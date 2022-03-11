Khoe tài hội họa, “da poet” Binz trải lòng sâu lắng về người yêu

Sao Việt 11/03/2022 17:06

Trước thềm comeback, tối ngày 10/03 vừa qua, Binz đã chia sẻ tâm niệm của mình trong chuyện tình cảm.

Tối ngày 10/3, trên kênh youtube Binz da poet đã đăng tải video có tên "The Story" với những chia sẻ của riêng mình về tình yêu. Với độ dài hơn 4 phút, video ghi lại quá trình “chàng thơ” Binz vẽ một bức tranh canva khổ lớn có chủ thể là một trái tim màu hồng, lồng ghép song song là những lời thổ lộ chân tình của chính anh về tình yêu. Bức tranh đã tiêu tốn của Binz 100 giờ từ những đường vẽ đầu tiên cho đến khi hoàn thiện. Không còn là dáng vẻ của một bad boy bất cần của Bicityboi, với video này khản giả có thể sẽ bất ngờ và cảm động trước một Binz đầy mộc mạc, chân thành. Chỉ với áo phông, quần thụng, chiếc tạp dề hoạ sĩ, dành trọn sự chú tâm của mình cho tác phẩm khiến chân dung về một Binz đầy trường thành ở tuổi 30 hiện lên rõ nét.

Khoe tài hội họa, “da poet” Binz trải lòng sâu lắng về người yêu - Ảnh 1

Nhiều khán giả cảm thấy bất ngờ khi Binz bộc lộ tài năng của mình về khía cạnh hội họa. Nhưng được biết, trước khi nổi tiếng với vai trò rapper, Binz từng theo đuổi bộ môn nghệ thuật này khi tốt nghiệp ngành Fine Art, Đại học RMIT Melbourne (Úc). Sau đó còn tiếp tục tu nghiệp ở Interior Design tại The Art Institute (Mỹ). Anh có đủ đam mê, tài năng và chuyên môn đối với hội họa nhưng lại chọn âm nhạc là trạm dừng chân cuối cùng. Bởi như anh từng chia sẻ âm nhạc là nơi giúp anh tìm thấy cái tôi chân thật nhất.

Khoe tài hội họa, “da poet” Binz trải lòng sâu lắng về người yêu - Ảnh 2

Nghệ thuật và tình yêu vốn là hai khái niệm đan xen: tình yêu là nguồn cảm hứng cho nghệ thuật, còn nghệ thuật là công cụ để thể hiện tình yêu. Qua “The story” tình cảm của Binz được thể hiện vô cùng mạnh mẽ. Anh tâm đặc trích dẫn một câu nói nổi tiếng của Marilyn Monroe: "Nếu anh không chịu được lúc em tồi tệ nhất thì anh cũng không xứng đáng có được lúc em đẹp nhất". Anh cho rằng đàn ông thường quên mất người phụ nữ của mình đẹp như thế nào, mà chỉ nhớ khi tức giận cô ấy đáng sợ ra sao, như vậy là không công bằng.

Khoe tài hội họa, “da poet” Binz trải lòng sâu lắng về người yêu - Ảnh 3

"Đối với tôi thì họ không bao giờ quá đáng hết. Nếu vẻ đẹp của họ không có điểm cuối cùng (giới hạn) thì cơn tức giận của họ cũng nên không có điểm cuối cùng (giới hạn). Tôi chấp nhận cơn nóng giận của em dù mức độ ra sao đi nữa, cũng như tôi đón nhận vẻ đẹp không điểm dừng của em" - Binz chia sẻ. 

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Từ khóa:   Binz rapper Binz binz và người yêu cũ

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