Vợ chồng Kiều Linh – Mai Sơn khoe biệt thự hơn 20 tỷ mới toanh tại Đà Lạt, view cực 'xịn' khiến CĐM 'choáng toàn tập'

Kiều Linh ghi được ấn tượng với khán giả bằng những vai diễn ấn tượng trong các phim hài như: "Tân phong nữ sĩ", "Cuộc gọi lúc 0 giờ", "Lối sống sai lầm"... Nữ diễn viên cũng là gương mặt quen thuộc ở nhiều sân khấu hài và các chương trình hài kịch trên truyền hình.

Mới đây, nữ diễn viên Kiều Linh đã đăng ảnh khi thăm căn biệt thự mới hoàn thiện ở Đà Lạt. Biệt thự của nữ nghệ sĩ có tông màu trắng chủ đạo, các căn phòng được bố trí theo hướng mở, có thể ngắm được thiên nhiên bên ngoài. Hiện, ngôi nhà cùng mới hoàn thiện nên Kiều Linh đã trồng thêm cây xanh để cảnh quan thêm đẹp.