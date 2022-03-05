YouTuber Quang Linh kêu gọi hơn 1,3 tỷ đồng sau 3 tiếng livestream cùng Thùy Tiên

Sao Việt 05/03/2022 17:05

YouTube xứ Nghệ Quang Linh Vlogs mới đây đã công bố số tiền mà anh kêu gọi được sau 3 tiếng livestream cùng Hoa hậu Hòa bình Thùy Tiên vào ngày 14/2 vừa qua.

Mới đây, YouTuber Quang Linh (chủ kênh Quang Linh Vlogs) đã công bố doanh thu sau 3 tiếng livestream của anh và Thùy Tiên hôm 14/2 vừa rồi là 1,3 tỷ đồng. Theo đó, anh sẽ dùng 50% lợi nhuận để dành cho mục đích thiện nguyện trong tương lai.

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Quang Linh và Thùy Tiên kết hợp trong một dự án để gây quỹ từ thiện

Ngoài ra, nam YouTuber xứ Nghệ còn gửi lời cảm ơn đến các mạnh thường quân và hàng chục nghìn khán giả khác đã dành ra thời gian để theo dõi buổi livestream của anh. Anh còn khẳng định bản thân sẵn sàng hợp tác với Thùy Tiên trong các dự án sau này để có thể giúp đỡ được thêm nhiều mảnh đời bất hạnh hơn.

Sau khi nghe chia sẻ của Quang Linh, nhiều netizen đã để lại các bình luận khen ngợi về màn kết hợp của anh và Thùy Tiên, cả hai đều được đánh giá là duyên dáng và nói chuyện vô cùng ăn ý. Bên cạnh đó, nhiều người tỏ ra tiếc nuối vì buổi livestream này gặp không ít trục trặc, nếu không thì số tiền thu về còn nhiều hơn nữa.

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Sau 3 tiếng livestream, doanh thu 1,3 tỷ đồng đã được thu về

Trong khi Thùy Tiên được nhiều người biết đến là tân Hoa hậu Hòa bình Thế giới thì Quang Linh lại được công chúng yêu thích bởi các vlog của anh về đời sống thường ngày của những người dân châu Phi. Tại nơi này, nam YouTuber đã giúp đỡ những người dân nơi đây rất nhiều như xây nhà, trồng trọt, đào giếng,...

Khác với suy nghĩ của nhiều người về thu nhập khủng của mình khi làm YouTuber, Quang Linh tiết lộ anh chỉ thu về từ 15 đến 20 triệu mỗi tháng từ nền tảng này mà thôi, số tiền này anh dùng để giúp đỡ những người dân tại châu Phi, bản thân anh muốn tiêu sài thì đều dựa vào việc kinh doanh riêng của bản thân.

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Quang Linh nổi tiếng là một YouTuber với các video giúp đỡ người dân châu Phi

 “Tôi bỏ ra công sức không thu về gì cả mà tạo YouTube để giúp đỡ người dân có công ăn việc làm và chi phí để lo cho gia đình. 1 tháng tôi có chi phí đủ để mua đồ ăn và đồ làm video, tặng quà, tiền lương cho các anh em làm video, tiền ăn uống hàng ngày..." - Quang Linh bộc bạch.

Ảnh: Internet, chụp màn hình

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Từ khóa:   Quang Linh vlogs YouTuber Quang Linh Thùy Tiên

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