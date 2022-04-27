Nhắc đến Phương Trinh Jolie, công chúng sẽ nhớ tới một nữ nghệ sĩ đa tài, mang hình ảnh hiện đại, quyến rũ và đầy năng lượng. Song, ít ai biết rằng cô từng có một quá khứ với không ít những kỉ niệm buồn.

Phương Trinh Jolie và Lý Bình đã chính thức tổ chức đám cưới để về chung một nhà vào ngày 25/4. Trong ngày cưới, cặp đôi "gây choáng" vì số tiền sính lễ lên đến gần 10 tỷ đồng. Tuy nhiên, ít ai biết được, trước khi có cuộc sống vương giả và đầy đủ như hiện tại thì Phương Trinh Jolie đã có những tháng ngày vô cùng cơ cực. Ngay từ khi còn bé, Phương Trinh Jolie đã sống trong cảnh thiếu thốn tình thương của ba mẹ bởi vì ly dị từ khi cô còn bé. Về sau mẹ cô bỏ đi, còn ba thì cưới người phụ nữ khác, cô phải sống cùng cô ruột. Sau khi học xong các cấp, cô rời quê lên thành phố tìm kiếm cơ hội cho bản thân. Có niềm đam mê nghệ thuật từ nhỏ, Phương Trinh Jolie âm thầm rèn luyện và ghi danh vào nhiều cuộc thi ca hát. Sau khi đoạt giải nhất "Tiếng hát truyền hình An Giang 2002", "Ngôi sao tiếng hát truyền hình TP.HCM 2006", cô bắt đầu đi hát chuyên nghiệp.

Phương Trinh Jolie từng có quá khứ đầy trắc trở - Ảnh: Internet Giai đoạn thu nhập chưa ổn định, cô ở chung với một người chị họ để giai bớt kinh phí sinh hoạt. Khi chị về quê lấy chồng, Phương Trinh Jolie một mình bươn chải lo cho cuộc sống. Ở độ tuổi đôi mươi, cô gặp lại mẹ ruột và biết bà bị ung thư giai đoạn cuối. Điều khiến Phương Trinh Jolie đau đớn, ân hận đến cuối đời chính là khi mẹ mất mà quan tài của bà không có chỗ để. Vì ở nhà thuê, người ta không cho đặt quan tài của mẹ nên Phương Trinh Jolie mới mang bà vào chùa làm hậu sự. Sau này có điều kiện hơn, cô đã mua một mảnh đất ở Bình Dương là nơi yên nghỉ cho mẹ.

Sau biến cố mất mẹ, Phương Trinh Jolie tiếp tục duy trì đam mê ca hát bằng việc gia nhập một nhóm nhạc. Được ông bầu hứa hẹn nhiều điều, tuy nhiên chặng đường này của cô gặp thêm không ít trắc trở. Thậm chí, vì áp lực tài chính, sự nghiệp, nữ ca sĩ từng có ý định sang Mỹ làm nail, lấy chồng để bớt gánh nặng. Tuy nhiên, với tính cách không muốn phụ thuộc ai và vẫn còn yêu nghề hát, sau đó cô bám trụ lại TP.HCM và hoạt động độc lập. Show diễn ít ỏi nhưng dần dần cô bén duyên với công việc diễn xuất. Trong khoảng 10 năm, cô góp mặt trong nhiều dự án phim truyền hình, điện ảnh nổi tiếng như: Mẹ chồng nàng dâu, Gia đình là số 1, Tèo em, Sắc đẹp ngàn cân... Từ đó khán giả cũng quan tâm và dành cho cô nhiều tình cảm hơn. người thân, bạn bè cũng vui mừng cho hạnh phúc của cô khi trải qua nhiều sóng gió trong cuộc đời - Ảnh: FBNV Trong quá trình phát triển sự nghiệp, Phương Trinh Jolie chỉ tập trung vào chuyên môn và ít đề cập đến chuyện tình cảm cá nhân. Cho tới tận ngày cưới vừa qua, nữ ca sĩ mới lần đầu tiên công khai cô con gái 9 tuổi là Nam Phương, có tên thân mật là Mia. Điều mãn nguyện nhất của cô đó là chồng hiện tại yêu thương, chăm sóc con riêng của cô như con ruột. Mối quan hệ của cô với gia đình nội của Mia cũng rất tốt đẹp khi bà nội, người thân của con cô cũng có mặt trong lễ cưới để chúc phúc cho Phương Trinh Jolie và Lý Bình. Do đó, người thân, bạn bè cũng vui mừng cho cô khi trải qua nhiều sóng gió trong cuộc đời, Phương Trinh Jolie đã tìm được bến bờ hạnh phúc cho riêng mình.

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