòng và là người cha tốt của Mia (con gái riêng của Phương Trinh Jolie). Hậu đám cưới, nữ diễn viên thoải mái hơn nhiều trong việc khoe con gái 9 tuổi của mình.

Sau khi đọc những lời này, nhiều cư dân mạng cho rằng còn quá sớm để nữ diễn viên tuyên bố "chắc nịch" bất cứ điều gì về hôn nhân của mình mà cần thời gian để chứng minh cho tất cả.

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Nhiều ý kiến cho rằng Phương Trinh Jolie không nên nói sớm về chuyện hôn nhân -  Ảnh: Chụp màn hình

"Mới cưới được có 1 tuần thôi Trinh ơi, từ từ tầm 10 năm nữa hãy nói cũng chưa muộn mà, xinh đẹp, tài giỏi vẫn không nói lên được điều gì... Vợ chồng gặp nhau là duyên, sống với nhau là nợ. Hết nợ là hết", "Thời gian sẽ chứng minh em ơi... Đừng nói trước bước không tới, cho dù em có xinh đẹp tài giỏi còn nợ thì còn ở, hết nợ là chia tay", "Chẳng có gì là vĩnh cửu",... là hàng loạt lời nhắn nhủ cho Phương Trinh Jolie.

 

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Từ khóa:   Phương Trinh Jolie Lý Bình sao Việt

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