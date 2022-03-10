"Xúc phạm mẹ tôi xem như vứt" – Karik bức xúc đầy ẩn ý khiến người hâm mộ xôn xao.

Sao Việt 10/03/2022 16:04

Mới đây, nam rapper Karik đã có những phản ứng gay gắt trên trang mạng xã hội của mình.

Trong bài đăng mới nhất trên trang cá nhân, Karik đã có những động thái đáng chú ý. Cụ thể, HLV Rap Việt chia sẻ hình ảnh của mình kèm dòng trạng trạng thái: "Con là đứa trẻ đầy tội lỗi chả tốt đẹp gì. Chỉ sợ Chúa và Mẹ, đám haters (Tạm dịch: người ghét bỏ) "rác", dẹp đi!".

'Xúc phạm mẹ tôi xem như vứt' – Karik bức xúc đầy ẩn ý khiến người hâm mộ xôn xao. - Ảnh 1

Bên dưới bài đăng, một người dùng để lại bình luận trêu Karik rằng: "Và sợ người yêu cũ” và được nam rapper bất ngờ đáp trả: "Người phụ nữ nào tôi cũng sợ và thương nhưng xúc phạm mẹ tôi thì vứt". Không dừng lại ở đó, đoạn bình luận này còn được Karik chụp lại và chia sẻ lên story Instagram. Điều này đã thu hút sự chú ý cộng đồng mạng, có người đồng tình, có người nảy sinh nhiều suy đoán với phát biểu của anh.

'Xúc phạm mẹ tôi xem như vứt' – Karik bức xúc đầy ẩn ý khiến người hâm mộ xôn xao. - Ảnh 2

Có thể thấy, với Karik, người phụ nữ nào cũng đáng trân trọng nhưng mẹ là người mà nam rapper đặc biệt trân quý, không ai được quyền xúc phạm và thay thế được.

'Xúc phạm mẹ tôi xem như vứt' – Karik bức xúc đầy ẩn ý khiến người hâm mộ xôn xao. - Ảnh 3
'Xúc phạm mẹ tôi xem như vứt' – Karik bức xúc đầy ẩn ý khiến người hâm mộ xôn xao. - Ảnh 4

 Ảnh: FBNV

Từ khóa:   karik RapperKarik karik và mẹ

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