Vợ chồng Kiều Linh – Mai Sơn khoe biệt thự hơn 20 tỷ mới toanh tại Đà Lạt, view cực 'xịn' khiến CĐM 'choáng toàn tập'

Sao Việt 10/03/2022 15:02

Vợ chồng Kiều Linh- Mai Sơn chứng tỏ độ giàu có chẳng kém cạnh đồng nghiệp.

Kiều Linh ghi được ấn tượng với khán giả bằng những vai diễn ấn tượng trong các phim hài như: "Tân phong nữ sĩ", "Cuộc gọi lúc 0 giờ", "Lối sống sai lầm"... Nữ diễn viên cũng là gương mặt quen thuộc ở nhiều sân khấu hài và các chương trình hài kịch trên truyền hình.

Vợ chồng Kiều Linh – Mai Sơn khoe biệt thự hơn 20 tỷ mới toanh tại Đà Lạt, view cực 'xịn' khiến CĐM 'choáng toàn tập' - Ảnh 1

Mới đây, nữ diễn viên Kiều Linh đã đăng ảnh khi thăm căn biệt thự mới hoàn thiện ở Đà Lạt. Biệt thự của nữ nghệ sĩ có tông màu trắng chủ đạo, các căn phòng được bố trí theo hướng mở, có thể ngắm được thiên nhiên bên ngoài. Hiện, ngôi nhà cùng mới hoàn thiện nên Kiều Linh đã trồng thêm cây xanh để cảnh quan thêm đẹp.

Vợ chồng Kiều Linh – Mai Sơn khoe biệt thự hơn 20 tỷ mới toanh tại Đà Lạt, view cực 'xịn' khiến CĐM 'choáng toàn tập' - Ảnh 2
Vợ chồng Kiều Linh – Mai Sơn khoe biệt thự hơn 20 tỷ mới toanh tại Đà Lạt, view cực 'xịn' khiến CĐM 'choáng toàn tập' - Ảnh 3
Vợ chồng Kiều Linh – Mai Sơn khoe biệt thự hơn 20 tỷ mới toanh tại Đà Lạt, view cực 'xịn' khiến CĐM 'choáng toàn tập' - Ảnh 4

Được biết, trong căn biệt thự đang xây, cô dành riêng một tầng để ở còn 8 phòng để cho thuê. Mỗi phòng trong villa có một màu chủ đạo, được thiết kế riêng biệt theo từng chủ đề. Nữ diễn viên dành rất nhiều tâm huyết cho cơ ngơi này nên muốn chăm chút cho từng góc nhỏ. Cơ ngơi này trị giá khoảng 1 triệu USD (hơn 20 tỷ đồng) khi hoàn thành.

Vợ chồng Kiều Linh – Mai Sơn khoe biệt thự hơn 20 tỷ mới toanh tại Đà Lạt, view cực 'xịn' khiến CĐM 'choáng toàn tập' - Ảnh 5
Vợ chồng Kiều Linh – Mai Sơn khoe biệt thự hơn 20 tỷ mới toanh tại Đà Lạt, view cực 'xịn' khiến CĐM 'choáng toàn tập' - Ảnh 6

Từ ngày cưới nhau, Kiều Linh luôn được ông xã Mai Sơn cưng chiều hết mực. Cô từng được chồng tặng xe sang trị giá 5 tỷ đồng. Anh luôn biết cách khiến cô hạnh phúc bằng những bất ngờ và không ngại chi mạnh tay cho những món quà đắt giá để làm vợ vui.

Vợ chồng Kiều Linh – Mai Sơn khoe biệt thự hơn 20 tỷ mới toanh tại Đà Lạt, view cực 'xịn' khiến CĐM 'choáng toàn tập' - Ảnh 7
Vợ chồng Kiều Linh – Mai Sơn khoe biệt thự hơn 20 tỷ mới toanh tại Đà Lạt, view cực 'xịn' khiến CĐM 'choáng toàn tập' - Ảnh 8

 Ảnh: Tổng hợp, Internet

YouTuber Quang Linh kêu gọi hơn 1,3 tỷ đồng sau 3 tiếng livestream cùng Thùy Tiên

YouTuber Quang Linh kêu gọi hơn 1,3 tỷ đồng sau 3 tiếng livestream cùng Thùy Tiên

YouTube xứ Nghệ Quang Linh Vlogs mới đây đã công bố số tiền mà anh kêu gọi được sau 3 tiếng livestream cùng Hoa hậu Hòa bình Thùy Tiên vào ngày 14/2 vừa qua.

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Từ khóa:   Kiều Linh Kiều Linh và Mai Sơn danh hài Kiều Linh diễn viên Kiều Linh

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