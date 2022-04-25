Trước thời khắc trọng đại của 2 con: Mẹ chồng quyền lực của Phương Trinh Jolie xuất hiện, 'chỉ huy' tất tần tật mọi thứ êm xuôi

Đám cưới của Phương Trinh Jolie và Lý Bình đang là đề tài nóng hổi nhất, khi cả hai sẽ chính thức về chung một nhà vào ngày hôm nay.
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Vốn được khán giả biết đến như là một trong những cặp đôi có chuyện tình đẹp trong làng giải trí. Ngoài thành công trong con đường nghệ thuật, cả 2 còn được nhiều người ngưỡng mộ bởi mối quan hệ đẹp như mơ với nhau trong suốt nhiều năm liền. Chính vì vậy, ngay sau khi cả 2 thông báo sẽ kết hôn, điều này đã khiến cho fan hâm mộ không thể nào không vui hơn dành cho cặp đôi ''trai tài, gái sắc''.
Cụ thể, cặp đôi sẽ chính thức về chung một nhà vào sáng nay 25/4. Rạng sáng nay, ekip chuẩn bị tiệc cưới như make up, đồng phục,...đã có mặt từ sớm tại nhà của cặp đôi để chuẩn bị cho đại sự của cặp bạn trẻ một cách tốt nhất.
Đáng chú ý nhất, còn có sự xuất hiện của một nhân vật quan trọng tại lễ cưới. Đó chính là mẹ chồng quyền lực của Phương Trinh Jolie, không chỉ có mặt từ sớm, mẹ chồng của cô nàng còn tự tay ''chỉ huy'' từng chi tiết tỉ mỉ, để giúp cho buổi lễ quan trọng của 2 con được chỉn chu hết mức có thể.
Ngoài ra, để tránh sự dòm ngó từ truyền thông, bà cũng cho người kéo hết rèm cửa sổ lại để mọi người có thể tập trung làm việc một cách tốt nhất. Chứng kiến hình ảnh lo lắng, chỉn chu từng chút một của mẹ chộng Phương Trinh Jolie, CĐM đã nhận định, nữ diễn viên quả là quá may mắn khi có người mẹ chồng tâm lý và quan tâm đến con cái như vậy.