Ái nữ nhà diva Mỹ Linh công khai bạn trai với bài đăng đầy ngọt ngào – Người ấy là ai?

Trong dịp Valentine vừa qua, Mỹ Anh đã công khai đang hẹn hò bằng hình ảnh ôm eo cực tình tứ, nhưng tại thời điểm đó, danh tính của người yêu Mỹ Anh vẫn chưa được tiết lộ.

Cho đến hôm qua (9/3), ca sĩ trẻ bất ngờ đăng tải loạt ảnh tình cảm của mình cùng bạn trai, khán giả nhận ra ngay lập tức nhận ra đó là vũ công Quốc Tít. Quốc Tít là một dancer kiêm người mẫu ảnh với vẻ ngoài điển trai, nam tính. Anh chàng hiện là thành viên của nhóm nhảy Last Fire Crew và khá nổi tiếng trên MXH với Instagram có gần 15k follower.