Trước thời khắc trọng đại của 2 con: Mẹ chồng quyền lực của Phương Trinh Jolie xuất hiện, 'chỉ huy' tất tần tật mọi thứ êm xuôi

Vốn được khán giả biết đến như là một trong những cặp đôi có chuyện tình đẹp trong làng giải trí. Ngoài thành công trong con đường nghệ thuật, cả 2 còn được nhiều người ngưỡng mộ bởi mối quan hệ đẹp như mơ với nhau trong suốt nhiều năm liền. Chính vì vậy, ngay sau khi cả 2 thông báo sẽ kết hôn, điều này đã khiến cho fan hâm mộ không thể nào không vui hơn dành cho cặp đôi ''trai tài, gái sắc''.

Lý Bình và Phương Trinh Jolie - Ảnh: Internet

Cụ thể, cặp đôi sẽ chính thức về chung một nhà vào sáng nay 25/4. Rạng sáng nay, ekip chuẩn bị tiệc cưới như make up, đồng phục,...đã có mặt từ sớm tại nhà của cặp đôi để chuẩn bị cho đại sự của cặp bạn trẻ một cách tốt nhất.