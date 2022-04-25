Góc 'bạn thân nhà người ta': Phương Trinh Jolie được tặng 'sương sương' 10 cây vàng trong đám cưới

Đám cưới của cặp đôi "trai tài gái sắc" Phương Trinh Jolie và Lý Bình hiện đang nhận được sự chú ý của cư dân mạng.

Vào ngày 25/4, lễ rước dâu của Phương Trinh Jolie và Lý Bình đã được diễn ra vô cùng ấm cúng và không kém phần long trọng. Trong lễ đưa dâu, cô dâu Phương Trinh Jolie diện áo dài trắng ôm sát vô cùng hoàn hảo, chú rể Lý Bình cũng vô cùng lịch lãm với trong trang phục cưới truyền thống. Do đó, nhan sắc của cô dâu chú rể nhận được rất nhiều sự quan tâm của mọi người.

Bên cạnh đó, những sính lễ vô cùng đắt giá từ gia đình Lý Bình cũng như món quà khủng của bạn thân cặp đôi dành tặng trong hôn lễ cũng nhận được nhiều sự chú ý của cư dân mạng.

Món quà trị giá 10 cây vàng được Hồng Nhung của cô dâu tặng mừng đám cưới - Ảnh: FBNV

Qùa cưới khủng của bạn thân dành cho vợ chồng Phương Trinh Jolie - Ảnh: FBNV

Khi được hỏi về tổng số quà cưới nhận được, vợ chồng Phương Trinh Jolie nói khoảng 10 tỷ đồng và không nhớ chính xác từng món để tính toán.

Trong các sinh lễ "khủng" từ người thân và bạn bè, trong đó phải kể đến bạn thân Lê Thị Hồng Nhung đã khiến nhiều choáng ngợp khi tham dự buổi lễ với quà cưới 10 cây vàng được đựng trong chiếc hộp đỏ sang trọng. Tính theo tỷ giá hiện tại, món quà này khoảng 700 triệu đồng. Màn chơi lớn này khiến nhiều người không khỏi choáng ngợp và tò mò chị em thân thiết cỡ nào mà tặng quà khủng cỡ này.

Những lần tụ họp của hội bạn thân Thảo Điền - Ảnh: FBNV

Hồng Nhung vốn là người bạn rất thân thiết của Phương Trinh Jolie Cô cũng là mảnh ghép còn lại của "hội bạn thân Thảo Điền" cùng với vợ chồng Phương Trinh Jolie - Lý Bình, Lương Thế Thành - Thúy Diễm. Ngoài ra, trên trang cá nhân của mình, Hồng Nhung cũng thường xuyên cập nhật những hình ảnh tụ họp, vui chơi với cô dâu.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/goc-ban-than-nha-nguoi-ta-phuong-trinh-jolie-duoc-tang-suong-suong-10-cay-vang-trong-dam-cuoi-464477.html