Tấm thẻ bài liên quan đến “trà xanh”, “cắm sừng” bắt đúng tâm trạng hiện tại của Diệp Lâm Anh

Bài đăng story mới nhất của Diệp Lâm Anh có nội dung liên quan tới “tiểu tam” khiến cộng đồng mạng không khỏi tò mò.

Diệp Lâm Anh – được mệnh danh là Hot mom đa tài và xinh đẹp nhất nhì showbiz Việt, sau cuộc hôn nhân sóng gió đã không còn nhắc nhiều đến chuyện đời tư của mình, tuy nhiên, bài đăng gần đây của chân dài 8X lại gây ra sự chú ý cho cư dân mạng.

Mới đây, trên trang cá nhân của Diệp Lâm Anh bất ngờ có một hình ảnh chiếc thẻ bài cùng nội dung: “Ai từng bị cắm sừng hoặc trà xanh phá đám thì uống cho quên sầu”. Dường như đây là tấm thẻ bắt đúng tâm trạng hiện tại của nữ người mẫu khiến cô phải thốt lên “*** thật” cùng biểu cảm “cười ra nước mắt”.

Sau biến cố hôn nhân với ông xã Nghiêm Đức, chuyện tình cảm của Diệp Lâm Anh thu hút rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Dù đã từng có cuộc sống hôn nhân được bao người ngưỡng mộ, nhưng cuối cùng, cuộc tình của họ đã tan vỡ bởi có sự xuất hiện của người thứ 3.

Diệp Lâm Anh chia sẻ rằng, vào khoảng tháng 5-6/2021, chồng cô đã qua lại với người thứ 3 mà cô không hay biết. Thậm chí, đến tháng 8/2021 khi sinh nhật của cô, cô vẫn chưa biết sự tồn tại của nàng “trà xanh” trong mối tình của mình. Sau khi phát hiện, cô đã quyết định chấm dứt hôn nhân và sống riêng cùng hai người con của mình.

Hiện tại, Diệp Lâm Anh đã dần ổn định cuộc sống cùng 2 con ở một căn chung cư mới. Cô cũng cho hay rằng cô và Nghiêm Đức vẫ chưa tiến hành thủ tục pháp lý ly hôn. Tuy nhiên, cả hai đều cho rằng cần phải lo ổn thỏa cho cuộc sống của các con trước, còn thủ tục ly hôn sẽ giải quyết sau.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tam-the-bai-lien-quan-den-tra-xanh-cam-sung-bat-dung-tam-trang-hien-tai-cua-diep-lam-anh-454817.html