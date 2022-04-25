Hot Mai Phương Thúy tiết lộ thời điểm kết hôn, tiết lộ số con mong muốn sau này, netizen nghe xong chỉ muốn 'té ngửa'

Sao Việt 25/04/2022 11:29

Mới đây, trong sự kiện ra mắt MV ca nhạc của Đông Nhi, nàng Hậu đã có đôi lời chia sẻ với fan về những dự định trong thời gian sắp tới.

Trước đó cũng tại buổi họp báo ra mắt mv ca nhạc của nữ ca sĩ Đông Nhi, nàng Hậu đã khiến các fan ''phát sốt'' khi xưng hô ''Chồng'' với Noo Phước Thịnh. Chưa dừng lại ở đó, cả 2 còn bị netizen phát hiện trao nhau những cử chỉ thân mật với nhau. Điều này khiến cho người hâm mộ của cặp đôi vô cùng vui mừng và hy vọng cả 2 sẽ sớm có một cái kết trọn vẹn bên nhau.  

Hot Mai Phương Thúy tiết lộ thời điểm kết hôn, tiết lộ số con mong muốn sau này, netizen nghe xong chỉ muốn 'té ngửa' - Ảnh 1

Hot Mai Phương Thúy tiết lộ thời điểm kết hôn, tiết lộ số con mong muốn sau này, netizen nghe xong chỉ muốn 'té ngửa' - Ảnh 2
Cả 2 liên tục khiến fan ''phát sốt'' với những hành động thể hiện tình cảm ngay trong buổi họp báo - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, đó vẫn mới chỉ là mong ước của fan, còn hiện tại người trong cuộc vẫn chưa hề lên tiếng về chuyện này. Nhưng cũng tại buổi họp báo, Mai Phương Thuý không ngần ngại chia sẻ về dự định lên xe hoa, cô cho biết: "Tôi tính 34 tuổi sẽ kết hôn, nhưng mọi người thấy đấy, năm nay tôi đã 34 mà Minh Hằng lại quyết định kết hôn. Mặc dù là chị em thân thiết nhưng tôi nghĩ bản thân không thể đọ lại Minh Hằng về độ hot được, nên tôi sẽ chờ thêm vài năm nữa. Đến khi Hoàng Thuỳ Linh kết hôn xong, và tôi cảm thấy độ tuổi của mình không ai cạnh tranh nữa, thì khi đó tôi sẽ thông báo tin vui cho mọi người".

Hot Mai Phương Thúy tiết lộ thời điểm kết hôn, tiết lộ số con mong muốn sau này, netizen nghe xong chỉ muốn 'té ngửa' - Ảnh 3
Hoa Hậu Mai Phương Thúy - Ảnh: Internet

Ngoài ra, người đẹp 33 tuổi còn cho biết, bản thân muốn có 5 người con và muốn nhìn những đứa con của mình đấu đá, tranh giành tài sản với nhau như phim Bố Già. Netizen sau khi nghe xong, cũng phải ''té ngửa'' trước độ mặn mà của nàng Hậu. 

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