Đám cưới hoành tráng không khác buổi tiệc trọng đại của các nhân vật cấp cao, sương sương 88 cây vàng và 2 tỷ kim cương, netizen thắc mắc: Phương Trinh Jolie và Lý Bình giàu cỡ nào?

Mới đây, Phương Trinh Jolie và Lý Bình đã về chung một nhà sau khoảng thời gian dài bên nhau, người hâm mộ bất ngờ trước độ giàu có và chịu chơi của 2 vợ chồng.

Luôn là cặp đôi nhận được rất nhiều sự yêu mến từ phía người hâm mộ về chuyện tình đẹp như truyện cổ tích, Phương Trinh Jolie và Lý Bình còn khiến dân tình ngưỡng mộ, bởi sự nỗ lực, chăm chỉ để có được thành công như ở thời điểm hiện tại. ''Siêu đám cưới'' của cặp đôi khiến dân tình ''phát sốt'' trước độ xa hoa, lộng lẫy của buổi tiệc - Ảnh: Internet Tại ''siêu đám cưới'' vừa qua của cả 2, người hâm mộ đã bị choáng ngợp trước độ xa hoa của buổi lễ. Chú rễ đi rước dâu bằng ''con mẹc'' G63 trị giá hơn 10 tỷ đồng, lễ cưới với nhiều đồ trang trí lộng lẫy như tại một buổi tiệc sang trọng dành cho những nhân vật cấp cao. Ngoài ra, điều khiến netizen kinh ngạc hơn nằm ở phần sính lễ, với sương sương chỉ có 88 cây vàng và 2 tỷ kim cương. Cũng chính vì điều này, mà nhiều người tự hỏi rốt cuộc cặp đôi giàu cỡ nào?.

Chiếc G63 được chú rễ Lý Bình dùng làm phương tiện vận chuyển đến rước dâu - Ảnh: Internet Căn nhà bạc tỷ tại TP.HCM của cặp đôi - Ảnh: Internet Ít ai biết được rằng, trước khi có được sự nghiệp vững chắc và thành công như ngày hôm nay, cặp đôi cũng đã lăn lội bên ngoài giống như bao người, Phương Trinh từng chật vật đến mức ở nhà thuê, không có chỗ đặt quan tài cho mẹ. Còn Lý Bình, trước khi trở thành diễn viên, đạo diễn cho các MV ca nhạc của vợ thì anh cũng từng là một nhân viên soát vé ở rạp chiếu phim. Cả 2 đều có được thành công tại con đường nghệ thuật và cũng được nhiều người biết đến nhờ hoạt động nghệ thuật. Được biết, cặp đôi còn kinh doanh bên ngoài và thu về được kết quả cũng rất tốt trong vài năm trở lại đây, nên thu nhập cũng có phần ổn định hơn so với trước, từ đó có được cuộc sống mà không phải quá bận tâm về vấn đề tiền bạc.

Câu chuyện về hành trình đến với thành công của cặp đôi cũng khiến dân tình ngưỡng mộ không kém chuyện tình đẹp của cả 2 - Ảnh: Internet Sau tất cả, CĐM nhận định câu chuyện của cả 2 xứng đáng nên được nhiều bạn trẻ noi theo và học hỏi, bởi không có thứ gì đến theo một lẽ tất yếu, mà chỉ khi nỗ lực và chăm chỉ mọi thứ trong cuộc sống mới trở nên tốt đẹp được.

Phương Trinh Jolie tiết lộ về nguồn tiền tổ chức đám cưới, bật mí về kế hoạch sinh con trong tương lai Sau khoảng thời gian dài hẹn hò, Phương Trinh Jolie và Lý Bình đã chính thức về chung một nhà với đám cưới diễn ra vào ngày 25/4/2022.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dam-cuoi-hoanh-trang-khong-khac-buoi-tiec-trong-dai-cua-cac-nhan-vat-cap-cao-suong-suong-88-cay-vang-va-2-ty-kim-cuong-netizen-thac-mac-phuong-trinh-jolie-va-ly-binh-giau-co-nao-464849.html