Khoe tài hội họa, “da poet” Binz trải lòng sâu lắng về người yêu

Tối ngày 10/3, trên kênh youtube Binz da poet đã đăng tải video có tên "The Story" với những chia sẻ của riêng mình về tình yêu. Với độ dài hơn 4 phút, video ghi lại quá trình “chàng thơ” Binz vẽ một bức tranh canva khổ lớn có chủ thể là một trái tim màu hồng, lồng ghép song song là những lời thổ lộ chân tình của chính anh về tình yêu. Bức tranh đã tiêu tốn của Binz 100 giờ từ những đường vẽ đầu tiên cho đến khi hoàn thiện. Không còn là dáng vẻ của một bad boy bất cần của Bicityboi, với video này khản giả có thể sẽ bất ngờ và cảm động trước một Binz đầy mộc mạc, chân thành. Chỉ với áo phông, quần thụng, chiếc tạp dề hoạ sĩ, dành trọn sự chú tâm của mình cho tác phẩm khiến chân dung về một Binz đầy trường thành ở tuổi 30 hiện lên rõ nét.

Nhiều khán giả cảm thấy bất ngờ khi Binz bộc lộ tài năng của mình về khía cạnh hội họa. Nhưng được biết, trước khi nổi tiếng với vai trò rapper, Binz từng theo đuổi bộ môn nghệ thuật này khi tốt nghiệp ngành Fine Art, Đại học RMIT Melbourne (Úc). Sau đó còn tiếp tục tu nghiệp ở Interior Design tại The Art Institute (Mỹ). Anh có đủ đam mê, tài năng và chuyên môn đối với hội họa nhưng lại chọn âm nhạc là trạm dừng chân cuối cùng. Bởi như anh từng chia sẻ âm nhạc là nơi giúp anh tìm thấy cái tôi chân thật nhất.