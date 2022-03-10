Tấm thẻ bài liên quan đến “trà xanh”, “cắm sừng” bắt đúng tâm trạng hiện tại của Diệp Lâm Anh

Sao Việt 10/03/2022 22:27

Bài đăng story mới nhất của Diệp Lâm Anh có nội dung liên quan tới “tiểu tam” khiến cộng đồng mạng không khỏi tò mò.

Diệp Lâm Anh – được mệnh danh là Hot mom đa tài và xinh đẹp nhất nhì showbiz Việt, sau cuộc hôn nhân sóng gió đã không còn nhắc nhiều đến chuyện đời tư của mình, tuy nhiên, bài đăng gần đây của chân dài 8X lại gây ra sự chú ý cho cư dân mạng.

Tấm thẻ bài liên quan đến “trà xanh”, “cắm sừng” bắt đúng tâm trạng hiện tại của Diệp Lâm Anh - Ảnh 1

Mới đây, trên trang cá nhân của Diệp Lâm Anh bất ngờ có một hình ảnh chiếc thẻ bài cùng nội dung: “Ai từng bị cắm sừng hoặc trà xanh phá đám thì uống cho quên sầu”. Dường như đây là tấm thẻ bắt đúng tâm trạng hiện tại của nữ người mẫu khiến cô phải thốt lên “*** thật” cùng biểu cảm “cười ra nước mắt”.

Tấm thẻ bài liên quan đến “trà xanh”, “cắm sừng” bắt đúng tâm trạng hiện tại của Diệp Lâm Anh - Ảnh 2

Sau biến cố hôn nhân với ông xã Nghiêm Đức, chuyện tình cảm của Diệp Lâm Anh thu hút rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Dù đã từng có cuộc sống hôn nhân được bao người ngưỡng mộ, nhưng cuối cùng, cuộc tình của họ đã tan vỡ bởi có sự xuất hiện của người thứ 3.

Diệp Lâm Anh chia sẻ rằng, vào khoảng tháng 5-6/2021, chồng cô đã qua lại với người thứ 3 mà cô không hay biết. Thậm chí, đến tháng 8/2021 khi sinh nhật của cô, cô vẫn chưa biết sự tồn tại của nàng “trà xanh” trong mối tình của mình. Sau khi phát hiện, cô đã quyết định chấm dứt hôn nhân và sống riêng cùng hai người con của mình.

Tấm thẻ bài liên quan đến “trà xanh”, “cắm sừng” bắt đúng tâm trạng hiện tại của Diệp Lâm Anh - Ảnh 3

Hiện tại, Diệp Lâm Anh đã dần ổn định cuộc sống cùng 2 con ở một căn chung cư mới. Cô cũng cho hay rằng cô và Nghiêm Đức vẫ chưa tiến hành thủ tục pháp lý ly hôn. Tuy nhiên, cả hai đều cho rằng cần phải lo ổn thỏa cho cuộc sống của các con trước, còn thủ tục ly hôn sẽ giải quyết sau.

Hậu ly hôn với chồng đại gia, Diệp Lâm Anh ngày càng xinh đẹp và nóng bỏng, CĐM tấm tắc: 'Phụ nữ xinh đẹp nhất khi không thuộc về ai'

Hậu ly hôn với chồng đại gia, Diệp Lâm Anh ngày càng xinh đẹp và nóng bỏng, CĐM tấm tắc: 'Phụ nữ xinh đẹp nhất khi không thuộc về ai'

Không chỉ được khen ngợi về thân hình nóng bỏng, nhan sắc của Diệp Lâm Anh cũng được nhiều người nhận xét ngày càng 'thăng hạng'.

Xem thêm
Từ khóa:   diễn viên Diệp Lâm Anh Diệp Lâm Anh body nóng bỏng diệp lâm anh và chồng

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 14 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 24 phút trước
Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 3 giờ 44 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 29 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 4 giờ 44 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 29 phút trước
Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Video 5 giờ 44 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"