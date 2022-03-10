Ái nữ nhà diva Mỹ Linh công khai bạn trai với bài đăng đầy ngọt ngào – Người ấy là ai?

Động thái mới của con gái út nhà Diva hàng đầu Việt Nam và cũng là tài năng trẻ triển vọng của làng nhạc - Mỹ Anh nhận được nhiều sự chú ý từ khán giả.
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Trong dịp Valentine vừa qua, Mỹ Anh đã công khai đang hẹn hò bằng hình ảnh ôm eo cực tình tứ, nhưng tại thời điểm đó, danh tính của người yêu Mỹ Anh vẫn chưa được tiết lộ.
Cho đến hôm qua (9/3), ca sĩ trẻ bất ngờ đăng tải loạt ảnh tình cảm của mình cùng bạn trai, khán giả nhận ra ngay lập tức nhận ra đó là vũ công Quốc Tít. Quốc Tít là một dancer kiêm người mẫu ảnh với vẻ ngoài điển trai, nam tính. Anh chàng hiện là thành viên của nhóm nhảy Last Fire Crew và khá nổi tiếng trên MXH với Instagram có gần 15k follower.
Trong ảnh, cặp đôi dành cho nhau nhiều khoảnh khắc đời thường đầy vui vẻ và ngọt ngào, dễ nhận thấy tình cảm đang có những tiến triển rất tốt đẹp.
Nhiều khan giả nhận xét, bạn trai Quốc Tít mang lại ấn tượng đầy cá tính và đậm chất nghệ sĩ. Mong cả hai sẽ cũng nhau vun đắp tình cảm và phá triển trên con đường nghệ thuật của mình.