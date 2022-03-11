Phương Trinh Jolie và Lý Bình khoe nhà mới 5 tầng sang trọng

Sau tin báo hỷ vào đầu năm nay, Phương Trinh Jolie và Lý Bình tiếp tục khoe nhà mới khang trang ngụ giữa lòng Sài thành.

Được biết, cả hai hiện đã đăng kí kết hôn và đang chuẩn bị tổ chức hôn lễ hoành tráng vào tháng 4 sắp tới. Để chuẩn bị cho ngày trọng đại, Phương Trinh Jolie còn đặt hẳn 4 bộ đầm cưới cực gợi cảm. Đồng thời, hoàn thiện cơ ngơi 5 tầng ở TP HCM cho cuộc sống hôn nhân sau này.

Ngôi nhà của đôi uyên ương có vẻ ngoài thiết kế vô cùng thanh nhã, sang trọng. Bên trong cũng được trang hoàng rất sung túc, theo hướng hiện đại. Để thuận tiện để di chuyển giữa các tầng, cả hai đã mạnh tay chi tiền để lắp đặt cả thang máy.

Nội thất trong nhà Phương Trinh Jolie hiện đại và view của ngôi nhà cũng rất đẹp.

Đứng từ tầng thượng có thể ngắm nhìn tòa nhà 81 tầng và toàn cảnh đô thị. Hiện tại, cả hai đã chuyển đến sống trong nhà mới để hoàn thiện khâu trang trí và ổn định cho ngày cưới.

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